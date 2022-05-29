«У-у-у, «Динамо» проклятое!» Как «Спартак» страдал и побеждал в великом дерби

В матчах «Динамо» и «Спартака» было всё.

«Динамо» – «Спартак». Классическое московское противостояние, которое теперь и в финале Кубка, в последнее время становится ярче и острее. И пусть обе команды синхронно решают разные задачи (когда «Спартак» высоко, тогда «Динамо» ниже, и наоборот), их матчи богаты на разнообразные сюжеты.

Из последнего – победа «Спартака» во втором туре над «Динамо» благодаря голу Квинси Промеса. Сместившись в центр с левого края, голландец красивым ударом из-за пределов штрафной положил мяч в правый верхний угол ворот. Матч 20-го тура закончился победой «Спартака» со счётом 2:0 – эта победа стала первой в турнире под руководством Паоло Ваноли.

Квинси Промес после гола в ворота «Динамо», забитого в этом году Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Тогда же клубы вступили в медиаперестрелку в социальных сетях. «Спартак» опубликовал пост со словами: «Промес против «Динамо»: 7 голов в 8 матчах! Кажется, у Атлантиды новый король». На что динамовские соцсети ответили скрином турнирной таблицы и словами: «Ждём на поверхности».

Весело, задорно и реактивно. Такое соперничество добавляет красок московскому дерби – а мы напоминаем, когда ещё было ярко, и делаем так, чтобы вы ждали кубкового финала сильнее. Итак, дополнительные знания о противостоянии «Спартака» и «Динамо» прямо сейчас.

Исторические матчи в СССР

Увлекательное прошлое: первый матч между командами состоялся 17 июня 1923 года в 1/4 финала весеннего чемпионата Москвы. Для «Динамо» та игра стала первой официальной в истории. А завершилась она со счётом 3:2 в пользу «Красной Пресни» (именно так тогда назывался «Спартак»). Краснопресненцы в итоге первенство выиграли.

А вот в первом розыгрыше чемпионата СССР, в 1936 году «Динамо» обыграло спартаковцев со счётом 1:0 и стало первым в истории чемпионом страны.

Байка про Старостина и Берию

Эта легенда – из 1963 года. И случилась история перед полуфиналом Кубка СССР. Дело в том, что основатель «Спартака» Николай Петрович Старостин считал, что репрессии в отношении их семьи организовал курировавший «Динамо» Лаврентий Берия. Перед финалом он прихлопнул муху со словами: «У-у-у, «Динамо» проклятое!» или же «Вот так сегодня будет и с «Динамо».

«Спартак» тогда победил, дважды забив в ворота Льва Яшина. И, выйдя в финал, обыграл донецкий «Шахтёр». Это был седьмой Кубок в истории «Спартака».

После 1960-х годов принципиальность матчей с московским «Динамо» стала снижаться из-за ухудшения результатов клуба. Более важный характер для «Спартака» стали носить игры с киевским «Динамо». С возникновением чемпионата России интерес к дерби снова возрос, но постепенно звание главного соперника «Спартака» отошло ЦСКА.

Самая крупная победа (и последний матч клубов в истории СССР)

Это произошло 14 сентября 1991 года. «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 7:1. Ворота красно-белых защищал Станислав Черчесов, а будущий спортивный директор Дмитрий Попов сделал хет-трик – на что «Динамо» ответило голом своего будущего главного тренера Андрея Кобелева.

Дмитрий Попов в составе «Спартака» образца 1991 года Фото: из личного архива Дмитрия Попова

Кстати, в чемпионате России у «Динамо» были две долгих безвыигрышных серии со «Спартаком»: 12 матчей с 1997-го по 2003-й и восемь игр с 2003-го до 2008-го.

Матч имени Эмери и Дзюбы

Судьбоносным для «Спартака» стал матч с «Динамо» 25 ноября 2012 года. Поражение со счётом 1:5 привело к возникновению легендарной фразы Артёма Дзюбы про тренеришку и отставке самого Унаи Эмери.

Артём Дзюба и Унаи Эмери (на дальнем плане) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дерби в ФНЛ

По итогам сезона-2015/2016 «Динамо» впервые в своей истории вылетело в ФНЛ. Однако дерби сохранилось и в этом дивизионе – пусть и в изменённой форме. Бело-голубые провели два матча со «Спартаком-2»: на своём поле одержали победу со счётом 2:1, а в гостях сыграли вничью 1:1.

Рыков — автор самого неожиданного гола в дерби

Один из самых пушечных голов в истории дерби был забит 25 августа 2018 года на спартаковском стадионе в Москве. Защитник «Динамо» Владимир Рыков внезапным ударом закинул мяч за вышедшего из ворот Александра Максименко со своей половины поля. Правда, выиграть матч это не помогло – со счётом 2:1 победил «Спартак».

«Спартак» и «Динамо» в Кубке

До грядущего финала «Спартак» и «Динамо» встречались в Кубке России четыре раза. В 1994 году минимальную победу в полуфинале одержали красно-белые, впоследствии выигравшие турнир. В 1995 году всё прошло практически по такому же сценарию, но в пользу бело-голубых. Самый крупный счёт был установлен в четвертьфинале 2009 года: «Динамо» разгромило «Спартак» 3:0. В прошлом розыгрыше клубы сошлись на стадии 1/8 финала, где благодаря двум безответным мячам свой путь в турнире продолжило «Динамо».

Громкий трансфер

Главным трансфером между клубами за последние годы стал переход Романа Зобнина. Из-за вылета в ФНЛ «Динамо» пришлось продать своего перспективного игрока, которым, по слухам, интересовался «Манчестер Юнайтед».

В итоге за € 3 млн Зобнин перешёл в «Спартак», в котором стал чемпионом страны и незаменимым (на время) игроком сборной.

В 2017 году во время дерби на «Арене-Химки» на травмированного игрока пытались наброситься фанаты «Динамо».

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Новая глава в этом противостоянии – уже сегодня. Финал Кубка России.