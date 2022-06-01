Зарема Салихова утверждает, что Москва — красно-белая. Но в такой лиге «Спартак» последний

«Спартак» в этом сезоне стал единственным московским клубом, завоевавшим трофей. В финале Кубка России красно-белые победили другую столичную команду – «Динамо» (2:1). Этот факт настолько воодушевил самую яркую спартаковскую звезду в медийном пространстве Зарему Салихову, что она сделала громкое заявление.

«Победили вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам, псевдоболельщикам, всем тем, кто даже после важной победы не может угомониться и перестать набрасывать. Закройте рты хоть сегодня, Москва – красно-белая. За последние два сезона мы стали вторыми (в нашей Газпром-лиге это сейчас максимально достижимый результат), выступили гораздо лучше других клубов в Европе, взяли Кубок…» – сказала жена Леонида Федуна, комментируя для «СЭ» завоевание трофея.

Интересный акцент на Москву. Подумалось: а ведь действительно, почему бы не представить, что в рамках чемпионата России разыгрывался бы и отдельный чемпионат столицы?! Кажется, это вообще была бы лига мечты для Заремы: без «прозенитовского судейства», без большого количества провинциальных клубов, присутствие которых мешает красно-белым зарабатывать на топ-матчах, без трат на лишние перелёты по стране. Четыре команды разыгрывали бы свой собственный турнир в два круга – 12 матчей за шесть туров. Маловато, конечно, но история знала и более скоротечные чемпионаты. Например, в своё время в первенстве ГДР по хоккею участвовали всего две команды, которые в 6-12 играх между собой определяли обладателя золотых медалей.

«Спартак» — «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Давайте изучим результаты матчей москвичей друг с другом в завершившемся сезоне РПЛ. «Спартак» в первом круге уступил ЦСКА (0:1), после чего сыграл вничью с «Динамо» (2:2) и «Локомотивом» (1:1). Во втором круге проиграл ЦСКА (0:2), потом наконец-то выиграл – у «Динамо» (2:0), и снова потерпел поражение, от «Локомотива» (0:1). В результате красно-белые набрали в чемпионате столицы всего пять очков.

Команда Сандро Шварца, пусть и финишировала в чемпионате России, выше остальных представителей Москвы, тоже была не особо успешной в дерби. В первой части сезона «Динамо» победило ЦСКА (2:1), сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Спартаком» (2:2). Во второй – уступило «Спартаку» (0:2) и ЦСКА (0:1), а затем разошлось миром в яркой встрече с «Локомотивом» (3:3). Августовский выигрыш у армейцев так и остался единственным для бело-голубых: у «Динамо» одна победа и шесть очков.

Если бронзу в чемпионате Москвы завоевали бы динамовцы, то серебро досталось бы железнодорожникам. Летом-осенью «Локомотив» победил ЦСКА (2:1), сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (1:1). Весной 2022-го команда Марвина Комппера была бита ЦСКА (1:2), переиграла «Спартак» (1:0) и выдала результативную ничью с «Динамо» (3:3). «Локо» набрал бы в итоговой таблице девять очков.

Ну а титул чемпиона Москвы и виртуальные золотые медали с изображением Кремля достаются ЦСКА. Команда Алексея Березуцкого – самая бескомпромиссная и успешная в дерби. У армейцев ни одной ничьей, они набрали 12 очков. В первом круге красно-синие сначала проиграли и «Локомотиву» (1:2), и «Динамо» (1:2), но потом совершили невероятный камбэк. В сентябре 2021-го победили «Спартак» (1:0), а во втором круге переиграли одного за другим тот же «Спартак» (2:0), «Локомотив» (2:1) и «Динамо» (1:0). Четыре победы подряд над соседями!

У «Спартака» худшая атака в чемпионате Москвы. Лучшая – у «Локомотива». Оборона ЦСКА – сильнейшая, динамовская – слабейшая.

В следующем сезоне «Спартаку» нужно улучшать результаты в матчах с командами из Москвы. Сам чемпионат столицы приветствует нового участника – «Торпедо». Кстати, красно-белые, как и другие московские клубы, получат за счёт этого дополнительное преимущество в РПЛ над «Зенитом», «Сочи», «Краснодаром» и остальными. У «Спартака» будет всего 10 матчей в других городах (Химки тоже сложно назвать выездом), тогда как у нестоличных коллективов – все 15. А как минимум в двух играх – с «Торпедо» или «Химками» – красно-белые, по сути, сыграют как дома из-за перевеса в количестве болельщиков. Сравните, сколько потенциального времени для тренировок и подготовки к матчам потеряет из-за дороги, например, «Краснодар», чтобы шесть раз съездить до Москвы и обратно в условиях непростой логистики.

Чемпион столицы – ЦСКА, так что о футбольных цветах Златоглавой можно спорить. Впрочем, пока последний российский трофей у «Спартака», Зарема имеет полное право считать Москву красно-белой.