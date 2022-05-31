Самая отвратительная выходка Марадоны. После неё он перестал играть за «Барсу»

Диего Марадону в первую очередь помнят по «руке бога», победам на чемпионатах мира со сборной Аргентины, культу личности в Неаполе и нереальному футбольному дару. Примерно так же расхожи истории про тёмную сторону его характера – проблемы в личной жизни, наркотики и регулярные тусовки преследовали спортсмена всю жизнь. Любовь Диего к приключениям иногда переносилась и на футбольное поле – после финала Кубка короля 1984 года он ушёл в подтрибунку в компании бодигардов.

Мясник из Бильбао

В 1983 году Марадона близко познакомился с баскским защитником «Атлетика» Андони Гойкоэчеа. Мужчина получил прозвища Мясник из Бильбао и Монстр за привычку досрочно заканчивать матчи для особенно приглянувшихся ему соперников. Например, в 1981-м в игре с «Барселоной» Гойкоэчеа закрепил репутацию в единоборстве с Берндом Шустером.

На тот момент подающий надежды 21-летний игрок сине-гранатовых зашёл непростительно глубоко на половину поля оппонента, и Андони встретил его диким подкатом – настолько же запоздалым, насколько преднамеренным. Шустер порвал «кресты» и пропустил остаток сезона, в котором каталонцы выиграли Ла Лигу.

Можно было бы предположить, что после такого инцидента Гойкоэчеа станет аккуратнее лететь шипами вперёд, чтобы не ломать карьеры соперников, но не тут-то было. Через пару лет под раздачу Мясника попал будущий двукратный чемпион мира Диего Марадона. Тогда аргентинец выступал за «Барселону», а Андони приехал на «Камп Ноу» на рядовой матч чемпионата Испании.

Марадона подхватил мяч спиной к воротам соперника, но далеко не ушёл – Монстр вонзился шипами в лодыжку опорной ноги Диего. Даже по телекартинке тех лет видно, как конечность аргентинца согнулась в неестественном положении. Как будто баск применил против форварда то заклинание из «Гарри Поттера», разжижающее кости.

Диего Марадона в матче с «Атлетиком» Фото: fcbarcelona.com

По крайней мере, эффект был схожим. Марадона со сломанной лодыжкой и уничтоженными связками покинул поле на носилках – Диего мог остаться без футбола на всю жизнь, но вернулся через полгода. В автобиографии аргентинец сравнил подкат Гойкоэчеа с «ударом топора». «Я почувствовал удар и услышал звук, похожий на треск дерева. Сразу понял, что произошло», – написал Диего. Андони получил 18 матчей бана, но после апелляции наказание сократили до семи.

Камбэк Марадоны

У нападающего было достаточно времени, чтобы продумать идеальный план мести. Он получил страшную травму в сентябре 1983 года и по иронии судьбы вернулся в строй как раз перед одной игрой с «Атлетиком» – на этот раз в финале Кубка Испании. Противостояние Марадоны и Гойкоэчеа заранее настроило соперников на рубку, к тому же команды встретились на «Сантьяго Бернабеу» – самом ненавистном стадионе для фанатов обоих клубов со времён правления диктатора Франко.

Перед началом встречи стотысячная толпа басков и каталонцев ненадолго объединилась и освистала национальный гимн, демонстрируя презрение к испанскому государству. Флаги регионов украшали металлические заборы, отгораживающие болельщиков, а взаимная ненависть болельщиков распаляла и без того горячую атмосферу на поле.

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Матч начался с серии мелких фолов. Первым отличился защитник «Атлетика» Иньиго Лисерансу – мужчина проверил, насколько крепко срослась лодыжка Марадоны после встречи аргентинца с его товарищем по команде несколькими месяцами ранее. Ещё одной жертве Гойкоэчеа, полузащитнику Бернду Шустеру, тоже доставалось, и по ходу матча его гнев нарастал.

Тем, кто пришёл на стадион за футболом, ловить было особенно нечего: соперники сосредоточились на борьбе и редко взрывались чудесами техники. Первый реальный шанс на гол получил «Атлетик» – Эндика Гуарротсена неожиданно для себя избежал офсайда и вышел один на один с вратарём. Опомнившись, игрок попытался перекинуть Франсиско Уррутикоэчеа, но вратарь дотянулся до мяча и изменил траекторию его полёта, а защитник успел сделать вынос.

Уже через несколько минут Эндика получил ещё один шанс на угловом. Игрок «Барсы» неудачно вынес мяч после подачи Эстанислао Арготе, и исполнитель стандарта повторно закинул в штрафную. На этот раз Гуарротсена ждал – страйкер спокойно скинул мяч грудью себе на ход и вторым касанием прошил кипера в ближнем углу. Форвард с девятым номером на спине вскинул руку в знак триумфа и побежал к морю флагов в красно-белую полоску.

Баски открыли счёт на 14-й минуте, больше голов в тот вечер не случилось, но зрители вряд ли разочаровались в игре. Характер встречи не менялся до финального свистка: соперники с особой жестокостью сводили друг с другом счёты, пуская в ход самые разные части тела. Колени проверяли лица оппонентов на прочность в течение оставшихся после гола 77 минут встречи. Судья Анхель Франко Мартинес показал семь жёлтых карточек, но не увидел ни один фол, достойный удаления.

«Барселона» отчаянно пыталась сравнять, но оборона «Атлетика» с Андони Субисарретой в воротах оказалась круче. Сразу после финального свистка Марадона полез бодаться с Хосе Марией Нуньесом, а 50 000 фанатов «Атлетика» на трибунах «Сантьяго Бернабеу» пришли в экстаз, празднуя дубль. Баски крушили металлические ограждения и присоединялись к празднованию на поле вместе с запасными и тренерами. Диего Армандо не ожидал, что этот день закончится для него так. Он мечтал о возмездии в матче с командой, которую теперь ненавидел, но в итоге только зря рискнул здоровьем.

Диего устроил махач

Злость и разочарование Марадоны и его одноклубников росли все 90 минут и достигли точки кипения. Аргентинец не сдерживал себя и полез на футболистов «Атлетика» – можно было больше не делать вид, что команды приехали в Мадрид гонять мяч. Первой жертвой Диего стал запасной басков Мигель Анхель Сола. Форвард сине-гранатовых уронил оппонента, а затем оформил фаталити – с размаху вмазал Мигелю по голове с колена и вырубил его.

Права на видео принадлежат RFEF. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sport Major.

К этому моменту чаша стадиона превратилась в один большой октагон: все рубились со всеми. Главными по единоборствам от «Барсы» были Марадона и Шустер, жертвы Гойкоэчеа с особым остервенением пинали всё красное-белое. Игроки «Атлетика» забыли о трофее и мутузили каталонцев в ответ, тем временем Мигель Сола покинул поле на носилках.

Разнимать драчунов и уводить игроков «Барселоны» в подтрибунку пришлось полиции по охране общественного порядка. Копы закрывали футболистов щитами, чтобы уберечь спортсменов от бушующих баскских секторов, с которых в каталонцев летели самые разные предметы. Марадона в разорванной майке оставался в центральном круге, пока сотрудники службы безопасности не увели его.

Капитан «Атлетика» Дэни принял трофей из рук короля и вместе с чашкой вернулся в царивший на поле хаос. Игроки наконец смогли насладиться триумфом.

Матч на «Бернабеу» – последний для Марадоны в футболке «Барселоны». Тем же летом его продали в «Наполи» за рекордные для футбола $ 10,5 млн – руководство сине-гранатовых предпочло выгодно избавиться от звезды, а не дожидаться истечения трёхмесячной дисквалификации за кунг-фу на поле.

Для Диего драка стала лишь одной из первых темпераментных выходок на пути, с которого он не сворачивал до конца карьеры. Для «Атлетика» Кубок короля 1984-го – последний значимый трофей в истории клуба. О футбольном триумфе команды иногда забывают из-за того, как всё закончилось, но для баскских фанатов это момент большой гордости. Победный гол оказался для Эндики высшей точкой посредственной карьеры, а послематчевая потасовка для Марадоны — худшим моментом на пути к величию.