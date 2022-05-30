«Сложно обсуждать задачи без контракта». Неужели Кержакова выгонят из «Нижнего»?!

Сложно представить ситуацию абсурднее, чем сейчас у Александра Кержакова. Тренер умудрился спасти команду с самым низким бюджетом в РПЛ не только от вылета, но и от стыковых матчей. Что бы сделал любой независимый руководитель? Тут же дал тренеру новый контракт и уже вовсю обсуждал бы планы на лето – подготовку, трансферы и всё остальное. Но в «Нижнем», видимо, забыли о рациональности: 31 мая контракт Кержакова заканчивается, новый ему никто не предлагал и будущее абсолютно непонятное.

«Наверное, сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более. Назначение вместо меня Галактионова? Со мной это не обсуждалось», – грустно сообщил Кержаков «Спорту День за Днём».

Фамилия Галактионова в контексте «Нижнего Новгорода» появилась несколько дней назад. Общий посыл – тренер здорово работает в молодёжке, но из-за всеобщего бана ему нужна практика. И для этого он должен возглавить клуб РПЛ. Напрямую это никем не подтверждалось, но иначе сложно объяснить, чем Михаил лучше Александра.

Вот что говорил президент РФС Александр Дюков о возможных изменениях в «Нижнем: «Галактионов и «Нижний Новгород»? Пока ничего не известно. Если говорить о Михаиле Михайловиче, то это молодой перспективный тренер, специалист с потенциалом. Считаю, что он должен работать ежедневно. В настоящий момент, когда молодёжная команда не имеет возможности регулярно участвовать в официальных матчах, я буду приветствовать, если он будет получать рабочую практику в одном из клубов».

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

То есть получается, «Нижний» должен отдать место тренера Галактионову исключительно из-за желания РФС и выкинуть Кержакова, потому что он к организации сейчас не имеет никакого отношения? Или кто-то всерьёз будет рассуждать, что Александр выжал из этой команды не максимум? Или, может, про разные философии? Нет. В случае если назначение Галактионова состоится, это будет сделано явно по просьбе РФС. Взамен на какие-то привилегии.

В это ситуации жаль только Кержакова. У «Нижнего» не просто самый низкий бюджет в РПЛ, но и самый дешёвый состав. При этом даже с такими игроками Александр старался играть, а не только проигрывать. Да, не всегда получалось, но тренер не боялся пробовать. И давал результат – по ходу сезона его команда обыграла почти все топы: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Спартак». А из футболистов тренер точно выжимал максимум. Несмотря на провальный сентябрь и октябрь, он умудрился удержать ситуацию под контролем и достойно выйти из неё. И всё это на фоне финансовых проблем, которые сопровождали клуб целый год.

Уход Кержакова этим летом должен быть только если на повышение. Но точно не на биржу свободных тренеров. Однако пока сложно придумать для него вариант в верхней части таблицы. А вот ещё один сезон с «Нижним» точно сделал бы его сильнее. И нарисовал бы более понятные перспективы в качестве тренера другого клуба.