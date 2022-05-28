«В Санкт-Петербурге этого бы не случилось». Финал ЛЧ начался с позора организаторов!

25 февраля исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга на стадион «Стад де Франс» в Париже. У Франции было три месяца на подготовку к главному европейскому матчу, однако уже до стартового свистка всё стало понятно: кажется, организаторы облажались.
За 10 минут до начала встречи стало известно о переносе матча на 15 минут из-за того, что автобус «Ливерпуля» попал в пробку. Интересно, как так власти Парижа организовали в день финала автомобильное движение? Ведь у Франции уже был опыт матчей, с которыми они удачно справились – этот стадион принимал семь игр Евро-2016, включая финал между Португалией и Францией.
У стадиона
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Вторая проблема у организаторов финала возникла при запуске фанатов на стадион. По данным Marca, 15 тысяч болельщиков оказались на «Стад де Франс» без билетов, а перед входом на арену из-за этого образовались огромные очереди. Полиция же не смогла справиться с фанатами и, как сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков из Парижа, применила против болельщиков «Ливерпуля», расположившихся за пределами стадиона, слезоточивый газ. Все они были без билетов.
Вдобавок к этому главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен качеством поля на стадионе в Париже. «Не самое лучшее поле. Финал Лиги чемпионов хочется играть на идеальном газоне. А это просто нормальное поле», — цитирует тренера Sky Sports.
А вот как на проблемы организаторов отреагировали футбольные болельщики из Европы. Пишут, что в Санкт-Петербурге такого бы не случилось. Похоже, в России и правда было бы лучше.
Все эти проблемы вынудили перенести матч сначала на 22:30, а затем и на 22:36 по московскому времени.
- 28 мая 2022
-
23:12
-
23:04
-
23:02
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:37
-
22:27
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:19
-
22:11
-
22:11
-
22:05
-
22:01
-
21:51
-
21:40
-
21:22
-
21:17
-
21:14
-
21:08
-
21:07
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:58