Шварц пытался удивить «Спартак». Почему его идеи провалились

Тактический разбор финала Кубка России – почему команда Ваноли была гораздо лучше в первом тайме и что привело к решающему голу.

Финал Кубка России получился зрелищным и эмоциональным, а его концовка навсегда войдёт в историю российского футбола. Разбираем игру с тактической точки зрения и выявляем стартовые планы команд и их ошибки.

Шварц пытался проявить гибкость. Это была в том числе реакция на плохие результаты

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц неожиданно перестроился с базовой для команды схемы 4-3-3 на 3-5-2. С первых минут бело-голубые в этой структуре в текущем сезоне не выходили ни разу. Сейчас, когда мы знаем итоговый результат и характер матча, высок соблазн говорить о тактической ошибке. Но давайте попробуем понять логику специалиста.

Фирменная модель 4-3-3 с высоким прессингом перестала работать. В последних пяти турах РПЛ ужасающие результаты – ничья и четыре поражения, разница мячей – 9:17, а разу в двух играх пропущено по пять голов. Многие ведущие футболисты находились не в лучшей форме, не было прежней интенсивности в середине. А без интенсивности, в свою очередь, страдала оборона, которая получала дополнительную нагрузку при высокой линии. «Спартак» запросто мог выставить двух фактурных форвардов, а также быстрых игроков под ними. Верховая борьба и сброс на ход – эффективное оружие для прохождения прессинга.

Сандро Шварц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Исходя из всего этого, Шварц не просто перестроил команду на 3-5-2 с Паршивлюком в роли правого центрального защитника, но и откатил её в средний блок. Высокого прессинга почти не было – разве что в удобных ситуациях с плохими обработками соперника или обратными передачами. Кроме того, в запасе остался некогда важный «нижний» опорник Моро. Его позицию в центральном треугольнике занял Фомин, над ним расположились Захарян и Шиманьски. Варела и Скопинцев – латерали, Смолов и Тюкавин – пара нападающих.

Ваноли выбрал оптимальный состав и не стал рисковать с четвёркой защитников

Состав «Спартака», пожалуй, был оптимальным на сегодняшний день. Ваноли выбрал схему с тремя центральными защитниками (что сверхлогично, модель с четырьмя была совсем сырой, для неё нет профильных фланговых защитников) и не стал рисковать с Кофрие или Классеном (в таких матчах важна надёжность). Пруцев и Мартинс – оптимальный дуэт опорников, где есть баланс между антропометрией, физикой, объёмом и комбинационной составляющей. Если бы Мартинс вышел с Зобниным, могла получиться совсем ограниченная команда в фазе позиционной атаки. А так – хотя бы какие-то перспективы.

Подискутировать можно разве что по поводу отсутствия Бакаева, но мы понимаем, что эмоциональное состояние игрока могло оказаться слишком непредсказуемым, он уже знал, что покидает клуб. Дуэт из фактурных нападающих Соболева и Николсона Ваноли оставил на второй тайм, с первых же минут вышел только Соболев (сыграл просто отлично — агрессивно и результативно). А рядом с ним – более подвижный Промес и отваливающийся в глубину и во фланговые зоны Игнатов. На флангах – Хлусевич и Мозес, тоже самый рациональный выбор.

В воротах появился Максименко – осенью это событие бы могло напугать, но весной Селихов растерял надёжность, явного преимущества никто из вратарей не имел.

Обе команды отказались от системного высокого прессинга. Но «Спартак» до перерыва всё же был агрессивнее

Главная черта первого тайма – осторожный стиль от обеих команд в обороне. «Динамо» вообще не форсировало события и позволяло «Спартаку» относительно свободно владеть мячом и выполнять промежуточные передачи. Это повлияло, например, на точность передач – она составила у красно-белых аж 86%, а доля длинных – менее 10%. Если бы «Динамо» играло в фирменной агрессивной манере, показатели точно оказались бы хуже.

Видимо, Шварц хотел обеспечить плотность в среднем блоке, насытить центральную ось и центр обороны, воспользоваться плохой позиционной атакой «Спартака» (а она действительно неважная) – и сыграть на быстрых атаках после перехватов и отборов. Тюкавин, Смолов, Варела, Скопинцев, Шиманьски и Захарян вполне могли обеспечить переходы владения и резкие выбеги.

Но возникли три проблемы:

«Спартак» мало подставлялся и редко терял мяч в опасных зонах. В первом тайме у «Динамо» прошла разве что одна быстрая атака через середину после падения Мартинса;

отказавшись от прессинга, «Динамо» уменьшило количество переходных фаз – а игра в переходах и быстрые вертикальные атаки были как раз сильнейшим качеством бело-голубых;

«Спартак» забил первым – и дальше мог уже играть по счёту и где-то отдавать сопернику мяч.

Неожиданно, но даже у «Спартака» оборона оказалась более агрессивной, чем у «Динамо». И это при том, что перестроение с 4-3-3 на 3-5-2 у соперника (то есть изменение количества игроков в первой фазе атаки) наверняка стало неожиданностью для Ваноли. Тем не менее красно-белые довольно быстро разобрались: когда прессинг был готов, в переднюю линию из центра поднимался Игнатов. Он выдвигался на Паршивлюка, а Соболев и Промес заужали позиции и разбирали Бальбуэну и Фомина.

Поначалу выдёргивался и Пруцев, но это приводило к неприятным дыркам в опорной зоне. После 20-й минуты во время паузы Ваноли внёс корректировки – дальние нападающие стали активнее заужать позицию до чужого опорника, а Пруцев оставался в позиции.

Косвенно прессинг «Спартака» стал причиной первого забитого мяча – Паршивлюк под давлением упростил игру и забросил мяч вперёд, Джикия выиграл верховую борьбу и вернул мяч в середину.

Дальше красно-белые провели быструю атаку, пока «Динамо» не успело организоваться. Игнатов отдал отличную передачу на Соболева, центр обороны бело-голубых в очередной раз за весну провалился.

«Динамо» не решило проблему с центром обороны. Не стало надёжнее и на флангах

В первом тайме «Спартак» создал минимум три момента. Помимо голевого эпизода, опаснейший выход слева под углом уже при 1:0 совершил Промес. В той атаке ошибся Бальбуэна, пропустивший мяч под ногой, но у обороны «Динамо» в целом было очень любопытное расположение: дальний центральный защитник Евгеньев находился крайне далеко по горизонтали и никак не мог подстраховать.

А ещё «Спартак» однажды быстро разыграл штрафной через левую зону – пока «Динамо» выстраивалось в линию, мяч был доставлен на Игнатова, тот легко обыграл Тюкавина и прострелил на второй темп. Жиго чуть-чуть не хватило для того, чтобы замкнуть передачу.

«Спартак» при атаке чаще выстраивался по схеме с одним явным опорником Пруцевым. Мартинс, как правило, имел более подвижную роль и уходил правее помогать Хлусевичу (и оттуда тоже пришло несколько подач). Тогда как слева у красно-белых насыщали зону Мозес, Игнатов и Промес.

Даже при не самом выдающемся давлении «Спартака» команда Шварца оборонялась неважно. Сложности наблюдались как на флангах обороны (особенно справа), так и в центре. Позиционная оборона изначально не была сильной стороной бело-голубых, они защищались прежде всего агрессией на чужой половине. И тот же центр обороны весной, после ухода Ордеца и внедрения Евгеньева, просто рассыпался. Паршивлюк не добавил надёжности – более того, где-то ему откровенно не хватало навыков.

Сергей Паршивлюк Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Уходы Смолова в глубину почти ничего не дали «Динамо». Позиционная атака работала плохо

В позиционной атаке «Динамо» можно выделить две базовые идеи:

Фомин на позиции разыгрывающего. Команда пыталась выходить через него, он много двигался под мяч и где-то даже выигрывал первое касание и успевал сыграть вперёд. Но, во-первых, глубинный плеймейкинг Даниила – не уникальный, вести игру у него не получилось. Во-вторых, «Динамо» лишилось козыря – вбеганий Фомина в штрафную, благодаря которым он забил несколько голов в сезоне. Активная роль Смолова в оттяжке. Даже более активная, чем обычно – учитывая игру в паре с Тюкавиным. Фёдор опускался совсем низко, мог прийти в опорную зону. Он выполнил за 77 минут аж 34 передачи (25 точных), при этом только один раз (!) коснулся мяча в чужой штрафной. Глобально пользы из работы Смолова в оттяжке «Динамо» не извлекло. От Фёдора прошла одна опасная передача в штрафную в конце первого тайма из левой зоны, но также были потери, плохое ведение борьбы, неудачные действия при попытках острых передач. Снизу – наглядная карта действий Смолова.

Перестроившись на 3-5-2, Шварц попытался улучшить оборону команды. Но позиционная атака, которая и так была слаба, стала ещё хуже. Первый тайм «Динамо» вчистую провалило.

Начало второго тайма – чрезмерная пассивность «Спартака» во всех фазах. Расплата пришла почти сразу же

Начало второго тайма – худший отрезок со стороны «Спартака» в матче. Красно-белые почему-то начали играть пассивно во всех фазах – опустились ниже, быстро теряли мяч под любым давлением. Сначала состоялось два крайне неудачных розыгрыша ударов «от ворот» подряд (после обоих прошли быстрые атаки соперника), потом – два стандарта «Динамо», штрафной и угловой. И на исходе 10-й минуты второго тайма «Динамо» сравняло счёт.

Пусть гол пришёл после дальнего удара и рикошета, но он точно не был против логики игры. «Спартак» в очередной раз потерял мяч под прессингом (Хлусевич по высокой дуге забросил в середину, форварды проиграли борьбу, полузащитники – подбор), пошла атака, которую Захарян завершил ударом после отскока.

Гол стал предвестником замен у «Спартака» — Ваноли сразу же начал готовить перестановки, после 60-й минуты на поле появились Николсон и Кофрие. Если появление бельгийца – вынужденный шаг из-за травмы Джикии, то с помощью ямайского форварда тренерский штаб хотел оживить атаку. Получилось.

Второй пропущенный гол – авантюрное расположение «Динамо» в обороне

При 1:1 и после замен наблюдалась плюс-минус равная игра. «Динамо» активно лезло вперёд, но явных моментов не создавало. А иногда нарывалось на быстрые атаки – после прохода Хлусевича Промес бил головой в упор. В том эпизоде центральные защитники в очередной раз наделали ошибок – Евгеньев плохо сыграл на выбросе из линии и не выбил мяч, а Паршивлюк слишком рано начал смещаться в центр, можно было плотнее играть с Промесом.

Второй гол «Спартака» случился после перспективной атаки «Динамо», в конечной фазе которой Мартинс со спины отнимал мяч у Шиманьского (что само по себе очень неприятно – вероятность нарушения резко увеличивается). Но отбор оказался чистым – и дальше уже выяснилось, что «Динамо» почему-то осталось в центре поля «3 в 3». Промес, Соболев и Николсон против Бальбуэны, Евгеньева и Паршивлюка. В условиях без численного преимущества и взаимодподстраховки конструкция рухнула, комбинация «Спартака» оказалась быстрой – и Промес легко умчался к воротам.

Сумбурные попытки Шварца спастись почти удались

При 1:2 тренерский штаб «Динамо» начал менять конструкцию. Сначала было перестроение на 4-4-2 с Тюкавиным и Грулёвым. Дальше – форс-мажорная отправка Бальбуэны и Евгеньева в атаку, выход Моро на позицию центрального защитника.

И ведь это почти привело к результату – именно Бальбуэна и Евгеньев организовали пенальти на последних секундах.

Стоит отметить, что к концу игры «Спартак» остался без опытных пенальтистов – Промес и Соболев были заменены, Бакаев так и не вышел. В серии 11-метровых преимущество явно оказалось бы на стороне «Динамо» — и сугубо психологическое, и непосредственно спортивное.

Но развязку мы все знаем.

«Спартак» с Кубком России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выводы

Если оценивать весь матч, то «Спартак» всё же больше заслужил победу. Команда Ваноли значительно лучше провела первый тайм, создала больше моментов. Провальный отрезок в начале второй половины быстро закончился. Замены помогли вернуться в игру (не испортил даже Кофрие – более того, он помог начать вторую голевую атаку).

«Динамо» же провело игру плюс-минус так же, как и весь последний месяц. Вряд ли причины лежат сугубо в тактических или кадровых моментах – всё гораздо глубже. Но да, Шварц в финале тоже оказался не на высоте, его решения команде не помогли.



Использованы данные InStat.