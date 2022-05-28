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Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал», почему задержали, драка фанатов и газ полиции, видео, что случилось, реакция

«В Санкт-Петербурге этого бы не случилось». Финал ЛЧ начался с позора организаторов!
Павел Прохоров
«В Санкт-Петербурге этого бы не случилось»
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Против фанатов применили газ, а «Ливерпуль» опоздал на игру из-за пробок. Матч пришлось переносить на полчаса!

25 февраля исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга на стадион «Стад де Франс» в Париже. У Франции было три месяца на подготовку к главному европейскому матчу, однако уже до стартового свистка всё стало понятно: кажется, организаторы облажались.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге мог стать незабываемым! Каким сейчас был бы город? Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге мог стать незабываемым! Каким сейчас был бы город?

За 10 минут до начала встречи стало известно о переносе матча на 15 минут из-за того, что автобус «Ливерпуля» попал в пробку. Интересно, как так власти Парижа организовали в день финала автомобильное движение? Ведь у Франции уже был опыт матчей, с которыми они удачно справились – этот стадион принимал семь игр Евро-2016, включая финал между Португалией и Францией.

У стадиона

У стадиона

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Вторая проблема у организаторов финала возникла при запуске фанатов на стадион. По данным Marca, 15 тысяч болельщиков оказались на «Стад де Франс» без билетов, а перед входом на арену из-за этого образовались огромные очереди. Полиция же не смогла справиться с фанатами и, как сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков из Парижа, применила против болельщиков «Ливерпуля», расположившихся за пределами стадиона, слезоточивый газ. Все они были без билетов.

Вдобавок к этому главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен качеством поля на стадионе в Париже. «Не самое лучшее поле. Финал Лиги чемпионов хочется играть на идеальном газоне. А это просто нормальное поле», — цитирует тренера Sky Sports.

А вот как на проблемы организаторов отреагировали футбольные болельщики из Европы. Пишут, что в Санкт-Петербурге такого бы не случилось. Похоже, в России и правда было бы лучше.

Все эти проблемы вынудили перенести матч сначала на 22:30, а затем и на 22:36 по московскому времени.

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