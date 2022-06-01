Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Шотландия — Украина, стыковой матч за право играть на ЧМ-2022, 1 июня 2022, текстовая онлайн-трансляция, где смотреть

Украина будет на ЧМ-2022? Для неё плей-офф только начинается. LIVE
Олег Лысенко
Шотландия — Украина, онлайн
Комментарии
В Катар осталось три путёвки.

Всем привет. Клубный сезон в Европе завершился, но именно сейчас, в первые дни лета, наступает решающий момент для нескольких национальных сборных. Программа отбора на ЧМ-2022 ещё не исчерпана. Из 32 участников турнира определились 29. В розыгрыше осталось три путёвки в Катар. На последнюю «европейскую» претендуют три страны. Сегодня в Глазго Шотландия с Украиной выяснят, кто из них более достоин сыграть в финале отбора с Уэльсом. Для украинских клубов и сборных по известным причинам это будет первый официальный матч в 2022 году. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 21:45 мск. Присоединяйтесь.

ЧМ-2022 - Европа. Плей-офф - 1/2 финала
01 июня 2022, среда. 21:45 МСК
Шотландия
Не начался
Украина
Все участники ЧМ-2022 (29 из 32) Как раньше играли Шотландия с Украиной Шотландия или Украина? Опрос
Live Олег Лысенко

🗣 Несколько предматчевых тезисов от главного тренера сборной Украины Валерия Петракова:

«Очень сложно [было готовиться]. Ребята думают про свои семьи, как там дома».
«Это важнейший матч моей жизни».
«То, что я буду говорить перед игрой — это наша внутренняя кухня. Это будет в раздевалке и должно остаться внутри».
«Так получилось, что мы провели только три контрольных матча. Даже не контрольных, а товарищеских. Как будут выглядеть игроки — увидим завтра».

Фото: УАФ

09:25 Олег Лысенко

Все участники ЧМ-2022 (29 из 32)

🗃 Украина может стать единственным участником ЧМ-2022 с территории бывшего Союза (если преодолеет двух соперников). На данный момент список финалистов выглядит так (незаполненными остаются три слота):

  • Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
  • Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
  • Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.
  • Северная Америка: Канада, США, Мексика.
09:14 Олег Лысенко

🇺🇦 Украинцы вообще прошли отбор без поражений. Мало того, дважды разделили очки с действующими чемпионами мира — французами. Но ничьих у них набралось всё-таки многовато — шесть за восемь туров. Поэтому — только второе место и плей-офф.

09:10 Олег Лысенко

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландцы не очень удачно начали квалификацию: 5 очков из 12 возможных. Но зато в следующих пяти турах не отдали соперникам ничего. В том числе финалисту последнего Евро — сборной Дании.

09:01 Олег Лысенко

Как раньше играли Шотландия с Украиной

🗓 Шотландия с Украиной очень давно не пересекались на уровне национальных сборных — с отбора Евро-2008. Тогда команды обменялись домашними победами с разницей в "+2": 2:0 в Киеве и 3:1 в Глазго. В обоих матчах забивал Андрей Шевченко. Правда, в итоге ни одни, ни другие в финал не отобрались. Два первых места в группе заняли Италия и Франция.

ЧЕ-2008 - квалификация. Группа B. 11-й тур
13 октября 2007, суббота. 18:00 МСК
Шотландия
Окончен
3 : 1
Украина
1:0 Миллер – 4'   2:0 Маккаллок – 10'   2:1 Шевченко – 24'   3:1 Макфадден – 68'
08:45 Олег Лысенко

Шотландия или Украина? Опрос

❓ На кого бы поставили в этой паре? Аргументируйте свои прогнозы в комментах.

Поделиться
Теги Футбол ЧМ по футболу 2022 •••

Заглавное фото: uaf.ua

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022