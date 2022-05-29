«Бензема залез в офсайд, так как встал на колено». Стоило ли отменять нелепый гол «Реала»?

Первый тайм финала Лиги чемпионов получился крутым! «Ливерпуль» смотрелся активнее, искал пути к штрафной Тибо Куртуа и нанёс девять ударов в сторону ворот (пять – в створ). «Реал» же активизировался только в последние несколько минут тайма и даже сумел забить, однако главный судья матча Клеман Тюрпен отменил гол Карима Бензема. Всё из-за положения вне игры, которое определили только после длительного просмотра эпизода ассистентов VAR.

Решение рефери могло удивить многих, так как не все поняли тонкость этого эпизода. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов разобрал момент с отменённым голом Бензема.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Гол «Реала» «Ливерпулю» отменён правильно. Сначала смотрели на офсайд во время первого паса на Бензема – его не было. Дальше – на единоборство в штрафной: был ли там 11-метровый или нет. Моё мнение – пенальти не было, это игровой эпизод. Все три игрока тянулись к мячу.

Что касается офсайда, который в итоге зафиксировали, то Бензема залез в офсайд, так как встал на колено. Линию чертили по предпоследнему игроку, а то, что вратарь был выше – неважно. После рикошета мяч отлетел к Бензема, который был за линией вне игры, так что судьи верно разобрались в эпизоде».

Вообще, к Тюрпену в первом тайме вопросов было немного: арбитр даже не показал ни одной жёлтой карточки. Но курьёзный эпизод с незасчитанным голом Бензема (в котором наошибался ещё и Алисон) обсуждать будут ещё долго.