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«Спартак» выиграл Кубок России, главные проблемы клуба, уход Леонида Федуна и Зелимхана Бакаева, закрытие «Спартака-2»

За «Спартак» страшно. Взяли Кубок, но теперь пора ответить на вопросы посерьёзнее
Михаил Рождественский
«Спартак» выиграл Кубок России
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Кто после Федуна и почему упустили Бакаева?

«Спартак» взял трофей впервые за пять лет. В 2017-м красно-белые оформили дубль из чемпионства и Суперкубка, а вчера добавили в свою коллекцию Кубок России. Кажется, что после победы не может быть поводов для переживаний, но в случае со «Спартаком» это не так. И вот почему.

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Первая причина, почему за «Спартак» страшно, — это уход Леонида Федуна. Сейчас об этом уже можно говорить уверенно. После финала Федун сказал, что судьба Паоло Ваноли зависит не от него, а потом добавил совершенно недвусмысленную фразу: «Я пришёл в «Спартак» в 2003 году с победы в Кубке. Так же у меня цикл замкнулся».

Вчера инсайдер Иван Карпов сообщил, что совладельцы «Спартака» продадут свои акции «Лукойлу». При этом доля Федуна останется у него, но от оперативного управления клубом он отойдёт, как и его жена Зарема Салихова.

Зарема Салихова и Леонид Федун

Зарема Салихова и Леонид Федун

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ухода Федуна многие болельщики хотели годами, и это легко понять — им надоела чехарда тренеров и топ-менеджеров. Но одну необходимую вещь он гарантировал все эти годы — стабильное финансирование. Сейчас этот вопрос подвис в воздухе, поскольку до конца не ясны планы и позиция «Лукойла».

Вот что сказал об этой ситуации гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков: «На будущее мы планируем подготовку бюджета. Сильно ли просядет? Не думаю. Мы проводим консультации, Леонид Арнольдович проводит большую работу в этом плане, с «Лукойлом» ведутся консультации. Понятно, что в нынешней ситуации, наверное, легко только госкорпорациям. Остальным тяжело, но мы работы проводим, и, думаю, к середине-концу июня определённость по бюджету у нас будет».

«Я пришёл с победы в Кубке. Цикл замкнулся». Федун признал, что уходит из «Спартака»?! «Я пришёл с победы в Кубке. Цикл замкнулся». Федун признал, что уходит из «Спартака»?!

Вторая причина — очередная потеря лидера. Речь о Зелимхане Бакаеве. Сколько в новейшей истории «Спартака» было случаев, когда клуб отпускал талантливого воспитанника и потом от этого страдал. Один из самых ярких примеров — Артём Дзюба, который, будучи изначально лояльным человеком, назло уехал в Петербург и собрал пачку трофеев, хотя мог стать стержнем родной команды. Ирония в том, что Бакаев, если верить СМИ, тоже направится в «Зенит».

Проблему с Бакаевым усугубляют обстоятельства. Судя по словам Зелимхана, «Спартак» ведёт себя так, будто речь не о футболисте, вокруг которого можно построить команду на годы вперёд, а о глубоком резервисте, про которого все просто-напросто забыли. Вот что сказал Бакаев после матча с «Динамо» (где, кстати, даже не вышел на замену):

Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев
полузащитник «Спартака»

Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу — это чистое враньё. Если бы я попросил что-то заоблачное, можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел, не верьте этому.

Ещё одна причина — ликвидация «Спартака-2». Это прямое следствие финансовых трудностей, но оттого не менее неприятная новость. До недавнего времени «Спартак» входил в число клубов, которые могли позволить себе невиданную роскошь: пропускать талантливую молодёжь через буфер в виде своей команды в ФНЛ, избегая аренд и сохраняя игроков под рукой и на виду. Очень удобно, особенно если учесть, что у «Спартака» и второй команды была сквозная заявка. Теперь этого не будет.

В любом случае от «Спартака» нужно ждать программного заявления и ответа на главные вопросы. Вот они.

  • Как и почему упустили Бакаева? Охотнее всех говорит именно Зелимхан, а в клубе пока отбиваются очевидными или неинформативными репликами. 
  • Уходит ли Федун и что будет дальше? Болельщики должны знать, кто владеет их клубом, и иметь чёткое представление о вертикали власти внутри него. 
  • Что будет с финансированием «Спартака»? Мележиков обещает ответить в июне, но пока этот вопрос вызывает тревогу. И слова гендиректора не отдают уверенностью в завтрашнем дне.
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