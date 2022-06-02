Все летние трансферы РПЛ. Полный список

Привет, друзья. Завершён очередной сезон в российском футболе, и он каждому запомнился по-своему. А теперь наступает горячее межсезонье, которое ежедневно дарит вести по поводу трансферов. Уже есть несколько любопытных новостей. Так, к примеру, Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита», Зелимхан Бакаев — из «Спартака», а Марио Фернандес и вовсе приостановил карьеру.
Как вы понимаете, теперь трансферных новостей станет ещё больше, ведь клубам необходимо укреплять составы к новому сезону. Куда уйдёт Дзюба? Что станет с легионерами «Спартака»? Выкупит ли ЦСКА права на Языджи? Ответы на эти и другие вопросы узнаем через некоторое время. Следить за перемещениями футболистов можно с помощью нашего обновляемого материала.
«Зенит»
Пришли: Даниил Шамкин («Балтика», окончание аренды)
В Петербург возвращается 19-летний полузащитник Шамкин. Прошедший сезон отыграл на правах аренды в «Балтике» (12 матчей в ФНЛ), но во второй половине чемпионата ни разу не вышел на поле.
Ушли: Артём Дзюба (свободный агент), Магомед Оздоев (свободный агент)
«Зенит» потерял сразу двух футболистов с богатым опытом выступления за сборную России. Дзюба завершил сезон в статусе лучшего бомбардира команды (11 голов), а Оздоев играл важную роль в центре поля. Оба уходят свободными агентами, так что «Зенит» не получит никакой компенсации.
«Сочи»
Пришли: Иван Миладинович («Нижний Новгород», окончание аренды), Егор Пруцев («Нефтехимик», окончание аренды), Максим Барсов («Балтика», окончание аренды), Матео Барач («Крылья Советов», окончание аренды)
Прошедший сезон сложился для Миладиновича не лучшим образом — всего три полных матча за «Нижний Новгород». Пруцев набрал 9 (5+4) очков по системе «гол плюс пас», выступая в ФНЛ. Барач начал сезон в «Сочи», завершил — в «Крыльях» (всего шесть матчей на весеннем отрезке РПЛ).
Ушли: Матео Барач («Крылья Советов»), Ивелин Попов («Левски», свободный агент), Данила Прохин («Ростов», окончание аренды), Дмитрий Воробьёв («Оренбург», окончание аренды)
Попов играл в России с 2012 года, но следующий сезон проведёт на родине. В апреле полузащитник подписал контракт с «Левски». Защитник Прохин, отыгравший за «Сочи» более 20 матчей, возвращается в «Ростов».
Ивелин Попов
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
«Динамо»
Пришли: Николай Комличенко («Ростов», окончание аренды), Владислав Карапузов («Ахмат», окончание аренды), Игорь Школик («Ротор», окончание аренды), Владимир Москвичёв («Нефтехимик», окончание аренды), Лука Гагнидзе («Ракув», окончание аренды)
Комличенко за сезон в «Ростове» забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Срок аренды подходит к концу, и пока непонятно, где продолжит карьеру нападающий. Отметим и возвращение 22-летнего Карапузова, который регулярно играл за «Ахмат».
Ушли: Сандро Шварц (тренер, «Герта»), Себастьян Шиманьски
Главная потеря «Динамо» — уход главного тренера. Шварц объявил о своём решении сразу после проигранного финала Кубка России и довольно быстро нашёл работу на родине. Специалист подписал контракт с «Гертой», которая чудом спаслась от вылета из Бундеслиги. Поляк Шиманьски заявил, что провёл последний матч за «Динамо», хотя официальных новостей от клуба ещё не было.
«Краснодар»
Пришли: Даниил Уткин («Ахмат», окончание аренды), Магомед-Шапи Сулейманов («Гиресунспор», окончание аренды), Юнес Намли («Спарта», окончание аренды), Тони Вильена («Эспаньол», окончание аренды), Гжегож Крыховяк (АЕК, окончание аренды)
Сразу у нескольких легионеров истекает срок аренд, но не исключено, что никто из них в итоге в «Краснодар» не вернётся. Крайне любопытно, где же всё-таки окажется Уткин, зарекомендовавший себя мастером штрафных ударов. И очень интересно, как себя в новом сезоне проявит Шапи, отыгравший сезон в Турции.
Ушли: Лео Гогличидзе («Урал», € 210 тыс.), Александр Мартынович (свободный агент), Юрий Газинский (свободный агент), Евгений Городов (свободный агент), Олакунле Олусегун («Ботев», окончание аренды), Эрик Ботхейм (расторжение контракта)
«Быки» попрощались с настоящими легендами клуба — Газинским и Мартыновичем. Каждый из них отыграл за команду более 200 матчей. Покинул «Краснодар» и Городов, ставший, по сути, уже третьим вратарём. Скандальным получился уход норвежца Ботхейма, так и не сыгравшего ни одного матча за «быков». Он расторг контракт в одностороннем порядке.
ЦСКА
Пришли: Хорхе Карраскаль («Ривер Плейт», € 6 млн), Фёдор Чалов («Базель», окончание аренды), Виталий Жиронкин («Кайрат-Москва», окончание аренды), Константин Кучаев («Рубин», окончание аренды), Кристиян Бистрович («Фатих Карагюмрюк», окончание аренды), Вадим Карпов («Текстильщик», окончание аренды), Адольфо Гайч («Уэска», окончание аренды), Арнор Сигурдссон («Венеция», окончание аренды), Илья Помазун («Урал», окончание аренды), Гоча Гогричиани («Текстильщик», окончание аренды)
Армейцы выкупили полузащитника Карраскаля, но сейчас гораздо важнее, что делать с игроками, вернувшимися из аренд. Чалов отыграл полгода в Швейцарии, Кучаев не помог «Рубину» сохранить место в РПЛ, Помазуна хочет выкупить «Урал». А Гайч заявил, что ЦСКА якобы хочет сохранить его в составе команды.
Ушли: Эмиль Бохинен («Салернитана», € 3,25 млн), Хёрдур Магнуссон (свободный агент), Алан Дзагоев (расторжение контракта), Марио Фернандес (приостановил карьеру), Жан-Филип Гбамен («Эвертон», окончание аренды)
ЦСКА продал Бохинена в «Салернитану». Футболист играл в Италии на правах аренды, но в договор включили опцию выкупа. Клуб героическим образом сохранил место в Серии А и активировал пункт. Марио приостановил карьеру, поскольку признался, что испытывает невероятную усталость. С Дзагоевым расстались по обоюдному согласию, а с Магнуссоном не продлили контракт. Гбамен, игравший за ЦСКА на правах аренды, возвращается в «Эвертон».
Марио Фернандес
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Локомотив»
Пришли: Марко Раконьяц («Чукарички», € 2,5 млн), Виталий Лысцов («Ахмат», окончание аренды), Александр Сильянов («Ростов», окончание аренды), Николай Титков («Оренбург», окончание аренды), Илья Берковский («Нижний Новгород», окончание аренды), Андрей Никитин («Факел», окончание аренды)
«Локо» купил 22-летнего нападающего молодёжной сборной Черногории Раконьяца. Его статистика в прошедшем сезоне: 28 матчей, 11 голов, 3 результативные передачи. Из различных аренд возвращаются сразу несколько молодых футболистов. Пока непонятно, какой будет их дальнейшая судьба.
Ушли: Евгений Морозов («Факел», аренда), Мацей Рыбус (свободный агент), Борис Ротенберг (свободный агент)
21-летний защитник Морозов отыграл полгода на правах аренды в «Волгаре», а следующий сезон проведёт в «Факеле». Ранее воронежский клуб вернулся в РПЛ. Рыбус покидает московский клуб, за который выступал с 2017 года. В составе «Локомотива» польский футболист завоевал чемпионский титул в сезоне-2017/18. Уходит и Ротенберг, отыгравший за шесть лет 17 матчей.
«Ахмат»
Пришли: Габриэль Янку («Фарул», окончание аренды), Никита Кармаев («Кубань», окончание аренды)
Грозненский клуб пока ограничился возвращением из аренды двух футболистов. Не исключено, что румынский нападающий Янку в итоге в команду не вернётся.
Ушли: Конрад Михалак («Коньяспор», € 500 тыс.), Сенин Себай (свободный агент), Даниил Уткин («Краснодар», окончание аренды), Виталий Лысцов («Локомотив», окончание аренды), Владислав Карапузов («Динамо», окончание аренды), Игорь Коновалов («Рубин», окончание аренды), Дарко Тодорович («Ред Булл Зальцбург», окончание аренды), Артём Архипов («Кубань», окончание аренды), Виталий Гудиев (свободный агент), Александр Пуцко (свободный агент)
Из потерь стоит отметить Уткина, который возвращается в «Краснодар» из аренды. Правда, главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что клуб сделает всё, чтобы сохранить игрока у себя. Уезжает из России и африканский нападающий Себай.
«Крылья Советов»
Пришли: Илья Гапонов («Спартак», € 271 тыс.), Матео Барач («Сочи») Дмитрий Прищепа («Велес», окончание аренды)
По окончании сезона самарцы выкупили права на двух защитников, которые играли за «Крылья» на правах аренды. Из «Спартака» забрали Гапонова, из «Сочи» — Барача.
Ушли: Максим Канунников (свободный агент), Иван Игнатьев («Рубин», окончание аренды), Максим Глушенков («Спартак», окончание аренды)
Игнатьев так и не проявил себя в форме «Крыльев» и вернулся в вылетевший из РПЛ «Рубин». Глушенков забил семь мячей в прошедшем сезоне и возвращается в «Спартак». Канунников давно не играет, поэтому его уход вполне ожидаем.
«Ростов»
Пришли: Данила Прохин («Сочи», окончание аренды), Александр Саплинов («Уфа», окончание аренды), Матиас Норманн («Норвич», окончание аренды), Кирилл Боженов («Химки», окончание аренды), Понтус Альмквист («Утрехт», окончание аренды), Кенто Хасимото («Виссел Кобе», окончание аренды), Армин Гигович («Хельсингборг», окончание аренды), Данила Ведерников («Кубань», окончание аренды), Константин Ковалёв («Балтика», окончание аренды), Александр Смирнов (КАМАЗ, окончание аренды), Александр Павловец («Варта», окончание аренды)
В «Ростов» возвращается огромная группа футболистов, которых арендовали другие клубы. Главный вопрос — появится в составе кто-то из легионеров, или же они снова покинут команду?
Ушли: Николай Комличенко («Динамо», окончание аренды), Баштуш («Аль-Айн», окончание аренды), Кирилл Щетинин («Зенит-2», окончание аренды), Александр Сильянов («Локомотив», окончание аренды)
Пока «Ростов» расстался с арендованными футболистами. Возможно, кого-то из них мы снова увидим в команде в новом сезоне. Отдельно отметим потерю Комличенко, ставшего в прошедшем чемпионате вторым бомбардиром клуба после Полоза.
«Спартак»
Пришли: Кристофер Мартинс Перейра («Янг Бойз», € 6,4 млн), Джордан Ларссон (АИК, окончание аренды), Гус Тиль («Фейеноорд», окончание аренды), Алекс Крал («Вест Хэм», окончание аренды), Резиуан Мирзов («Химки», окончание аренды), Остон Урунов («Уфа», окончание аренды), Педро Роша («Атлетико Паранаэнсе», окончание аренды), Максим Глушенков («Крылья Советов», окончание аренды)
Руководству московского клуба предстоит решить непростой вопрос с огромным количеством игроков, вернувшихся из аренд. Ларссон, к примеру, уже публично заявил, что не хотел бы возвращаться в Россию. Есть вариант, при котором в Нидерландах останется Тиль. Непонятно, что ждёт Рошу. Перейру, который играл в «Спартаке» на правах аренды, выкупили у «Янг Бойз».
Ушли: Илья Гапонов («Крылья Советов», € 281 тыс.), Самуэль Жиго («Марсель»), Зелимхан Бакаев (свободный агент), Илья Кутепов (свободный агент), Эсекьель Понсе («Эльче»)
«Спартак» потерял двух важных футболистов. Об уходе «Жиго» было известно давно, а Бакаев объявил о своём решении сразу по окончании финала Кубка России. При этом Зелимхан подчеркнул, что пока не договорился о переходе в другой клуб. Вскоре после этого с командой попрощался Кутепов, отыгравший в московском клубе 10 лет. Не вернётся в «Спартак» и Понсе, которого выкупил клуб испанского чемпионата.
«Нижний Новгород»
Пришли: Александр Сапета («Кубань», окончание аренды), Ларс Олден Ларсен («Хеккен», окончание аренды)
Ларсен отыграл в РПЛ всего три матча, после чего уехал в Швецию. Там он шесть раз выходил на поле, а затем ни разу не попал в заявку.
Ушли: Илья Берковский («Локомотив», окончание аренды), Иван Миладинович («Сочи», окончание аренды), Ричи Эннин («Спартак Юрмала», окончание аренды), Никита Гойло («Зенит-2», окончание аренды)
Берковский и Эннин отыграли в прошедшем сезоне более 1000 минут в РПЛ. Канадец при этом забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Миладинович провёл на поле гораздо меньше времени, особенно это касается второй части сезона.
«Урал»
Пришли: Лео Гогличидзе («Краснодар» € 210 тыс.), Эммерсон («СКА-Хабаровск»), Юрий Бавин («Ротор», окончание аренды), Артём Максименко («Балтика», окончание аренды), Артём Юсупов («Волгарь», окончание аренды), Артём Мамин («Чайка», окончание аренды), Олег Баклов («КАМАЗ», окончание аренды), Исламжан Насыров («Тюмень», окончание аренды)
«Урал» уже выкупил Гогличидзе и приобрёл Эммерсона, выступавшего в ФНЛ за «СКА-Хабаровск». Кстати, защитник отметился победным голом в первом стыковом матче с «Химками», но итоговый успех отпраздновала подмосковная команда.
Ушли: Илья Помазун (ЦСКА, окончание аренды), Рафал Аугустыняк (свободный агент)
Помазун возвращается в ЦСКА, однако «Урал» предпринимает попытки для того, чтобы выкупить права на голкипера. Как и предполагалось, покинул Россию польский полузащитник Рафал Аугустыняк. Футболист признался, что сделал это по политическим причинам.
«Химки»
Пришли: Валентин Пальцев («КАМАЗ» € 22 тыс.), Аршак Корян («Оренбург», окончание аренды), Кемаль Адеми («Падерборн», окончание аренды), Кирилл Большаков («Кубань», окончание аренды), Филип Дагерстоль («Норрчёпиг», окончание аренды), Виталий Сычёв («Олимп-Долгопрудный», окончание аренды), Никита Балахонцев («Олимп-Долгопрудный», окончание аренды)
Подмосковная команда уже купила флангового защитникам Пальцева. В прошедшем сезоне 20-летний футболист отыграл 12 матчей в ФНЛ. Очень интересно, вернётся ли в команду Дагерстоль, который несколько месяцев назад уехал вместе с другими легионерами.
Ушли: Бесард Сабович (свободный агент), Павел Мамаев (свободный агент), Юрий Жирков (свободный агент), Резиуан Мирзов («Спартак», окончание аренды), Захар Волков (БАТЭ, окончание аренды), Кирилл Боженов («Ростов», окончание аренды)
Руководители «Химок» обещали приступить к переговорам с Мамаевым и Жирковым по окончании сезона. В этом вопросе точка ещё не поставлена. Помимо этого, пока непонятно, где окажется Мирзов, игравший в «Химках» на правах аренды.
«Торпедо»
Пришли: Данила Козлов («Волгарь», окончание аренды), Константин Корж («Томь», окончание аренды), Дмитрий Редькович («Металлург» Лп, окончание аренды), Геннадий Киселёв («Металлург» Лп, окончание аренды)
«Торпедо» в напряжённой борьбе вернуло себе место в элитном дивизионе. Московский клуб пока не приобрёл новичков, но уже продлил контракт с главным тренером Александром Бородюком.
Ушли: -
«Факел»
Пришли: Евгений Морозов («Локомотив», аренда), Илья Мазуров (СКА, аренда), Георгий Гонгадзе («СКА-Хабаровск»)
Воронежский клуб завоевал путёвку в РПЛ в заключительном туре ФНЛ благодаря подарку со стороны «Оренбурга». «Факел» уже взял двух футболистов в аренду, а также приобрёл нападающего Гонгадзе, не сумевшего попасть в элиту с хабаровским СКА.
Ушли: Андрей Никитин («Локомотив», окончание аренды), Сергей Ещенко («Краснодар-2», окончание аренды), Дэннис Файзуллин («Локомотив-Казанка», окончание аренды), Владимир Дядюн (свободный агент), Андрей Разборов (свободный агент)
«Факел» уже попрощался с пятью футболистами, среди которых выделяется опытный нападающий Владимир Дядюн, выступавший в своё время за несколько клубов РПЛ.
«Оренбург»
Пришли: Дмитрий Воробьёв («Сочи», окончание аренды), Иван Лапшов («Енисей», окончание аренды), Илья Воробьёв («Велес», окончание аренды), Евгений Болотов («Форте», окончание аренды)
Ушли: Алексей Миронов («Локомотив-Казанка», окончание аренды), Артём Шаболин («Урал-2», окончание аренды), Николай Титков («Локомотив-Казанка», окончание аренды), Аршак Корян («Химки», окончание аренды)
«Оренбург» последним из всех обеспечил себе место в новом сезоне РПЛ. Клуб драматичным образом вырвал победу на последних минутах матча с «Уфой». Пока «Оренбург» не совершал серьёзных ходов на трансферном рынке.
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