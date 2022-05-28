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«Ливерпуль» — «Реал», что нужно знать о финале Лиги чемпионов, 28 мая 2022 года, прогнозы, статистика, материалы о матче

Всё, что нужно знать о финале Лиги чемпионов. Париж на связи!
Анатолий Романов
«Ливерпуль» – «Реал», что нужно знать о финале ЛЧ
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Здесь всё, что мы подготовили для вас к битве «Ливерпуля» с «Реалом».

Весь мир в ожидании финала Лиги чемпионов, и мы – вместе с ним! До матча «Ливерпуля» с «Реалом» осталось всего несколько часов, а наш корреспондент Андрей Панков находится в Париже и рассказывает обо всём самом важном – атмосфере в городе и на стадионе.

Следите за событиями в онлайн-трансляции финала ЛЧ от «Чемпионата»:

Главный матч года в Европе! Неужели «Ливерпуль» обречён в финале против «Реала»? LIVE Главный матч года в Европе! Неужели «Ливерпуль» обречён в финале против «Реала»? LIVE

Перед битвой команд Юргена Клоппа и Карло Анчелотти рекомендуем почитать материалы на тему финала. В редакции «Чемпионата» тоже есть болельщики «Ливерпуля» и «Реала». Михаил Рождественский объясняет, почему выиграют англичане, а Павел Прохоров ставит на победу испанцев.

Кто фаворит финала Лиги чемпионов:

5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль» 5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»
5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Реал» 5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Реал»

А вот тут душевная история 45-летней давности. Мимо этого текста точно нельзя пройти.

Трогательный рассказ о болельщике «Ливерпуля»:

«Тогда я заплакал впервые после похорон». Трогательная история о финале «Ливерпуля» «Тогда я заплакал впервые после похорон». Трогательная история о финале «Ливерпуля»

«Ливерпуль» шесть раз выигрывал Кубок/Лигу чемпионов и трижды проигрывал в финалах. У «Реала» 13 побед при трёх поражениях. Но после реформы турнира в 1992 году «сливочные» всегда выигрывают в решающих матчах.

Победы «Реала» в Лиге чемпионов:

Если «Реал» пробился в финал ЛЧ — это уже знак победы. С «Ливерпулем» будет так же? Если «Реал» пробился в финал ЛЧ — это уже знак победы. С «Ливерпулем» будет так же?

Видео на тему всех пяти финалов ЛЧ в карьере Анчелотти:

«Ливерпуль» с «Реалом» находятся в топе богатейших клубов мира. Собственно, другие до финала Лиги чемпионов не добираются. Мы проверили, сколько денег потратили англичане и испанцы на составы.

Стоимость игроков «Ливерпуля» и «Реала»:

Сколько потратил Перес на состав «Реала»? Больше половины суммы ушло на форвардов Сколько потратил Перес на состав «Реала»? Больше половины суммы ушло на форвардов
У «Ливерпуля» один из самых дорогих составов в мире. А сколько клуб на него потратил? У «Ливерпуля» один из самых дорогих составов в мире. А сколько клуб на него потратил?

Анализируя успехи «Реала» в этом сезоне, приходишь к выводу, что Мадрид вообще-то уже не «галактикос».

Рассказ о молодых талантах «Реала»:

«Реал» больше не «галактикос». Успехи нового «Мадрида» делают вчерашние ноунеймы «Реал» больше не «галактикос». Успехи нового «Мадрида» делают вчерашние ноунеймы

А вы помните, что Клопп, Анчелотти и их команды должны были лететь в Санкт-Петербург, а не в Париж. Но, к сожалению, весной Россию лишили большого футбольного праздника. Финал в Северной столице получился бы потрясающим.

Текст-расследование Полины Куимовой:

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге мог стать незабываемым! Каким сейчас был бы город? Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге мог стать незабываемым! Каким сейчас был бы город?

Составы команд на финал появятся вот тут.

Статистика матча:

Лига чемпионов. Финал
28 мая 2022, суббота. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

Наслаждайтесь финалом вместе с «Чемпионатом» и болейте за любимую команду! Либо просто за красивый футбол.

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