Всё, что нужно знать о финале Лиги чемпионов. Париж на связи!

Весь мир в ожидании финала Лиги чемпионов, и мы – вместе с ним! До матча «Ливерпуля» с «Реалом» осталось всего несколько часов, а наш корреспондент Андрей Панков находится в Париже и рассказывает обо всём самом важном – атмосфере в городе и на стадионе.
Следите за событиями в онлайн-трансляции финала ЛЧ от «Чемпионата»:
Перед битвой команд Юргена Клоппа и Карло Анчелотти рекомендуем почитать материалы на тему финала. В редакции «Чемпионата» тоже есть болельщики «Ливерпуля» и «Реала». Михаил Рождественский объясняет, почему выиграют англичане, а Павел Прохоров ставит на победу испанцев.
Кто фаворит финала Лиги чемпионов:
А вот тут душевная история 45-летней давности. Мимо этого текста точно нельзя пройти.
Трогательный рассказ о болельщике «Ливерпуля»:
«Ливерпуль» шесть раз выигрывал Кубок/Лигу чемпионов и трижды проигрывал в финалах. У «Реала» 13 побед при трёх поражениях. Но после реформы турнира в 1992 году «сливочные» всегда выигрывают в решающих матчах.
Победы «Реала» в Лиге чемпионов:
Видео на тему всех пяти финалов ЛЧ в карьере Анчелотти:
«Ливерпуль» с «Реалом» находятся в топе богатейших клубов мира. Собственно, другие до финала Лиги чемпионов не добираются. Мы проверили, сколько денег потратили англичане и испанцы на составы.
Стоимость игроков «Ливерпуля» и «Реала»:
Анализируя успехи «Реала» в этом сезоне, приходишь к выводу, что Мадрид вообще-то уже не «галактикос».
Рассказ о молодых талантах «Реала»:
А вы помните, что Клопп, Анчелотти и их команды должны были лететь в Санкт-Петербург, а не в Париж. Но, к сожалению, весной Россию лишили большого футбольного праздника. Финал в Северной столице получился бы потрясающим.
Текст-расследование Полины Куимовой:
Составы команд на финал появятся вот тут.
Статистика матча:
Наслаждайтесь финалом вместе с «Чемпионатом» и болейте за любимую команду! Либо просто за красивый футбол.
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