Лучшая сборная определится в игре Италии и Аргентины. Что за новый трофей — Финалиссима

В футболе появился новый трофей – Финалиссима. Матч пройдёт уже сегодня, 1 июня – в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Кто сыграет в матче за новый трофей?

Финалиссиму разыгрывают победитель Евро-2020 и победитель Кубка Америки — 2021. Соответственно – Италия и Аргентина. Финалиссима состоит из одного матча, в котором не будет дополнительного времени – если после 90 минут будет ничья, сразу начнётся серия пенальти.

Что это вообще за трофей?

Трофей – новый, но это не первый случай, когда между собой встречаются чемпионы двух сильнейших конфедераций – УЕФА и КОНМЕБОЛ. В 1985 году Франция победила Уругвай (2:0), а в 1993-м Аргентина с трудом одолела Данию (1:1, 5:4 – по пенальти). Тогда трофей назывался Кубком Артемио Франки – в честь экс-президента ФИФА, который погиб в автокатастрофе в 1983-м.



В некоторых СМИ можно встретить, что и теперь матч Аргентина – Италия называют Кубком Артемио Франки, а не официальным названием Финалиссима. Если учитывать прошлые два матча, то пока в противостоянии Европы и Южной Америки счёт равный – 1:1.

Флаги Италии и Аргентины на «Уэмбли» Фото: Kristian Skeie/Getty Images

Кто фаворит?

Букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 2.71. Успех итальянцев эксперты оценивают в 3.08. Ставки на ничью – за 3.25.

Чем ещё интересен финал?

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил недовольство по поводу времени проведения игры. По его словам, было «очень тяжело» призывать футболистов на фоне отпусков и повреждений.

Судя по заявке, Италия и Аргентина сыграют основными составами (насколько это возможно). Участие в тренировках принимал в том числе Лионель Месси. Кстати, подготовка сборной Аргентины проходила в Испании на стадионе «Атлетика» Бильбао. На тренировку пришли 15 тысяч испанских фанатов, хотя вход не был бесплатным (€ 12,8, но по карте болельщика «Атлетика» – € 10,7).

Месси с партнёрами на тренировке Фото: Getty Images

37-летний Джорджо Кьеллини последний раз получил вызов в сборную. Перед Финалиссимой защитник сказал, что любит обниматься и надеется, что появится повод улыбнуться.

Матч обслужит чилийская бригада судей во главе с Пьеро Маса Гомесом. У него есть опыт работы не только в чемпионате Чили, но и в Кубке Либертадорес и отборочных матчах к ЧМ-2022. Чилийское радио Adnradio утверждает: «Это выдающееся назначение вызвало радость и энтузиазм в Чили». А ещё приводит цитату другого чилийского арбитра Хулио Баскуньяна, который считает, что «такое назначение откроет дверь для национального судьи».

Где и когда смотреть матч?

Прямую трансляцию игры можно посмотреть 1 июня на «Матч ТВ» в 21:45 по московскому времени.