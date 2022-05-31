«Реал» умно кроит состав сразу после победы в ЛЧ. Осталось сделать пару финальных штрихов

«Реал» провёл триумфальный сезон-2021/2022. Досрочно выиграл Ла Лигу, победил в Лиге чемпионов с одной из сложнейших сеток плей-офф в истории – поочерёдно одолел «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Мадридцы готовились объявить о трансфере Килиана Мбаппе сразу после завершения сезона, но французский форвард в последний момент решил продлить контракт с «ПСЖ». Жизнь на этом не заканчивается.

«Мбаппе уже забыт, ничего не произошло. «Реал» провёл идеальный сезон, и это уже забытая ситуация. Сейчас Мбаппе не существует, это праздник «Реала», – сказал президент «сливочных» Флорентино Перес после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).

В Мадриде действительно не замечено какой-то паники после срыва трансфера Мбаппе. «Реал» начал грамотно кроить состав буквально сразу же после финала ЛЧ. Полузащитник Иско объявил об уходе из «Реала» после девяти лет в команде. Испанец покидает клуб на правах свободного агента. С «Реалом» Иско завоевал 19 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.

«Карьера Иско в Мадриде заканчивается сегодня. И это была отличная карьера. Он, конечно, мог бы сделать больше, он был важным игроком команды. Я желаю ему всего наилучшего», — Карло Анчелотти лаконично и ёмко охарактеризовал период Иско в клубе.

Иско Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Иско договорился с «Бетисом» о контракте по схеме «2+1» с рекордной в истории команды зарплатой более € 10 млн в год и крупным подписным бонусом. Полузащитнику исполнилось 30 лет. Он всегда был важной частью «Реала», но звездой первой величины так и не стал. Сейчас самое подходящее время для расставания. Тем более что Иско получил хорошие условия на новом месте.

Защитник Марсело тоже объявил об уходе из «Реала» после победы в Лиге чемпионов.

Марсело Фото: РИА Новости

«Это была моя последняя игра за «Реал», и закончить вот так – огромная радость», – написал 34-летний бразилец, который выступал в Мадриде с 18 лет и выиграл 25 трофеев – рекорд в истории клуба.

Официально не попрощался с «Реалом» Гарет Бэйл, но это вопрос ближайшего времени. Уход валлийца подтвердил его агент Джонатан Барнетт. Вероятно, 32-летний полузащитник попытается трудоустроиться в АПЛ. Бэйл выступал за «Реал» с 2013 года и за это время взял 16 трофеев. Финальный отрезок карьеры Гарета в Мадриде получился, мягко говоря, смазанным, но нельзя не отметить его весомый вклад в достижения «Реала» в новейшей истории.

«Бэйл – часть истории «Реала», он останется в ней. Гарет был важен для клуба в финалах Лиги чемпионов, Кубка. Нужно признать это», – сказал Анчелотти.

Гарет Бэйл Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Теперь о тех, кто точно остаётся. Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» до 2023 года. Стороны устно договорились ещё два месяца назад. Сейчас все необходимые бумаги подписаны. Осталось только дождаться официального заявления «Реала». Зарплата хорвата по новому контракту не изменится. Руководству «Реала» хватило одного разговора с Лукой для продления соглашения. Модрич выступает за «Реал» с 2012 года и завоевал с ним 20 трофеев. Знаковая личность для Мадрида. Вот у кого есть шанс замахнуться на рекорд Марсело по титулам. Для этого нужно остаться в команде ещё хотя бы на два года.

Защитник Эдер Милитао подпишет новый контракт до 2028 года. Стороны уже договорились об условиях – нужно лишь официально подписать бумаги. Милитао стал игроком «Реала» летом 2019 года. Клуб купил его у «Порту» за € 50 млн, бразилец стал самым дорогим защитником в истории «Реала». Пока жалеть об этом трансфере не приходится. В следующем сезоне компанию Милитао в центре защиты составит Антонио Рюдигер, перешедший из «Челси» на правах свободного агента. Давид Алаба, вероятно, будет чаще играть на хорошо знакомом левом фланге.

«Реал» хочет сохранить вингера Винисиуса Жуниора на длительный срок и предложит ему новый контракт до лета 2028 года. Вряд ли со стороны бразильца последует отказ. Винисиус и Родриго Гоэс – два молодых игрока, на которых «Реал» планирует активнее делать ставку после срыва перехода Мбаппе.

Свободные деньги есть куда потратить. «Реал» готов удовлетворить требования «Монако» по трансферу полузащитника Орельена Тчуамени. Мадридцы предлагают € 80 млн, как и хотели монегаски. «ПСЖ» тоже нацелен заполучить Тчуамени, но «Монако» всё-таки собирается принять предложение «Реала». Повторения ситуации Мбаппе не должно произойти.

Какого-то масштабного оттока значимых кадров из «Реала» не ожидается. Иско, Марсело, Бэйл завершили свой путь в Мадриде. С ключевыми исполнителями будут продлены контракты. Осталось сделать пару финальных штрихов для полного комплектования состава.

«Реал» хочет усилить позиции форварда и/или левого защитника. Президент Флорентино Перес, генеральный директор Хосе Анхель Санчес и тренер Карло Анчелотти уже провели встречу, на которой обсудили трансферные планы на лето.

В атаке «Реал» не рассчитывает на Луку Йовича и Мариано Диаса. Мадрид надеется на то, что они примут предложения о переходе в другие команды. «Реал» также следит за рынком нападающих, которые смогли бы стать альтернативой или достойным дополнением для 34-летнего Карима Бензема. В СМИ назывались имена Роберта Левандовского, Рафаэла Леау, Гарри Кейна, Кристофера Нкунку, Дарвина Нуньеса и Садио Мане.

Вероятно, из «Реала» уйдёт вратарь Андрей Лунин, который хочет получать постоянную игровую практику. Вместо него команда может подписать Давида Оспину из «Наполи». Также рассматривается кандидатура 18-летнего американского голкипера «Чикаго Файр» Гэбриела Слонины.

В обороне «Реал» по-прежнему рассчитывает на Дани Карвахаля, Лукаса Васкеса, Ферлана Менди и Начо в придачу к упомянутым Алабе, Рюдигеру и Милитао. Воспитанник клубной академии Фран Гарсия может быть возвращён из «Райо Вальекано», где провёл последние два сезона. Будущее хавбеков Марко Асенсио и Дани Себальоса, контракты которых действуют до лета 2023 года, пока не определено. Руководство будет учитывать мнение футболистов по поводу карьерной перспективы.

Карло Анчелотти Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Состав «Реала» на следующий сезон уже отчётливо просматривается. Команда не станет слабее, несмотря на неудачу с трансфером Мбаппе. Тчуамени рассматривается в качестве потенциального лидера полузащиты на следующее десятилетие. Винисиус и Родриго продолжают прогрессировать. Модрич и Бензема всё ещё достаточно хороши. Приобретение топ-форварда вроде Леау, Мане или Левандовского (который уже прямо заявил о намерении уйти из «Баварии») сделает потолок возможностей «Реала» ещё больше. В Мадриде знают, как выигрывать Лигу чемпионов более одного раза подряд. Не будет таким уж фантастическим поворотом событий, если обновлённая и усиленная команда Анчелотти сделает это и в следующем году.