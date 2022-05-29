«С 24 февраля многое изменилось». Россия теряет ещё одного европейского топ-тренера

Сегодня у «Динамо» день грустных новостей. Проигрыш Кубка России. Прощание с Сандро Шварцем. После драматичного финала со «Спартаком» немецкий тренер объявил об уходе. Раскрыл секрет, о котором знали все.

«За последнее время мир серьёзно изменился, – признался Шварц. – Я часто подчёркивал свою ответственность. Мы с ребятами, персоналом должны были пройти этот путь до конца, поэтому приняли такое решение. Сегодня была моя заключительная игра в «Динамо». Я говорю не как тренер, а как человек. У меня не было договорённостей, я ни с кем не общался. Моя ответственность была довести дело в «Динамо» до конца».

Сандро пока не подтвердил лишь то, что возглавит «Герту». Инсайдеры писали о договорённости немецкого тренера с клубом из Берлина, сумевшим сохранить место в Бундеслиге после стыков. Шварц объяснил, как видел ситуацию в последние месяцы:

«Моя команда – это исключительные люди, которые окружали меня всё это время. С 24 февраля многое изменилось, были сложности. В то же время мы проживали их все вместе. Я понимал, что команде нужна моя поддержка, были эмоциональные разговоры. Рад, что я возглавлял «Динамо».

Нам остаётся только проводить Шварца аплодисментами и сказать ему спасибо. Объективно его приключение в России должно было завершиться по-другому. Сандро создал яркую молодую команду, играющую в современный футбол. Самую прессингующую в РПЛ, никого не боявшуюся до финала Кубка, где в первом тайме динамовцы были непривычно сдержанными, если не сказать робкими. Немец заслужил возвращения на родину обладателем хотя бы одного трофея в России, заслужил того, чтобы попробовать со своей командой Лигу чемпионов.

Возможно, не случись еврокубкового бана вкупе с отъездом Андрея Воронина и Ивана Ордеца – ценнейших людей для Шварца, «Динамо» было бы другим на финише сезона РПЛ.

«Динамо» под руководством Сандро провело 57 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержало 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. Набирало 1,82 очка за игру – солидный результат. В октябре 2020-го немец принял столичных бело-голубых на восьмом месте, а оставляет бронзового призёра РПЛ. И единственную команду, которая реально навязывала борьбу «Зениту» за первое место. В Санкт-Петербурге даже сравнивали «Динамо» Шварца с «Зенитом» Властимила Петржелы, когда группа одарённых игроков ворвалась в динамовскую основу и бежала, прессинговала, готова была драться с любым противником с открытым забралом.

Константин Тюкавин и Сандро Шварц Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

При Шварце либо дебютировали, либо по-настоящему раскрылись в РПЛ Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Вячеслав Грулёв, Ярослав Гладышев, Александр Кутицкий и другие молодые игроки. В этом смысле немец за полтора сезона сделал для нашего футбола даже больше, чем сделали бы многие отечественные тренеры. И пусть не всегда хотелось соглашаться с его оправданиями неудач возрастом команды, Сандро заслужил право на ошибку. А обычно тренерам-легионерам этого права не дают. Вот такие топ-специалисты российскому футболу точно нужны.

«Динамо» без Шварца не должно захворать, потерять построенную за полтора года команду. Ведь заместитель гендиректора клуба по спорту (по сути, ответственный за спортивную часть проекта) Желько Бувач продолжит работу в Москве. Это подтвердил он сам, сказав перед финалом Кубка России: «Конечно, я остаюсь в «Динамо» на следующий сезон». Бывшая правая рука Юргена Клоппа, очевидно, найдёт тренера, который разделяет его и Шварца философию. Возможно, с новым главным «Динамо» заиграет даже сильнее и однажды станет чемпионом России, но пока мы говорим Сандро – до встречи, друг!