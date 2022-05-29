Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Спартак» — «Динамо», 28 мая 2022 — финал Кубка России, прямая онлайн трансляция

«Спартак» спасёт сезон или Динамо» оправдается за бронзу? Финал Кубка России. LIVE
Дмитрий Зимин Михаил Рождественский
,
Финал Кубка России. LIVE
Комментарии
Следите за главным матчем страны вместо с «Чемпионатом»!

Привет, друзья! После финала Лиги чемпионов российских болельщиков ждёт ещё один большой футбольный праздник! Сегодня, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» в финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Последний раз команды добивались успеха в этом турнире очень давно: красно-белые брали трофей в 2003-м, а бело-голубые — в 1995 году.

В сезоне-2020/2021 клубы пересекались в Кубке России на стадии 1/8 финала — и «Динамо» оказалось сильнее, обыграв «Спартак» со счётом 2:0. На этот раз московские команды находятся в другой ситуации и подходят к финалу с одной целью и в разном состоянии. «Спартак» хочет оправдаться перед болельщиками за провальный сезон в столетие клуба и выиграть трофей. «Динамо» — реабилитироваться за серию поражений в чемпионате России, которая привела их лишь к бронзе, и поднять кубок над головой впервые за 27 лет.

Специально для вас «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча и расскажет о самых главных событиях футбольного дня в «Лужниках».

Поделиться
Теги Футбол Кубок России •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022