На каких машинах ездят футболисты «Спартака»?
У капитана «Спартака», например, страсть к советскому автопрому.
Виктор Мозес
В своих соцсетях Мозес позирует на фоне белой «Феррари». Вряд ли игрок ездил на такой шикарной машине по Москве.
Александр Соболев
Нападающий красно-белых в 2020 году купил автомобиль Porsche 911 Turbo S у Александра Кокорина. В 2021 году Александр признавался в интервью, что редко ездил на этой машине и собирался её продавать.
В социальных сетях супруги Александра Елены появлялось фото на фоне белого «Мерседеса».
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев неоднократно подчёркивал в интервью, что вообще обходится без машины: долгое время игрок ездил на такси, а также обходился скоростным велосипедом.
Павел Маслов
Защитник красно-белых удивил болельщиков, когда уехал с одного из матчей клуба на самокате. «У меня права есть, но машину не покупаю — не нужна», — рассуждал футболист в интервью в 2021 году.
Георгий Джикия
У капитана «Спартака» своеобразный вкус на машины. Недавно он приехал на тренировку на «Волге». «Волга» — моя любимая машина. Люблю советские автомобили», — отмечал футболист.
На таких раритетах Джикия ездит не всегда. Его основной автомобиль — «Мерседес» G-класса. Хотя раньше было всякое: и поездки на такси по Перми, и подержанная «Мазда», на которую футболист копил несколько лет, и даже Mini Cooper.
Александр Селихов
Голкипер «Спартака» продавал «Мерседес» в соцсетях в 2017 году, поскольку у него в тот момент уже был автомобиль получше: помимо спонсорского автомобиля от клуба, Селихов также имел Porsche Cayenne.
На чём ездят игроки «Спартака»? Джикия обожает «Волгу», а Соболев гонял на тачке Кокорина
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