Шансонье и полицейский. Где сейчас игроки, бравшие со «Спартаком» Кубок России — 2003

15 июня 2003 года «Спартак» в последний раз играл в финале Кубка России. Как это было: стадион «Локомотив», 25 тысяч зрителей, арбитр Игорь Егоров и победа над «Ростовом» со счётом 1:0 благодаря голу Егора Титова на 28-й минуте. Кстати, в день рождения Титова – как раз 29 мая – спартаковцы вновь сыграют в финале против московского «Динамо».

В этом тексте мы вспоминаем тех, кто играл в финале за «Спартак» в 2003-м: сколько им лет, как сложилась их карьера и как у них дела прямо сейчас. Сначала – основные игроки на тот финал. Затем – игроки запаса.

«Спартак» — победитель Кубка России в 2003 году Фото: РИА Новости

Алексей Зуев, вратарь, 41 год

Алексей Зуев Фото: spartak.com / РИА Новости

Отстоявший в том самом финале на ноль Зуев неожиданно стал певцом в жанре шансон и даже ездил в колонию с гитарой, обклеенной спартаковскими стикерами. В его репертуаре есть песня «Прощание со Спартаком» вот с такими словами:

«Время летит как ракета, с немыслимой скоростью,

Годы несутся, за ними порой не успеть…

Словно вчера в «Спартаке» отыграл матч со «Спортингом» –

Щас в «Авангарде» играю, пытаюсь запеть».

С 2012-го по 2018-й выступал за пляжный «Спартак», с которым выигрывал локальные турниры и становился там лучшим игроком. Полуфиналист Кубка России по пляжному футболу 2012 года.

Юрий Ковтун, защитник, 52 года

Юрий Ковтун Фото: РИА Новости / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ковтун брал Кубок сначала с «Динамо» (1995), а затем тот самый со «Спартаком». После завершения игровой карьеры занимается тренерством, причём начинал с поста главного в колоритном клубе «МВД России», с которым летом 2007 года ездил на – внимание – чемпионат мира среди полицейских в Праге и занял там четвёртое место. А в 2008-м вышел с этой командой в первый дивизион.

Его следующие достижения в качестве старшего тренера, помощника и ассистента: поднимал в Премьер-Лигу «Тосно», помогал Юрию Калитвинцеву в «Динамо» во время сезона в ФНЛ, затем – Дмитрию Парфёнову в «Урале». И выживал с «Арсеналом» в РПЛ вплоть до 2021-го. Единственный трофей в тренерской карьере – золото ФНЛ с «Динамо».

Мойзес, 42 года, защитник

Мойзес Фото: spartak.com / ru.wikipedia.org/wiki/Мойзес

После «Спартака» бразильский защитник играл в «Крыльях Советов» у Гаджи Гаджиева – взял бронзовые медали чемпионата и получил много комплиментов от главного тренера за самоотверженность на поле.

Уехав из России в 2005-м, Мойзес проехался по стандартному для бразильца маршруту: Бразилия, Португалия, Катар, Китай. В конце ноября 2013-го, играя на родине, защитник получил настолько серьёзную травму позвоночника, что потребовалась операция. Это же стало концом игровой карьеры. В итоге стал тренером португальской «Браги», за которую выступал с 2008-го по 2010-й. Сейчас в структуре клуба тренирует команду U19.

Владислав Ващук, 47 лет, защитник

Владислав Ващук Фото: spartak.com / fcdynamo.com

После «Спартака» дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2006 года вместе со сборной Украины – и принимал участие в том самом матче со сборной Италии. И да – это именно Ващука удалили в первом матче со сборной Испании. После завершения игровой карьеры год работал спортивным директором киевского «Арсенала». В последнее время – футбольный эксперт на местном телевидении.

Луис Перейра, 41 год, защитник

Луис Перейра Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / americadenatal.com.br

В составе «Спартака» бразилец отметился уникальным достижением: одним автоголом. После числился в «Левски» и «Химках», за которые не провёл ни одного официального матча. Дальше – классика бразильского футбола. Жил по принципу «новый год – новый клуб» и таким образом сменил 14 команд.

Максим Деменко, 46 лет, полузащитник

Максим Деменко Фото: spartak.com / Кадр из видео

После ярких лет в «Спартаке» и развивающейся карьеры (от «Кубани» – через «Динамо» Киев и «Зенит» – к «Спартаку») резко перешёл в любители и говорил, что такая кардинальная перемена произошла из-за проблем со здоровьем. Вызванных «допинговым беспределом».

После «Спартака» выступал за любительскую команду «Динамо», параллельно проходил службу в Федеральной службе РФ «по контролю за оборотом наркотиков на оперативных должностях». Дослужился до звания старшего лейтенанта полиции. И был одним из тех, при ком рос футбольный клуб «Краснодар» (45 матчей и 12 голов за «быков» в Первом дивизионе).

Сейчас – популярный спикер для футбольных медиа. Деменко звонят по многим вопросам, связанным со «Спартаком», «Краснодаром» и даже европейским футболом.

Дмитрий Смирнов, 41 год, полузащитник

Дмитрий Смирнов Фото: spartak.com / Александр Мысякин, «Чемпионат»

После «Спартака» поездил по футбольным городам страны: Владикавказ, Владивосток, Новороссийск, Грозный, Тула, Саранск. Сейчас работает тренером в ДЮСШ «Строгино».

Василий Баранов, 49 лет, полузащитник

Василий Баранов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Все спортивные журналисты России мечтают взять у него интервью, но пока ни у кого не получилось. Прямо сейчас – занимается бизнесом в родной Беларуси.

Егор Титов, 45 лет, полузащитник

Егор Титов Фото: Александр Сафонов / Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Ответы на самые актуальные вопросы про «Спартак» от Егора Титова – в его масштабном и актуальном интервью на «Чемпионате».

Прямо сейчас работа Титова не связана с клубами, хотя его тренерский тандем с главным Дмитрием Аленичевым удачно работал в Красноярске (вышли с «Енисеем» в РПЛ), а перед этим – в предчемпионский период в «Спартаке». Частый гость мероприятий легенд и выставочных матчей.

Александр Павленко, 37 лет, полузащитник

Александр Павленко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / fcrodina.com

Павленко ушёл из «Спартака» в 2010-м, но тоска болельщиков по нему и его таланту не уходит. Под многими новостями об Александре сожалеют, что у него не получилось стать для команды Алексом. Сейчас Павленко работает ассистентом главного тренера в клубе «Родина», который ещё недавно встречался со «Спартаком» в Кубке России.

Также Павленко – один из лидеров любительской команды «Аминьево», где он играет вместе бывшими партнёрами по «Спартаку» и сборной: Прудниковым, Шишкиным, Самедовым, Сычёвым и другими. Однажды к ним в заявку попал даже Юрий Жирков.

Роман Павлюченко, 40 лет, нападающий

Роман Павлюченко Фото: spartak.com / fc-znamya.ru

Доигрывает в ногинском «Знамени». Однажды летел на матч на вертолёте. Писал подробные колонки о спартаковском быте и своей игре в АПЛ.

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Валери Абрамидзе, 42 года, защитник

Валери Абрамидзе Фото: Mike Egerton/Getty Images

«Уралан», «Химки», «Динамо» Барнаул, «Анжи» – следующие российские клубы в карьере Абрамидзе после «Спартака». Завершил карьеру в 2014 году в «Торпедо» из Кутаиси. Теперь работает в структуре азербайджанского «Интера».

Максим Калиниченко, 43 года, полузащитник

Максим Калиниченко Фото: Александр Сафонов / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стал экспертом на «Матче», ходил в футбольные шоу на YouTube, завёл популярный канал в «Телеграме», но последняя новость о Калиниченко выглядит так:

Александр Данишевский, 38 лет, нападающий

Александр Данишевский Фото: РИА Новости / Личный архив Александра Данишевский

Закончил карьеру в чемпионате Крыма, где играл и потом тренировался с клубом, который ранее назывался «Севастополь». В 2016-м году лично видел Данишевского в спортзале местного стадиона. Сейчас живёт в родном Севастополе.

Артём Концевой, 39 лет, нападающий

Артём Концевой Фото: premierliga.ru / fcbate.by

Тренирует дубль «БАТЭ».

Александр Самедов, 37 лет, полузащитник

Александр Самедов Фото: spartak.com / fclm.ru

Вернулся в «Спартак» в 2017-м и стал в его составе чемпионом. В январе 2021-го получил назначение на должность селекционера в молодёжный московского «Локомотива», но в апреле 2022 года её покинул. Играет в футбол с любителями.

Максим Левицкий, 49 лет, вратарь

Максим Левицкий Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2016 году тренировал команду «Крымтеплица-2». Футбольный эксперт на телевидении.

Фло Эссиен, 40 лет, нападающий

Фло Эссиен Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Закончил карьеру в 2009-м во Вьетнаме.

Олег Иванович Романцев, 68 лет, главный тренер

Олег Иванович Романцев Фото: РИА Новости / Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Пенсионер. Ходит на рыбалку. Иногда – на матчи «Спартака». Открывал новый спартаковский магазин на Арбате. И приезжал в Тарасовку, чтобы настроить команду перед будущим финалом Кубка.