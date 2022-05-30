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Александр Кержаков в «Нижнем Новгороде» — будущее, контракт, кого возглавит

«Сложно обсуждать задачи без контракта». Неужели Кержакова выгонят из «Нижнего»?!
Дмитрий Зимин
Александр Кержаков в «Нижнем Новгороде» – будущее
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Потенциально самый разочаровывающий уход сезона.

Сложно представить ситуацию абсурднее, чем сейчас у Александра Кержакова. Тренер умудрился спасти команду с самым низким бюджетом в РПЛ не только от вылета, но и от стыковых матчей. Что бы сделал любой независимый руководитель? Тут же дал тренеру новый контракт и уже вовсю обсуждал бы планы на лето – подготовку, трансферы и всё остальное. Но в «Нижнем», видимо, забыли о рациональности: 31 мая контракт Кержакова заканчивается, новый ему никто не предлагал и будущее абсолютно непонятное.

«Наверное, сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более. Назначение вместо меня Галактионова? Со мной это не обсуждалось», – грустно сообщил Кержаков «Спорту День за Днём».

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Фамилия Галактионова в контексте «Нижнего Новгорода» появилась несколько дней назад. Общий посыл – тренер здорово работает в молодёжке, но из-за всеобщего бана ему нужна практика. И для этого он должен возглавить клуб РПЛ. Напрямую это никем не подтверждалось, но иначе сложно объяснить, чем Михаил лучше Александра.

Вот что говорил президент РФС Александр Дюков о возможных изменениях в «Нижнем: «Галактионов и «Нижний Новгород»? Пока ничего не известно. Если говорить о Михаиле Михайловиче, то это молодой перспективный тренер, специалист с потенциалом. Считаю, что он должен работать ежедневно. В настоящий момент, когда молодёжная команда не имеет возможности регулярно участвовать в официальных матчах, я буду приветствовать, если он будет получать рабочую практику в одном из клубов».

Михаил Галактионов

Михаил Галактионов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

То есть получается, «Нижний» должен отдать место тренера Галактионову исключительно из-за желания РФС и выкинуть Кержакова, потому что он к организации сейчас не имеет никакого отношения? Или кто-то всерьёз будет рассуждать, что Александр выжал из этой команды не максимум? Или, может, про разные философии? Нет. В случае если назначение Галактионова состоится, это будет сделано явно по просьбе РФС. Взамен на какие-то привилегии.

В это ситуации жаль только Кержакова. У «Нижнего» не просто самый низкий бюджет в РПЛ, но и самый дешёвый состав. При этом даже с такими игроками Александр старался играть, а не только проигрывать. Да, не всегда получалось, но тренер не боялся пробовать. И давал результат – по ходу сезона его команда обыграла почти все топы: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Спартак». А из футболистов тренер точно выжимал максимум. Несмотря на провальный сентябрь и октябрь, он умудрился удержать ситуацию под контролем и достойно выйти из неё. И всё это на фоне финансовых проблем, которые сопровождали клуб целый год.

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Уход Кержакова этим летом должен быть только если на повышение. Но точно не на биржу свободных тренеров. Однако пока сложно придумать для него вариант в верхней части таблицы. А вот ещё один сезон с «Нижним» точно сделал бы его сильнее. И нарисовал бы более понятные перспективы в качестве тренера другого клуба.

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