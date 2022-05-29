Кто играет в команде до сих пор, а кто опекает Мбаппе в матчах Лиги чемпионов?

«Динамо» почти выиграло Кубок России в 2012 году. Где сейчас футболисты той команды?

Предвкушаем финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». И если красно-белые в последний раз завоёвывали трофей в 2003 году, то динамовцы брали Кубок лишь однажды, в 1995-м (обыграли «Ротор» в серии пенальти). А вот последний финал Кубка России у «Динамо» был в 2012-м: тогда проиграли «Рубину» со счётом 0:1. Единственный гол забил Роман Ерёменко.

Кто был в той команде 10 лет назад? Кто играет за «Динамо» до сих пор? И как сложились судьбы футболистов и тренеров? Вспоминаем!

«Динамо» — «Рубин» в 2012 году Фото: РИА Новости

Антон Шунин, 35 лет, вратарь

Антон Шунин Фото: РИА Новости / Александр Сафонов, «Чемпионат»

Улетал с «Динамо» в ФНЛ и возвращался. Наследник кепки Льва Яшина и вратарь сборной сборной России в одном из матчей Евро-2020. Был голкипером в отборе к ЧМ-2022: играл против Мальты, Словении и Словакии. Рекордсмен «Динамо» по количеству матчей в высшем дивизионе чемпионата России.

Владимир Рыков, 34 года, защитник

Владимир Рыков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / fcrodina.com

Играет в ФНЛ-2 за «Родину». Поездил по клубам, которые балансировали на грани вылета из РПЛ: «Томь», «Мордовия», «Торпедо». Забил за «Динамо» в ворота «Спартака» с центра поля. Последние два сезона играл за «Урал», но ушёл из-за конфликта с тренером Игорем Шалимовым:

«У Шалимова такая манера – не общаться с игроками, – рассказывал Рыков в интервью «СЭ». – Ребята в соотношении 70 на 30 отвечали, что это странный человек».

Леандро Фернандес, 39 лет, защитник

Леандро Фернандес Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / danubio.org.uy

Один из главных аргентинцев в истории РПЛ: восемь с половиной лет в России, 200+ матчей и 15 голов, а также абсолютное бесстрашие в единоборствах. Леандро не торопится завершать карьеру даже в 40 лет – выступает в Уругвае за «Данубио».

Владимир Гранат, 35 лет, защитник

Владимир Гранат Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / olimp-dp.ru

В сезоне-2020/2021 выходил в ФНЛ-2 с клубом «Олимп-Долгопрудный», а позже остался без работы. Владимир не играл за клуб с мая 2021-го, но теперь, кажется, вернулся.

Игорь Шитов, 35 лет, защитник

Игорь Шитов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / dinamo-minsk.by

Закончил карьеру в 2021 году игроком минского «Динамо», где и начинал в профессиональном футболе. Итого: поиграл в России, Беларуси и Казахстане. Стал чемпионом с «Астаной», но в матче плей-офф Лиги Европы с «Селтиком» отметился автоголом (ещё один гол в свои ворота был у белоруса Постникова), так что команда проиграла 0:5.

Александр Епуряну, 35 лет, защитник

Александр Епуряну Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / Burak Kara/Getty Images

Успел поиграть в «Анжи», а потом уехал в Турцию, где уже на протяжении восьми сезонов выступает за стамбульский клуб «Истанбул Башакшехир». Регулярно играл в Лиге чемпионов, противостоял Мбаппе. В интервью активно говорит, что любит Турцию и свою жизнь там.

Александр Самедов, 37 лет, полузащитник

Александр Самедов Фото: Елена Разина, «Чемпионат» / fclm.ru

После «Динамо», транзитом через «Локо», вернулся в «Спартак» в 2017-м и стал в его составе чемпионом. В январе 2021-го получил назначение на должность селекционера в молодёжный департамент московского «Локомотива», но в апреле 2022 года покинул его. Играет в футбол с любителями.

Игорь Семшов, 44 года, полузащитник

Игорь Семшов Фото: РИА Новости / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Завершил карьеру в 2014-м в «Крыльях». В 2017-м получил лицензию и устроился помощником Сергея Кирьякова в тульском «Арсенале». Через год Семшов попробовал стать главным тренером в «Химике», но история завершилась уже через три месяца – разрывом контракта. С тех пор Семшов помогал Игорю Черевченко в разных клубах. Сначала в «Арсенале», а после – в «Химках». Частый гость в студии «Матч ТВ».

Звездан Мисимович, 39 лет, полузащитник

Звездан Мисимович Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / Jan Kruger/Bongarts/Getty Images

Наиболее яркий период карьеры футболиста прошёл в «Вольфсбурге», с которым в сезоне-2008/2009 Мисимович выиграл чемпионат Германии. За сборную Боснии провёл 84 матча и забил 26 мячей. Последним клубом 34-летнего Мисимовича был китайский «Гуйчжоу Жэньхэ». За «Динамо» же Мисимович выступал в 2011-2012 годах и ярко проявить себя не сумел.

Но говорил, что следит за «Динамо», так как там играет Шуньич. Сын игрока выступает за «Ингольштадт». Живёт с семьей в Мюнхене, Германии.

Александр Кокорин, 31 год, нападающий

Александр Кокорин Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат» / Gabriele Maltinti/Getty Images

Ушёл в «Зенит». Отсидел в тюрьме. Восстановился в «Сочи». Попробовал силы в «Спартаке». А также благодаря рекомендации Роберто Манчини и Фабио Капелло переехал в Европу. Но в «Фиорентине» стал игроком-символом неоправданных ожиданий. Контракт с итальянским клубом рассчитан до 31 июня 2024 года.

Балаж Джуджак, 35 лет, полузащитник

Балаж Джуджак Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / Laszlo Balogh/Getty Images

Выступает за венгерский «Дебрецен» (31 игра, 8 голов). Его последний финал – и шанс на трофей – был в 2012 году с «Динамо».

Андрей Воронин, 42 года, нападающий

Андрей Воронин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат» / FCDM.RU

Работал помощником Шварца в «Динамо». После 24 февраля уехал в Германию и оборвал контакты с российскими коллегами.

Кевин Кураньи, 40 лет, нападающий

Кевин Кураньи Фото: Александр Мысякин / Александр Сафонов, «Чемпионат»

Завершил карьеру в 2016-м в «Хоффенхайме». В «Динамо» не остался, потому что…

«У меня были все возможности продолжить свой контракт минимум на несколько лет, – говорил Кевин. – Однако приоритетнее для меня было возвращение в Германию. Бундеслига привлекает своей необыкновенной атмосферой и полными стадионами, когда за каждой игрой следят не меньше 20 тысяч человек. Этим чемпионат Германии отличается от РФПЛ».

В 2021 году ходили слухи, что Кураньи придёт в «Динамо» работать с нападающими, но Шварц эту идею опроверг. Кевин уважает нападающего Смолова и называет его возвращение в «Динамо» красивой историей.

Евгений Фролов, 34 года, вратарь

Евгений Фролов Фото: РИА Новости / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Запасной вратарь «Крыльев Советов». Любимец самарских болельщиков. Когда появляются новости, что Фролов может уйти, социальные сети «Крыльев» разрываются.

Кристиан Нобоа, 37 лет, полузащитник

Кристиан Нобоа Фото: Александр Мысякин / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Серебряный призёр РПЛ в составе «Сочи»: 7 голов и 5 голевых передач. В последнем туре сочинцы разгромили «Динамо» со счётом 5:1. Один из голов забил Нобоа с пенальти.

Павел Нехайчик, 33 года, полузащитник

Павел Нехайчик Фото: РИА Новости / fcbate.by

В январе 2022-го завершил карьеру. «Википедия» называет его одним из лучших футболистов в истории БАТЭ.

Александр Сапета, 32 года, полузащитник

Александр Сапета Фото: РИА Новости / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Последние пять лет провёл в «Нижнем Новгороде» и вышел с командой в РПЛ. С 2022-го играет за «Кубань» в ФНЛ.

Фёдор Смолов, 32 года, нападающий

Фёдор Смолов Фото: РИА Новости / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Действующий нападающий «Динамо».

Сергей Силкин, 61 год, главный тренер

Сергей Силкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / fcrosich.com

В 2016-м вернулся в «Динамо» на административную должность, а через два года возглавил любительскую команду «Росич». Сейчас без футбольной работы. Один из главных экспертов для спортивных медиа.