Стоит запомнить не только голы Бензема! Клёвые факты о Лиге чемпионов — 2021/2022

Подводим итоги Лиги чемпионов — 2021/2022.

Лучший бомбардир: Карим Бензема («Реал Мадрид») — 15 голов в 11 матчах. Лучший по системе «гол + пас»: Карим Бензема («Реал Мадрид») — 17 очков (15+2)

Нужно ли ещё раз напоминать, как хорош в этом сезоне Карим Бензема? Он разорвал не только Примеру, но и Лигу чемпионов. Бензема ведёт команду, заряжает, тащит и просто забивает. Много забивает.

Карим Бензема Фото: Getty Images

Догнать его не удалось даже Роберту Левандовскому, хотя у него тоже солидные цифры: 13+3. Ну и герой группового этапа — Себастьен Аллер из «Аякса». Настрелял 11 голов в восьми матчах.

Хотя у Бензема ещё остался Самый Важный Матч.

Лучший ассистент: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 6 голевых передач в 7 матчах

Вы могли забыть, но «Манчестер Юнайтед» играл в Лиге чемпионов. Путь команды оборвался в 1/8 финала с «Атлетико», и это был единственный матч, в котором Бруну Фернандеш не отдал голевую. До этого — каждый матч = ассист.

Бруну Фернандеш Фото: Getty Images

Впрочем, столько же голевых отдали ещё два игрока: Лерой Зане — в 10 матчах, а Винисиус — за 12 встреч. Хотя у бразильца будет шикарная возможность выйти в лидеры уже сегодня.

Лучший вратарь: Эдуард Менди («Челси») — 5 матчей на ноль из 9 сыгранных (55,6%)

С голкиперами трудно. Тибо Куртуа тоже сделал 5 «сухарей», у Алисона — 4. Однако процент у Эдуарда Менди всё равно выше — 55,6%.

Эдуард Менди Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Яркий сезон в ЛЧ отыграл и вратарь «Бенфики» Одиссеас Влаходимос: половина из 10 матчей — на ноль.

Самый молодой состав: «Ред Булл Зальцбург» сыграл против «Севильи» командой среднего возраста 22,6 лет

Тут австрийскому клубу нет равных: в каждом туре «Зальцбург» выходил самым молодым составом. И вот на выезде с «Севильей» играли практически командой U23. Самым опытным игроком «РБ» был 35-летний капитан Андреас Ульмер. Штука в том, что, кроме него, не было ни одного футболиста хотя бы 25 лет.

«Ред Булл Зальцбург» — самая молодая команда Фото: Martin Rose/Getty Images

Самый возрастной состав: «Интер» сыграл против «Ливерпуля» командой среднего возраста 29,9 лет

Команда «почти за 30» проиграла дома «Ливерпулю» в 1/8 финала. Вряд ли, конечно, дело было в возрасте. Но отметим, что в составе «Интера» было 5 игроков, перемахнувших 30-летний рубеж (в том числе 37-летний Ханданович). А вот в возрасте до 25 — лишь Алессандро Бастони (22) и Лаутаро Мартинес (24).

«Интер» — самая возрастная команда Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Самый молодой игрок: Дариу Эсугу («Спортинг») — вышел на поле в 16 лет, 8 месяцев и 23 дня

Зафиксируем появление очередного португальского таланта, но это аванс. Опорник Дариу Эсугу получил десяток минут в проигранном матче с «Аяксом» (2:4). Так что ещё расти и расти, но возьмём на заметку.

Это, в принципе, общая история для всех школьников в этой ЛЧ: 16-летние Ноа Мбамба («Брюгге»), Юссуфа Мукоко («Боруссия Д») и Родригу Рибейру («Спортинг») выходили на поле, чтобы ощутить это — ты и полный стадион в матче Лиги чемпионов.

Дариу Эсугу Фото: Peter Lous/Getty Images

Если брать кого-то серьёзного, то это, конечно, Гави из «Барселоны». 17-летний юноша провёл 6 матчей.

Самый возрастной игрок: Златан Ибрагимович («Милан») — вышел на поле в 40 лет, 2 месяца и 4 дня

Это просто король. В свои 40 лет и после восстановления от травмы Златан всё-таки провёл 4 матча в ЛЧ. Да, не забил, но что вы ему сделаете?