«Динамо» почти выиграло Кубок России в 2012 году. Где сейчас футболисты той команды?

Предвкушаем финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». И если красно-белые в последний раз завоёвывали трофей в 2003 году, то динамовцы брали Кубок лишь однажды, в 1995-м (обыграли «Ротор» в серии пенальти). А вот последний финал Кубка России у «Динамо» был в 2012-м: тогда проиграли «Рубину» со счётом 0:1. Единственный гол забил Роман Ерёменко.
Кто был в той команде 10 лет назад? Кто играет за «Динамо» до сих пор? И как сложились судьбы футболистов и тренеров? Вспоминаем!
«Динамо» — «Рубин» в 2012 году
Фото: РИА Новости
Антон Шунин, 35 лет, вратарь
Антон Шунин
Фото: РИА Новости / Александр Сафонов, «Чемпионат»
Улетал с «Динамо» в ФНЛ и возвращался. Наследник кепки Льва Яшина и вратарь сборной сборной России в одном из матчей Евро-2020. Был голкипером в отборе к ЧМ-2022: играл против Мальты, Словении и Словакии. Рекордсмен «Динамо» по количеству матчей в высшем дивизионе чемпионата России.
Владимир Рыков, 34 года, защитник
Владимир Рыков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / fcrodina.com
Играет в ФНЛ-2 за «Родину». Поездил по клубам, которые балансировали на грани вылета из РПЛ: «Томь», «Мордовия», «Торпедо». Забил за «Динамо» в ворота «Спартака» с центра поля. Последние два сезона играл за «Урал», но ушёл из-за конфликта с тренером Игорем Шалимовым:
«У Шалимова такая манера – не общаться с игроками, – рассказывал Рыков в интервью «СЭ». – Ребята в соотношении 70 на 30 отвечали, что это странный человек».
Леандро Фернандес, 39 лет, защитник
Леандро Фернандес
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / danubio.org.uy
Один из главных аргентинцев в истории РПЛ: восемь с половиной лет в России, 200+ матчей и 15 голов, а также абсолютное бесстрашие в единоборствах. Леандро не торопится завершать карьеру даже в 40 лет – выступает в Уругвае за «Данубио».
Владимир Гранат, 35 лет, защитник
Владимир Гранат
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / olimp-dp.ru
В сезоне-2020/2021 выходил в ФНЛ-2 с клубом «Олимп-Долгопрудный», а позже остался без работы. Владимир не играл за клуб с мая 2021-го, но теперь, кажется, вернулся.
Игорь Шитов, 35 лет, защитник
Игорь Шитов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / dinamo-minsk.by
Закончил карьеру в 2021 году игроком минского «Динамо», где и начинал в профессиональном футболе. Итого: поиграл в России, Беларуси и Казахстане. Стал чемпионом с «Астаной», но в матче плей-офф Лиги Европы с «Селтиком» отметился автоголом (ещё один гол в свои ворота был у белоруса Постникова), так что команда проиграла 0:5.
Александр Епуряну, 35 лет, защитник
Александр Епуряну
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / Burak Kara/Getty Images
Успел поиграть в «Анжи», а потом уехал в Турцию, где уже на протяжении восьми сезонов выступает за стамбульский клуб «Истанбул Башакшехир». Регулярно играл в Лиге чемпионов, противостоял Мбаппе. В интервью активно говорит, что любит Турцию и свою жизнь там.
Александр Самедов, 37 лет, полузащитник
Александр Самедов
Фото: Елена Разина, «Чемпионат» / fclm.ru
После «Динамо», транзитом через «Локо», вернулся в «Спартак» в 2017-м и стал в его составе чемпионом. В январе 2021-го получил назначение на должность селекционера в молодёжный департамент московского «Локомотива», но в апреле 2022 года покинул его. Играет в футбол с любителями.
Игорь Семшов, 44 года, полузащитник
Игорь Семшов
Фото: РИА Новости / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Завершил карьеру в 2014-м в «Крыльях». В 2017-м получил лицензию и устроился помощником Сергея Кирьякова в тульском «Арсенале». Через год Семшов попробовал стать главным тренером в «Химике», но история завершилась уже через три месяца – разрывом контракта. С тех пор Семшов помогал Игорю Черевченко в разных клубах. Сначала в «Арсенале», а после – в «Химках». Частый гость в студии «Матч ТВ».
Звездан Мисимович, 39 лет, полузащитник
Звездан Мисимович
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / Jan Kruger/Bongarts/Getty Images
Наиболее яркий период карьеры футболиста прошёл в «Вольфсбурге», с которым в сезоне-2008/2009 Мисимович выиграл чемпионат Германии. За сборную Боснии провёл 84 матча и забил 26 мячей. Последним клубом 34-летнего Мисимовича был китайский «Гуйчжоу Жэньхэ». За «Динамо» же Мисимович выступал в 2011-2012 годах и ярко проявить себя не сумел.
Но говорил, что следит за «Динамо», так как там играет Шуньич. Сын игрока выступает за «Ингольштадт». Живёт с семьей в Мюнхене, Германии.
Александр Кокорин, 31 год, нападающий
Александр Кокорин
Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат» / Gabriele Maltinti/Getty Images
Ушёл в «Зенит». Отсидел в тюрьме. Восстановился в «Сочи». Попробовал силы в «Спартаке». А также благодаря рекомендации Роберто Манчини и Фабио Капелло переехал в Европу. Но в «Фиорентине» стал игроком-символом неоправданных ожиданий. Контракт с итальянским клубом рассчитан до 31 июня 2024 года.
Балаж Джуджак, 35 лет, полузащитник
Балаж Джуджак
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / Laszlo Balogh/Getty Images
Выступает за венгерский «Дебрецен» (31 игра, 8 голов). Его последний финал – и шанс на трофей – был в 2012 году с «Динамо».
Андрей Воронин, 42 года, нападающий
Андрей Воронин
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / FCDM.RU
Работал помощником Шварца в «Динамо». После 24 февраля уехал в Германию и оборвал контакты с российскими коллегами.
Кевин Кураньи, 40 лет, нападающий
Кевин Кураньи
Фото: Александр Мысякин / Александр Сафонов, «Чемпионат»
Завершил карьеру в 2016-м в «Хоффенхайме». В «Динамо» не остался, потому что…
«У меня были все возможности продолжить свой контракт минимум на несколько лет, – говорил Кевин. – Однако приоритетнее для меня было возвращение в Германию. Бундеслига привлекает своей необыкновенной атмосферой и полными стадионами, когда за каждой игрой следят не меньше 20 тысяч человек. Этим чемпионат Германии отличается от РФПЛ».
В 2021 году ходили слухи, что Кураньи придёт в «Динамо» работать с нападающими, но Шварц эту идею опроверг. Кевин уважает нападающего Смолова и называет его возвращение в «Динамо» красивой историей.
Евгений Фролов, 34 года, вратарь
Евгений Фролов
Фото: РИА Новости / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Запасной вратарь «Крыльев Советов». Любимец самарских болельщиков. Когда появляются новости, что Фролов может уйти, социальные сети «Крыльев» разрываются.
Кристиан Нобоа, 37 лет, полузащитник
Кристиан Нобоа
Фото: Александр Мысякин / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Серебряный призёр РПЛ в составе «Сочи»: 7 голов и 5 голевых передач. В последнем туре сочинцы разгромили «Динамо» со счётом 5:1. Один из голов забил Нобоа с пенальти.
Павел Нехайчик, 33 года, полузащитник
Павел Нехайчик
Фото: РИА Новости / fcbate.by
В январе 2022-го завершил карьеру. «Википедия» называет его одним из лучших футболистов в истории БАТЭ.
Александр Сапета, 32 года, полузащитник
Александр Сапета
Фото: РИА Новости / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Последние пять лет провёл в «Нижнем Новгороде» и вышел с командой в РПЛ. С 2022-го играет за «Кубань» в ФНЛ.
Фёдор Смолов, 32 года, нападающий
Фёдор Смолов
Фото: РИА Новости / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Действующий нападающий «Динамо».
Сергей Силкин, 61 год, главный тренер
Сергей Силкин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / fcrosich.com
В 2016-м вернулся в «Динамо» на административную должность, а через два года возглавил любительскую команду «Росич». Сейчас без футбольной работы. Один из главных экспертов для спортивных медиа.
- 29 мая 2022
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