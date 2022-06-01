Месси пополнит коллекцию новым трофеем? Ждём феерии в матче с чемпионами Европы. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч с участием сборных Италии и Аргентины. Лучшие национальные команды своих континентов разыграют новый трофей — Финалиссиму. Небольшим фаворитом называют южноамериканскую сборную, но нет никаких сомнений, что команда Роберто Манчини сделает всё, чтобы одержать победу. К тому же действующим чемпионам Европы необходимо реабилитироваться за фиаско в отборе ЧМ-2022, ведь на турнире в Катаре сборную Италии мы не увидим.

У звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси есть возможность завоевать новый трофей, а в составе сборной их у него очень мало. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции, матч начнётся в 21:45 мск.