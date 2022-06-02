Сборная Украины рвётся на ЧМ-2022! Вытащила крайне нервный матч

С первых минут было видно, насколько заряженными вышли украинцы. Правда, это не только помогало, но и мешало. Уже за первые 10 минут на жёлтые сфолили Яремчук и Малиновский. Причём оба раза в центре поля, когда оснований для жёсткой игры не было. С другой стороны, эта заряженность Украины конвертировалась и в опасные моменты. Шикарную возможность упустил Ярмоленко, который бил без помех примерно с точки пенальти (даже ближе) – вратарь спас.

Показательный момент. Если перед матчем букмекеры считали небольшим фаворитом Шотландию, то к 20-й минуте коэффициент выровнялся и даже стал немного в пользу гостей. Они владели инициативой и вполне закономерно открыли счёт.

На 33-й минуте Малиновский одним пасом отрезал всю защиту шотландцев и Ярмоленко оказался один на один с вратарём. Тот вышел, но это не помогло, потому что экс-игрок «Вест Хэма» перекинул Гордона. Хозяева намекали на офсайд, но его не было.

Шотландцы намекали на офсайд, но его не было Фото: Кадр трансляции

В перерыве тренер сборной Шотландии сделал замену, но для его команды ситуация лучше не стала. Стала даже хуже, потому что украинцы забили второй мяч – Яремчук головой замкнул навес Караваева.



Только после этого хозяева смогли организовать первый удар в створ (на 63-й минуте). В целом игра раскрылась, и моментов стало появляться больше у обеих команд. На 67-й минуте у шотландцев был убойный момент, но Макгинн умудрился не попасть по воротам, находясь прямо перед ними. Ну а на 79-й минуте шотландцы всё-таки додавили – отличился Макгрегор после ошибки вратаря Бущана.

В этот момент украинцам было очень тяжело удерживать преимущество в один гол. Однако им удалось продержаться оставшиеся 15 минут, учитывая четыре добавленные. Даже удалось забить третий мяч на последних секундах, потому что шотландцы уже были обязаны рисковать.

После матча ещё долго будут спорить о том, было ли у Украины преимущество или наоборот. Нужно учитывать, что бóльшая часть футболистов Петракова три месяца не проводила официальных матчей. Были лишь товарищеские (с гладбахской «Боруссией», «Эмполи» и «Риекой») и месяц тренировок в Словении. Легионеры присоединились ближе к концу мая. Пятеро вышли в основе – Миколенко («Эвертон»), Зинченко («Сити»), Малиновский («Аталанта»), Яремчук («Бенфика») и Ярмоленко («Вест Хэм», хотя, точнее, уже без клуба).

С одной стороны, основной части сборной Украины было тяжелее держать себя в тонусе. С другой – игроки сборной Шотландии провели длинный сезон и больше устали. В любом случае теперь это уже только отговорки. 5 июня сборная Украины сыграет с командой Уэльса. Последняя путёвка на ЧМ-2022 от Европы будет разыграна в Кардиффе.