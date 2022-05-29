Лидеры «Спартака» разыграли прессу. Победа в Кубке, какой её не показали по ТВ

Удивительно, как один титул перевернул весь сезон. 10-е место в чемпионате быстро отошло в сторону. «Спартак» накрыла эйфория после победы в Кубке России. И такие эмоции вполне можно понять.

Сначала невероятная концовка матча, когда «Динамо» на 98-й минуте не реализовало пенальти. Затем достаточно крутой импульс придала певица МакSим. Не уверен, что её песни когда-нибудь исполняли 50 тысяч человек на стадионе.

Певица МакSим на церемонии награждения «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дальше начался угар уже в стенах стадиона. Здесь были две главные звезды. Во-первых, конечно, Шамар Николсон. Человек был готов делиться своей радостью со всеми. Даже с журналистами. Нападающий пел, танцевал, прятался, позировал и даже поделился шампанским. Ну то есть как поделился… Обрызгал журналистов и их аппаратуру.

Вторым человеком, который формировал атмосферу, был, безусловно, Жиго. Сумасшедшая энергетика. В раздевалке все праздновали и без него, но когда вбежал защитник, то пошла новая волна. Тут лучше смотреть видео, чем объяснять на словах. Могу только сказать, что из раздевалки сухим не вышел никто. Небольшие брызги от шампанского Николсона показались мелочью.

Жиго умудрился ещё и ворваться на пресс-конференцию вместе с партнёрами и там тоже устроить шоу. В результате Ваноли пришлось отвечать не только на вопросы СМИ, но и своего собственного игрока. Защитник как бы прикинулся журналистом.



– Что думаете по игре, коуч? – спросил Жиго, усевшись среди корреспондентов.

– К сожалению, у нас Самуэль Жиго уходит по окончании сезона. Я попросил купить на его место футболиста по имени Самуэль Жиго.

После этого футболисты «Спартака» начали скандировать имя защитника, а он в ответ сказал:



– Да-да, это я.

Ещё несколько деталей. Ветеран «Спартака» Мирзоян пришёл в раздевалку и рассказал, что в своё время сам не реализовал пенальти в финале Кубка СССР. И вот спустя столько лет его мечта реализовалась – команда взяла трофей. Почему мечта не реализовалась раньше, когда «Спартак» брал Кубки России – неизвестно.

Бакаев тем временем подтвердил, что покидает «Спартак». К этому давно шло, и теперь об этом можно было сказать официально. Зелимхан ходил по раздевалке с майкой в руках и спрашивал партнёров по команде: «Кто ещё мне не расписался?»

Возможно, это действительно лучший момент для Федуна, чтобы оставить «Спартак». В каком-то смысле на позитиве. Круг замкнулся.