Все летние трансферы РПЛ. Полный список

Привет, друзья. Завершён очередной сезон в российском футболе, и он каждому запомнился по-своему. А теперь наступает горячее межсезонье, которое ежедневно дарит вести по поводу трансферов. Уже есть несколько любопытных новостей. Так, к примеру, Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита», Зелимхан Бакаев — из «Спартака», а Марио Фернандес и вовсе приостановил карьеру.

Как вы понимаете, теперь трансферных новостей станет ещё больше, ведь клубам необходимо укреплять составы к новому сезону. Куда уйдёт Дзюба? Что станет с легионерами «Спартака»? Выкупит ли ЦСКА права на Языджи? Ответы на эти и другие вопросы узнаем через некоторое время. Следить за перемещениями футболистов можно с помощью нашего обновляемого материала.