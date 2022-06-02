Второе пришествие Месси?! Лео врубил гения и унизил чемпионов Европы в новом турнире

Лучше всего Финалиссима опишет событие на 71-й минуте. Лео Месси стало настолько скучно рвать беспомощную оборону, что он включил режим гения. И решил прокидывать мяч между ног. С Локателли не прошло – в последний момент он сомкнул ноги. Ещё секунды – и с бешеными глазами в Месси врезался Ди Лоренцо. Аргентинец плюхнулся на газон, и, казалось, сейчас начнётся драка. Италия выглядела безнадёжной. А драка стала бы ещё более унизительным событием.

Нет ничего хуже футбольной старости. И в первом тайме Кьеллини точно понял, что уходить надо вовремя. Вообще, это могло стать красивым прощанием: новый трофейный турнир, последний матч за сборную, аплодисменты трибун и бесконечные респекты. Но событие превратилось в кошмар. Аргентина задавила оборону в первом тайме, а Кьеллини и Бонуччи выглядели жалкими стариками. Между прочим, на фоне не самой молодой линии атаки соперника. Самый показательный момент – второй гол. Сначала Лаутаро развернул Бонуччи как любителя, а потом выкатил на бегущего Ди Марию. Кьеллини сделал немного корявое ускорение, а потом просто замедлился. Бегать в 37 на таком уровне уже тяжело. Ни в коем случае не принижаю величие Джорджо. Он – икона Италии. Но прощаться со сборной явно стоило в другом матче – не титульном. Когда против тебя расслабленный соперник и ты выглядишь достойно. В итоге Кьеллини в перерыве просто посадили на скамейку. Команда проигрывала 0:2. Другого варианта просто не было.

А после перерыва начал чудить Бонуччи. Сначала странный пас поперёк поля в аут. А потом – передача на Доннарумму. Такая классная, что мяч чуть не вкатился в ворота. Вратарь выбил мяч с ленточки. Вот был бы сюжет. Потом мужчина пришёл в себя. И так явно не ошибался. Хотя и Аргентина уже особо не провоцировала на это. К тому моменту они уже всё поняли – абсолютно безынициативный соперник в атаке и очень слабый в обороне. Так что для сборной было бы неплохо, если бы вместе с Кьеллини из команды ушёл Бонуччи. На уровне мирового топа они уже не тянут. Хотя жаль.

Джорджо Кьеллини Фото: Getty Images

Но главный герой матча – Месси. Он словно сбросил давление Парижа и кайфовал от каждого момента. Никто не свистел, никто не критиковал и не отвлекал – и Лео делал то, что умеет лучше всего – творил вместе с хорошо знакомыми партнёрами. Сделал голевой пас в первом и во втором тайме. Как во дворе, когда к тебе пришли грузные мужчины, а ты слегка лениво показываешь им свой уровень. Он бил в ворота Доннаруммы с разных позиций – почти как на тренировке. Оборона особо не сопротивлялась. Быстрые атаки, неожиданные решения – со стороны Аргентины в этом матче было всё. Очень притягательный прообраз команды, которую через полгода мы увидим в Катаре.

И да, теперь у Лео ещё один трофей. Помимо Кубка Америки, есть победа в Финалиссиме. И 32 матча без поражений. Главное, не растерять форму к чемпионату мира. Тогда и там будут хорошие шансы на трофей.