Украина будет на ЧМ-2022? Для неё плей-офф только начинается. LIVE

Всем привет. Клубный сезон в Европе завершился, но именно сейчас, в первые дни лета, наступает решающий момент для нескольких национальных сборных. Программа отбора на ЧМ-2022 ещё не исчерпана. Из 32 участников турнира определились 29. В розыгрыше осталось три путёвки в Катар. На последнюю «европейскую» претендуют три страны. Сегодня в Глазго Шотландия с Украиной выяснят, кто из них более достоин сыграть в финале отбора с Уэльсом. Для украинских клубов и сборных по известным причинам это будет первый официальный матч в 2022 году. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 21:45 мск. Присоединяйтесь.
🗣 Несколько предматчевых тезисов от главного тренера сборной Украины Валерия Петракова:
«Очень сложно [было готовиться]. Ребята думают про свои семьи, как там дома».
«Это важнейший матч моей жизни».
«То, что я буду говорить перед игрой — это наша внутренняя кухня. Это будет в раздевалке и должно остаться внутри».
«Так получилось, что мы провели только три контрольных матча. Даже не контрольных, а товарищеских. Как будут выглядеть игроки — увидим завтра».
Фото: УАФ
Все участники ЧМ-2022 (29 из 32)
🗃 Украина может стать единственным участником ЧМ-2022 с территории бывшего Союза (если преодолеет двух соперников). На данный момент список финалистов выглядит так (незаполненными остаются три слота):
- Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
- Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
- Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.
- Северная Америка: Канада, США, Мексика.
🇺🇦 Украинцы вообще прошли отбор без поражений. Мало того, дважды разделили очки с действующими чемпионами мира — французами. Но ничьих у них набралось всё-таки многовато — шесть за восемь туров. Поэтому — только второе место и плей-офф.
🏴 Шотландцы не очень удачно начали квалификацию: 5 очков из 12 возможных. Но зато в следующих пяти турах не отдали соперникам ничего. В том числе финалисту последнего Евро — сборной Дании.
Как раньше играли Шотландия с Украиной
🗓 Шотландия с Украиной очень давно не пересекались на уровне национальных сборных — с отбора Евро-2008. Тогда команды обменялись домашними победами с разницей в "+2": 2:0 в Киеве и 3:1 в Глазго. В обоих матчах забивал Андрей Шевченко. Правда, в итоге ни одни, ни другие в финал не отобрались. Два первых места в группе заняли Италия и Франция.
Шотландия или Украина? Опрос
❓ На кого бы поставили в этой паре? Аргументируйте свои прогнозы в комментах.
- 1 июня 2022
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:17
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:58
-
08:43
-
08:30
-
07:33
-
07:32
-
07:06
-
06:07
-
05:49
-
05:24
-
04:37
-
04:06
-
02:42
-
02:14
-
01:54
-
01:47
-
01:28
-
01:28
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:24
-
00:21
-
00:02
- 31 мая 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:43