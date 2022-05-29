Финал Кубка России – кайф! Бойкот фанатов «Спартака» не сработал

Сегодня на финале Кубка я кайфанул. И это удовольствие от футбола, погоды, музыки и общей атмосферы лично у меня затмило те сложности, которые возникли из-за проблем с билетами. Причём такого масштаба, что даже капитан «Спартака» Георгий Джикия признавался в интервью, что не знает, попадут ли его родные на финал.

Говорить про билеты мы много не будем. Проблема никуда не ушла, но она уже подробно описана в тексте по ссылке ниже. А пустых секторов – то, чего опасались перед матчем – в «Лужниках» не было.

«Спартак» – «Динамо» — 2:1, финал Кубка России Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Более-менее аншлаг случился впервые после финала чемпионата мира, и это несмотря на то, что фанаты «Спартака» активировали бойкот матчей своего клуба до начала следующего сезона. И не отменили решение даже перед финалом Кубка: чётко сформировав позицию и отказавшись от других вариантов.

Но полный стадион был. Как и разделение на красную и синюю части. И огромное количество отсылок к Москве. Финал получился именно московским – и речь не только про его участников, а про наполнение и общий антураж.



Огромный герб Москвы, окруженный движущимися красными и синими конструкциями – так на церемонии открытия обыграли вывеску финала. Всё это – под песню «Лучший город Земли» Муслима Магомаева. И с расплывающимися на трибунах от удовольствия и улыбок москвичами. В этот момент невозможно было не улыбаться – а ведь футбол в тот момент ещё не начался.

В перерыве Лев Лещенко спел «Команда молодости нашей» перед ветеранами советского футбола – и обе части стадиона заревели снова. Такие песни скрепляли поделённую на два цвета арену – и это при том, что за «Динамо» болел организованный фанатский сектор. А за «Спартак» – менее организованные в плане пения и поддержки болельщики, но также расположившиеся сплошной громкой стеной.

Уже после финала звучали песни группы «Браво» про Москву, а также Moscow Calling. Болельщики (особенно «Спартака») пели «Знаешь ли ты» вместе вместе с МакSим. А сама певица под конец расплакалась. Мечтала ли она собрать целый стадион?

МакSим на церемонии награждения «Спартака» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Адаптировать финал Кубка России именно так по-московски – приятная идея. Добрая и без перегибов, которые в нашем спорте бывают.



Во все эти моменты мне было грустно лишь от того, что такие финалы бывают раз в году. А усиление из еврокубков с конкурентным футболом и атмосферой праздника размером с «Лужники» пока не планируется.

Но – явно планируется что-то другое. А значит ещё обязательно споём!