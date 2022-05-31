Кого бы сейчас вызвали в сборную России. Предполагаемый список Карпина

Уже завтра запускается Лига наций – один из многих турниров, где сборная России в бане. При другой ситуации Валерий Карпин уже объявил бы состав сборной на ближайшие матчи и наверняка вызвал бы сильнейших. В группе – Албания, Израиль Исландия. По графику было запланировано четыре матча подряд.

Мы составили потенциальный (а главное – расширенный) список игроков, которые наверняка были бы у Карпина. У нас – лонг-лист, а дальше – голосуете вы.

Расширенный состав сборной по версии «Чемпионата»:

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Химки), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин (все – «Зенит»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Данила Прохин («Сочи» / «Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – «Сочи»).

Полузащитники: Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Данил Глебов («Ростов»), Михаил Игнатов, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Артур Юсупов («Сочи»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Черников, Алексей Ионов (оба – «Краснодар»).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Владислав Сарвели («Крылья Советов»).

Вратари

Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Денис Адамов, Иван Ломаев



Здесь всё максимально очевидно. Самый простой выбор для Виталия Кафанова, ведь именно он отвечает за вратарей. Сафонов тащил «Краснодар» весну и не сбавил к себе требований, несмотря на то что команда без легионеров стала слабее. Прямо сейчас он лучший вратарь России с большим отрывом. А вот на место второго номера сразу несколько кандидатов: потенциально основной кипер «Зенита» Лантратов и два молодых парня – Адамов и Ломаев. Денис периодически заменял Джанаева и выглядел очень уверенно. Не исключено, что в следующем сезоне он будет основным в «Сочи». У Ломаева очень ровный сезон в «Крыльях». И предварительный интерес из топ-клубов.

Матвей Сафонов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Защитники

Данил Круговой, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Дмитрий Чистяков, Кирилл Заика, Сергей Терехов, Руслан Литвинов, Данила Прохин, Алексей Сутормин

Главная из возможных проблем Карпина – правый защитник. Марио Фернандес теперь точно не будет доступен, у Караваева серьёзная травма, а близкого по уровню игрока нет. Сутормин играл на этой позиции в «Зените», но от этого она не стала его профильной. Есть ещё сочинец Кирилл Заика, который провёл неплохой сезон в команде. И привык к требованиям Федотова. Альтернативы им практически нет. Зато за центр обороны можно не беспокоиться. Джикия после победы в Кубке России явно в хорошем настроении и тонусе. Есть и Дмитрий Чистяков, для которого этот сезон стал лучшим в карьере. На подхвате Осипенко и Дивеев – первый был хорош в «Ростове», второй провёл не лучшую весну в ЦСКА, но остаётся в обойме. Есть и два молодых защитника – Прохин и Литвинов, их Карпин наверняка тоже не обделил бы вниманием.

Джикия и Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитники

Антон Зиньковский, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Данил Глебов, Михаил Игнатов, Зелимхан Бакаев, Артур Юсупов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Александр Черников, Алексей Ионов



В этой зоне у тренера уже традиционно мощный выбор. Спартаковец Игнатов набрал уж очень хорошую форму и наверняка получил бы шанс в матчах Лиги наций. Как и молодой краснодарец Черников – эти два игрока были очень хороши весной. А ведь есть и самарец Зиньковский, ставший лучшим ассистентом РПЛ – он уже вызывался Карпиным в сборную, но не получал полноценного шанса. Естественно, тренер включил бы и своих любимчиков – Глебова, Баринова. Плюс – тех, кто в списке должен быть по определению – Кузяев, Миранчук (хоть он и не играл последнее время), Ионов, Головин. И, возможно, Юсупов – этот парень точно был одним из самых полезных игроков «Сочи» весной.



Вопросы могут возникнуть по Зелимхану Бакаеву – одного из лучших игроков «Спартака» в этом сезоне. Он здорово выходил на поле весной, хоть и провёл лишь один полный матч. Но наш список – расширенный, а Бакаев, даже с его контрактными делами и поиском нового клуба, сборной мог бы помочь.

Баринов и Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающие

Александр Соболев, Гамид Агаларов, Иван Сергеев, Дмитрий Полоз, Владислав Сарвели.

Соболев – герой матча за Кубок России. Да, в этом сезоне он не так стабилен, но в расширенный список точно попал бы – концовку РПЛ он провёл на ура. Как и Гамид Агаларов, несмотря на то что его команда вылетела. Слишком странно игнорировать лучшего бомбардира РПЛ. А вот в основу тренер наверняка рассматривал бы Сергеева и Полоза – первый с ходу начал забивать за «Зенит», а второй проводит один из лучших сезонов за последние годы в «Ростове», Во многом благодаря ему команда вырвалась из зоны «стыков» и закончила чемпионат в середине таблицы. Вдовесок к ним в команду наверняка попал бы самарец Сарвели – после ухода Сергеева именно он главная сила в атаке команды. В этом сезоне у нападающего «9+3» в 29 матчах.

Дмитрий Полоз Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

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