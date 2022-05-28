В РПЛ будет шесть клубов из Москвы и области! «Химки» спасли голы экс-спартаковцев

Мяч путался в лужах, образованных из-за мощного ливня, переходящего в град. Мощный гостевой фанатский сектор болельщиков «СКА-Хабаровск», усиленный армейцами Москвы. И разгоняющий игру передачами внешней стороной стопы Глушаков.

Таким получился ответный стыковой матч между «Химками» и СКА. 3:0. Голы экс-спартаковцев Мирзова и Глушакова. Полное доминирование по созданным голевым моментам (4:0) и просто преимущество по общему количеству ударов (15:11).

«Моей главной задачей было довезти отсюда всех парней живыми, – шутил перед матчем в Хабаровске тренер химчан Сергей Юран. – Сейчас я их всех опросил, все живы-здоровы – это самое главное». Сохранив силы футболистам на Дальнем Востоке, Юран освежил состав в домашнем матче и добился уверенной победы. После которой количество клубов из Москвы и Подмосковья в РПЛ официально возросло до шести: топ-4 + пришедшее из ФНЛ «Торпедо» + спасшиеся от вылета «Химки».



Попавший в скандальную ситуацию с мальчиком, подающим мячи, вратарь Илья Лантратов отстоял уверенно, совершив четыре сейва.

И пусть ностальгический проект из «Химок» не совсем получился. Мамаев и Жирков так и не стали в команде лидерами или просто основными игроками, Глушаков и молодая компания в том числе из экс-спартаковцев обеспечила команде Юрана комфортный результат. Реактивные контратаки и контроль «Химок» не позволили СКА насыщенно атаковать и даже просто держать мяч.

«Химки» — «СКА-Хабаровск» — 3:0 Фото: vk.com/fckhimki_official

«Химки» остаются в РПЛ. После провального старта сезона. И двух отставок Черевченко.