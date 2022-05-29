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«Спартак» — «Динамо», финал Кубка России, где сейчас команда Сергея Силкина 2012, как выглядят, фото

«Динамо» почти выиграло Кубок России в 2012 году. Где сейчас футболисты той команды?
Евгений Марков
«Спартак» — «Динамо», финал Кубка России
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Кто играет в команде до сих пор, а кто опекает Мбаппе в матчах Лиги чемпионов?

Предвкушаем финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». И если красно-белые в последний раз завоёвывали трофей в 2003 году, то динамовцы брали Кубок лишь однажды, в 1995-м (обыграли «Ротор» в серии пенальти). А вот последний финал Кубка России у «Динамо» был в 2012-м: тогда проиграли «Рубину» со счётом 0:1. Единственный гол забил Роман Ерёменко.

Кто был в той команде 10 лет назад? Кто играет за «Динамо» до сих пор? И как сложились судьбы футболистов и тренеров? Вспоминаем!

«Динамо» — «Рубин» в 2012 году

«Динамо» — «Рубин» в 2012 году

Фото: РИА Новости

Антон Шунин, 35 лет, вратарь

Антон Шунин

Антон Шунин

Фото: РИА Новости / Александр Сафонов, «Чемпионат»

Улетал с «Динамо» в ФНЛ и возвращался. Наследник кепки Льва Яшина и вратарь сборной сборной России в одном из матчей Евро-2020. Был голкипером в отборе к ЧМ-2022: играл против Мальты, Словении и Словакии. Рекордсмен «Динамо» по количеству матчей в высшем дивизионе чемпионата России.

Владимир Рыков, 34 года, защитник

Владимир Рыков

Владимир Рыков

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / fcrodina.com

Играет в ФНЛ-2 за «Родину». Поездил по клубам, которые балансировали на грани вылета из РПЛ: «Томь», «Мордовия», «Торпедо». Забил за «Динамо» в ворота «Спартака» с центра поля. Последние два сезона играл за «Урал», но ушёл из-за конфликта с тренером Игорем Шалимовым:

«У Шалимова такая манера – не общаться с игроками, – рассказывал Рыков в интервью «СЭ». – Ребята в соотношении 70 на 30 отвечали, что это странный человек».

Леандро Фернандес, 39 лет, защитник

Леандро Фернандес

Леандро Фернандес

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / danubio.org.uy

Один из главных аргентинцев в истории РПЛ: восемь с половиной лет в России, 200+ матчей и 15 голов, а также абсолютное бесстрашие в единоборствах. Леандро не торопится завершать карьеру даже в 40 лет – выступает в Уругвае за «Данубио».

Владимир Гранат, 35 лет, защитник

Владимир Гранат

Владимир Гранат

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / olimp-dp.ru

В сезоне-2020/2021 выходил в ФНЛ-2 с клубом «Олимп-Долгопрудный», а позже остался без работы. Владимир не играл за клуб с мая 2021-го, но теперь, кажется, вернулся.

Игорь Шитов, 35 лет, защитник

Игорь Шитов

Игорь Шитов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / dinamo-minsk.by

Закончил карьеру в 2021 году игроком минского «Динамо», где и начинал в профессиональном футболе. Итого: поиграл в России, Беларуси и Казахстане. Стал чемпионом с «Астаной», но в матче плей-офф Лиги Европы с «Селтиком» отметился автоголом (ещё один гол в свои ворота был у белоруса Постникова), так что команда проиграла 0:5.

Александр Епуряну, 35 лет, защитник

Александр Епуряну

Александр Епуряну

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / Burak Kara/Getty Images

Успел поиграть в «Анжи», а потом уехал в Турцию, где уже на протяжении восьми сезонов выступает за стамбульский клуб «Истанбул Башакшехир». Регулярно играл в Лиге чемпионов, противостоял Мбаппе. В интервью активно говорит, что любит Турцию и свою жизнь там.

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Александр Самедов, 37 лет, полузащитник

Александр Самедов

Александр Самедов

Фото: Елена Разина, «Чемпионат» / fclm.ru

После «Динамо», транзитом через «Локо», вернулся в «Спартак» в 2017-м и стал в его составе чемпионом. В январе 2021-го получил назначение на должность селекционера в молодёжный департамент московского «Локомотива», но в апреле 2022 года покинул его. Играет в футбол с любителями.

Игорь Семшов, 44 года, полузащитник

Игорь Семшов

Игорь Семшов

Фото: РИА Новости / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Завершил карьеру в 2014-м в «Крыльях». В 2017-м получил лицензию и устроился помощником Сергея Кирьякова в тульском «Арсенале». Через год Семшов попробовал стать главным тренером в «Химике», но история завершилась уже через три месяца – разрывом контракта. С тех пор Семшов помогал Игорю Черевченко в разных клубах. Сначала в «Арсенале», а после – в «Химках». Частый гость в студии «Матч ТВ».

Звездан Мисимович, 39 лет, полузащитник

Звездан Мисимович

Звездан Мисимович

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / Jan Kruger/Bongarts/Getty Images

Наиболее яркий период карьеры футболиста прошёл в «Вольфсбурге», с которым в сезоне-2008/2009 Мисимович выиграл чемпионат Германии. За сборную Боснии провёл 84 матча и забил 26 мячей. Последним клубом 34-летнего Мисимовича был китайский «Гуйчжоу Жэньхэ». За «Динамо» же Мисимович выступал в 2011-2012 годах и ярко проявить себя не сумел.

Но говорил, что следит за «Динамо», так как там играет Шуньич. Сын игрока выступает за «Ингольштадт». Живёт с семьей в Мюнхене, Германии.

Александр Кокорин, 31 год, нападающий

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат» / Gabriele Maltinti/Getty Images

Ушёл в «Зенит». Отсидел в тюрьме. Восстановился в «Сочи». Попробовал силы в «Спартаке». А также благодаря рекомендации Роберто Манчини и Фабио Капелло переехал в Европу. Но в «Фиорентине» стал игроком-символом неоправданных ожиданий. Контракт с итальянским клубом рассчитан до 31 июня 2024 года.

Балаж Джуджак, 35 лет, полузащитник

Балаж Джуджак

Балаж Джуджак

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / Laszlo Balogh/Getty Images

Выступает за венгерский «Дебрецен» (31 игра, 8 голов). Его последний финал – и шанс на трофей – был в 2012 году с «Динамо».

Андрей Воронин, 42 года, нападающий

Андрей Воронин

Андрей Воронин

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / FCDM.RU

Работал помощником Шварца в «Динамо». После 24 февраля уехал в Германию и оборвал контакты с российскими коллегами.

Кевин Кураньи, 40 лет, нападающий

Кевин Кураньи

Кевин Кураньи

Фото: Александр Мысякин / Александр Сафонов, «Чемпионат»

Завершил карьеру в 2016-м в «Хоффенхайме». В «Динамо» не остался, потому что…

«У меня были все возможности продолжить свой контракт минимум на несколько лет, – говорил Кевин. – Однако приоритетнее для меня было возвращение в Германию. Бундеслига привлекает своей необыкновенной атмосферой и полными стадионами, когда за каждой игрой следят не меньше 20 тысяч человек. Этим чемпионат Германии отличается от РФПЛ».

В 2021 году ходили слухи, что Кураньи придёт в «Динамо» работать с нападающими, но Шварц эту идею опроверг. Кевин уважает нападающего Смолова и называет его возвращение в «Динамо» красивой историей.

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Евгений Фролов, 34 года, вратарь

Евгений Фролов

Евгений Фролов

Фото: РИА Новости / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасной вратарь «Крыльев Советов». Любимец самарских болельщиков. Когда появляются новости, что Фролов может уйти, социальные сети «Крыльев» разрываются.

Кристиан Нобоа, 37 лет, полузащитник

Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Фото: Александр Мысякин / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Серебряный призёр РПЛ в составе «Сочи»: 7 голов и 5 голевых передач. В последнем туре сочинцы разгромили «Динамо» со счётом 5:1. Один из голов забил Нобоа с пенальти.

Павел Нехайчик, 33 года, полузащитник

Павел Нехайчик

Павел Нехайчик

Фото: РИА Новости / fcbate.by

В январе 2022-го завершил карьеру. «Википедия» называет его одним из лучших футболистов в истории БАТЭ.

Александр Сапета, 32 года, полузащитник

Александр Сапета

Александр Сапета

Фото: РИА Новости / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Последние пять лет провёл в «Нижнем Новгороде» и вышел с командой в РПЛ. С 2022-го играет за «Кубань» в ФНЛ.

Фёдор Смолов, 32 года, нападающий

Фёдор Смолов

Фёдор Смолов

Фото: РИА Новости / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Действующий нападающий «Динамо».

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Сергей Силкин, 61 год, главный тренер

Сергей Силкин

Сергей Силкин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / fcrosich.com

В 2016-м вернулся в «Динамо» на административную должность, а через два года возглавил любительскую команду «Росич». Сейчас без футбольной работы. Один из главных экспертов для спортивных медиа.

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