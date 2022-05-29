«Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа

«Реал» – официально лучшая команда Европы! Финал Лиги чемпионов получился не богатым на голы, но вряд ли кого-то разочаровал. Разумеется, за исключением фанатов «Ливерпуля».
Составы «Ливерпуля» и «Реала» на финал легко угадывались – тут аналитикам даже развернуться было негде. Юрген Клопп с Карло Анчелотти счастливо избежали таких травм ключевых игроков, после которых людей нельзя было бы поставить на ноги. Конечно, у всех к концу тяжёлого сезона накопились повреждения, но финал Лиги чемпионов пропускают только совсем уж тяжело контуженные. В Париже в заявке «сливочных» оказался даже Гарет Бэйл – автор двух голов в матче «Реала» с «Ливерпулем» в 2018-м. Тогда Мадрид победил благодаря валлийцу со счётом 3:1 и получил трофей, а теперь всё же обошлись без него.
Начало матча задержали из-за беспорядков у стадиона и вроде как по причине того, что автобус «Ливерпуля» попал в пробку. Клопп наверняка подумал о плохой примете. Тем не менее с первых минут красные играли так, словно чувствовали, что сегодня их день. Вице-чемпионы Англии, как обычно, высоко и агрессивно прессинговали, вынуждая чемпионов Испании выходить из-под давления длинными передачами. Мохамед Салах своим движением выключал Давида Алабу из продвижения мяча. Впрочем, Анчелотти, очевидно, не сильно переживал из-за сценария игры: «Реал» держал большие силы на своей половине поля, чтобы не пропустить быструю атаку «Ливерпуля» после перехода мяча, а впереди Карим Бензема и Винисиус Жуниор создавали ситуации два в два и могли всё решить вдвоём. Это мы уже видели в исполнении «Реала» в Лиге чемпионов.
Ближе к середине тайма давление «Ливерпуля» стало приносить свои плоды. Сначала Салах нанёс первый удар по воротам и в створ, а вскоре после этого только чудесный сейв Тибо Куртуа и штанга спасли «Реал» от пропущенного мяча. Гол зрел-зрел-зрел, да так и не упал к ногам красных. Зато забили «сливочные»! В плей-офф нынешней ЛЧ Мадрид раз за разом проворачивает этот трюк: притворяется спящим, чтобы резко укусить соперника и уничтожить своим ядом. Но «Ливерпулю» повезло: у Бензема зафиксировали офсайд в непростом для судей моменте.
Бензема забивает из офсайда
Фото: Julian Finney/Getty Images
К перерыву преимущество «Ливерпуля» по основным статистическим показателям было гигантским. Удары – 10:1, в створ – 5:1. Передачи на чужой трети – 126:39. А счёт при этом – ничейный. Анчелотти должен был надеяться на то, что во второй половине его игроки просто окажутся свежее, учитывая календарь «Реала» и «Ливерпуля».
В дебюте второго тайма «Реал» лучше контролировал мяч, чем в начале первого, однако с этой точки зрения перелом в игре произошёл ещё до перерыва. В конце концов, на исходе часа матча Мадрид забил гол, который засчитали. Хотя до этого мог и пропустить: были опасные контрвыпады «Ливерпуля» на скорости, была попытка заработать пенальти (его-то как раз не было). «Реал» по-королевски всё разыграл в голевой атаке. Пропущенный красными мяч – коллективная ошибка, но поражает, что Трент даже не следил за тем, где находится Винисиус!
«Ливерпуль» полез вперёд, устроил Мадриду «девятый вал»! Команда Клоппа фактически перешла на схему 4-2-4 после того, как тренер добавил в линию атаки Роберто Фирмино. Вот только гиганту Куртуа, казалось, это красное море – по колено. Что бы ни придумывал «Ливерпуль», великолепный бельгийский голкипер вставал стеной в воротах «Реала». Какой же гениальный эпизод был на 82-й минуте! Волшебная остановка мяча Салахом. И суперсейв Куртуа.
Разумеется, помимо бельгийского голкипера, нужно хвалить за финал Каземиро: бразильский опорник «сливочных» выдал топ-матч.
В концовке финал захватывал, как и многие игры с участием «Реала» в плей-офф этой Лиги чемпионов. Во втором тайме «Ливерпуль» нанёс 14 ударов, а Мадрид – только три (в створ – 4:1). Тем не менее команда Клоппа – редчайший случай! – не наиграла даже на один гол. Неужели действительно сработала примета с автобусом? Как бы то ни было, «Реал» выиграл Кубок/Лигу чемпионов в 14-й раз в своей истории. А Анчелотти опять доказал, что он гениальный тренер.
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