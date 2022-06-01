Главному герою ЛЧ мало «Реала»! Он развивает клуб, где платят в биткоинах

19 мая 2021 года Transfermarkt зафиксировал переход воспитанника мадридского «Реала» Давида Барраля в «Интер Мадрид» в третьем дивизионе Испании, но не смог указать сумму компенсации «Расингу» из Сантандера. Причина проста – Давид стал первым испанским футболистом, чей трансфер оплатили в биткоинах. Такой подход является частью глобальной и многофункциональной стратегии мадридского «Интера» по выходу в Ла Лигу.

Киберспортивный проект с выходом в офлайн

«Интер» – один из самых молодых клубов Испании. На момент основания в 2002 году он обладал самым длинным названием в стране — Sports Action Section Club de Fútbol Internacional de Madrid Deportes Sociedad Limitada. Главным вдохновителем и акционером проекта стал английский владелец агентства недвижимости Real Estate Services Стивен Ньюман, вложивший в него деньги компании.

В 2010-м мадридцы пробились в четвертый дивизион, а ещё через восемь лет закрепились в третьем и дебютировали в Кубке Испании. Ньюман понимал, что для реализации мечты однажды сыграть с «Реалом» и «Барселоной» клубу необходим новый импульс в развитии. Англичанин осознанно отказался от привычного для большинства клубов пути привлечения богатых инвесторов и сделал ставку на современные технологии и коммуникации. В 2018-м бизнесмен организовал поглощение «Интера» киберспортивным клубом «DUX Gaming» и сохранил после продажи пост президента.

Куртуа и Иглесиас – совладельцы клуба

DUX Gaming основал известный испанский стример DjMaRiiO с 7,8 млн подписчиков на YouTube и 700 тысячами на Twitch. Его команды рубятся в FIFA, NBA 2K и F1. Лидеры клуба – первая в мире профессиональная киберспортсменка Лаура Морено и чемпион eLaLiga Fifa Хайме «Гравесен» Альварес.

После объединения с «киберами» футбольный клуб переименовали в «DUX Интернасьональ де Мадрид» с полным ребрендингом: на смену синим футболкам с белыми шортами пришли стильные чёрные джерси с вкраплениями белых полос.

Мощный импульс, о котором говорил Ньюман, придало привлечение серьёзных и статусных акционеров – в 2020-м совладельцами «Интера» стали вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа и форвард «Бетиса» Борха Иглесиас. Оба футболиста прониклись идеей вывести киберспортивную организацию в офлайн.

Борха Иглесиас Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

«Я с детства увлекаюсь видеоиграми, поэтому мне интересно быть активным участником такого проекта, – признался непосредственно участвующий в создании контента Борха. – Я не сомневаюсь в успехе, потому что в проекте работают профессионалы. Возможность работать вместе и учиться друг у друга даст нам много преимуществ в будущем».

Ютубер в воротах, прямые трансляции матчей на Twitch

Новые преобразования в «Интере» привлекли внимание к клубу и помогли привлечь известных игроков. Сегодня, помимо купленного за биткоины Барраля, цвета клуба защищает бывший профессиональный киберспортсмен Карлес «Колдериу» Сантало. В юности он занимался в академиях «Жироны» и «Эспаньола», но затем сосредоточился на блогерстве. Для «Интера» его аудитория в 1,8 млн подписчиков на YouTube не менее важна, чем сейвы.

«Мы очень рады трансферу Колдериу. Он помог привлечь молодёжь к фанатской базе нашего молодого клуба», – говорит спортивный директор «Интера» Рубен Андрес.

В прошлом году Колдериу очень хотел поработать с бывшим вратарём «Барселоны» Виктором Вальдесом, возглавлявшим клуб «Орта». Тренер поставил жёсткое условие: для игры в его команде голкипер должен оставить блогерство. Колдериу отказался и совершенно не жалеет – в «Интере» его съёмки видео только поощряют.

Одна из главных фишек мадридцев – трансляции футбольных матчей в прямом эфире на Twitch. Поединки комментируют известные футбольные аналитики, журналисты, блогеры и киберспортсмены, а трансляции собирают около 15 тысяч просмотров.

Создание академии, инвестиции в женский футбол, биткоины

Руководители клуба отчётливо осознают важность всестороннего развития клуба. В прошлом году «Интер» запустил академию в пригороде Мадрида – в ней занимаются дети шести возрастов. Также DUX Gaming охотно инвестирует в женский футбол. В марте 2021-го клуб купил ФК «Логроньо», выступающий во втором женском дивизионе. «Мы хотим поддерживать женский футбол и видеть его рост. Наша команда доказала способность развивать проекты любой сложности и добиваться успеха», – гордится Куртуа.

Школа «Интера» Фото: «Интер Мадрид»

Мадридцы не только идут в ногу со временем, но и заглядывают в будущее. Помимо привлечения футбольных топов, блогеров и геймеров, «Интер» задействует для развития современные электронные технологии. Начиная с 2022 года 30% зарплаты футболисты и сотрудники клуба получают в биткоинах. «Мы хотим быть первыми, кто внедрил этот способ оплаты в футбольном мире», – гордится Ньюман.

Турнирные показатели команды пока не впечатляют. Высшее место в третьем дивизионе «Интер» занял в прошлом сезоне – вышел в плей-офф, а затем провалил финальную стадию за право выхода в Сегунду. В текущей кампании мадридцы идут 14-ми, но руководство полностью доверяет главному тренере Альфредо Сантаэлене. Специалист, поигравший в 1990-х за «Депортиво» и «Атлетико», прививает команде атакующий стиль. Эпизодически команда показывает шикарный футбол.

Особенный матч «Интер» выдал в декабре 2020-го с дублем мадридского «Реала» под руководством легендарного Рауля. Команда горела со счётом 1:2 и вырвала ничью на второй компенсированной минуте. «Такие матчи формируют идентичность клуба», – сиял после игры Сантаэлена.

Рауль Гонсалес Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Мадридцы особенно не торопят события, ожидая прорыва через несколько сезонов благодаря воспитанникам академии. А пока что главная задача «Интера» – формирование сообщества молодых людей, способных расти и развиваться вместе с клубом. Пришедшие из киберспорта в футбол люди в чёрном доказывают наличие необходимых навыков и последовательности, чтобы однажды превратить фантастику в реальность и пробиться в Примеру.