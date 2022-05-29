«Мама всегда говорила, что попаду в «Спартак». А я смеялся». Слёзы Соболева — это сильно

«Спартак» был лучше «Динамо» в первом тайме финала Кубка России. А один из героев команды – Александр Соболев. Именно он здорово открылся под передачу Михаила Игнатова и пробил Игоря Лещука. Но самый эмоциональный момент – это празднование. Нападающий побежал к трибуне, поднял игровую футболку, а под ней оказалась ещё одна: на ней изображена мама Александра и подпись: «Мама, это всё для тебя».

Интересно, что в этот момент арбитр поднял флаг, сигнализируя об офсайде. Но нападающий и его партнёры этого не видели. Прошло ещё несколько секунд, и уже шла проверка VAR. В итоге Кирилл Левников засчитал гол. И даже не показал нападающему жёлтую карточку.

Мама Александра ушла из жизни в августе 2020-го. И это не первый случай, когда он посвящает ей гол.

Александр Соболев (в центре) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Впервые Соболев сделал это в августе 2020-го. Тогда это закончилось скандалом

В первом туре сезона-2020/2021 «Спартак» играл с «Сочи». Несмотря на трагедию, Александр попросил Доменико Тедеско поставить его в состав и обещал забить. Он это и сделал. А после – снова поднял игровую футболку и показал фото, посвящённое маме. А потом увидел перед собой жёлтую карточку от Василия Казарцева.



Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов тогда так комментировал ситуацию.



«Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву жёлтую карточку за снятую футболку? Все всё знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого. Я этого никогда не пойму. Фиг с ним, с пенальти, но жёлтая карточка за такое — это за гранью. Человек стоит и плачет. Надо же иметь сочувствие. Не по книжке тут надо решение принимать. Есть правило 18, где надо принимать какие-то решения вопреки правилам. Всем всё понятно», – сказал он.

Сам Соболев отметил, что не держит обиды на судью: «Я очень хотел выйти на поле, чтобы забить. Когда приехал после этого всего, подошёл к Тедеско и сказал: «Если что, я готов играть с первых минут. Я выйду – забью». Прямо так и сказал дословно. И не вижу никакой проблемы в жёлтой карточке. Я знал, на что иду. Это работа судьи: он мне показал жёлтую и извинился. Я сказал: «Никаких проблем», – рассказал Соболев Нобелю Арустамяну.

Интересно, что ещё накануне финала Александр снова вспомнил о маме: «Мама всегда говорила, что всё сложится хорошо, я попаду в «Спартак» и в национальную команду. В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права. К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту «Спартака». Хотя, думаю, она в любом случае всё видит… Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме», – сказал он пресс-службе «Спартака».



Очень трогательно и эмоционально.