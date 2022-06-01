Украина будет на ЧМ-2022? Для неё плей-офф только начинается. LIVE

Всем привет. Клубный сезон в Европе завершился, но именно сейчас, в первые дни лета, наступает решающий момент для нескольких национальных сборных. Программа отбора на ЧМ-2022 ещё не исчерпана. Из 32 участников турнира определились 29. В розыгрыше осталось три путёвки в Катар. На последнюю «европейскую» претендуют три страны. Сегодня в Глазго Шотландия с Украиной выяснят, кто из них более достоин сыграть в финале отбора с Уэльсом. Для украинских клубов и сборных по известным причинам это будет первый официальный матч в 2022 году. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 21:45 мск. Присоединяйтесь.