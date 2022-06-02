Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Испания — Португалия — онлайн-трансляция матча Лиги наций, 2 июня 2022 года, Криштиану Роналду против Испании

Супердерби на Пиренеях! Роналду вернулся в Испанию, чтобы снова восхитить её? LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
,
Испания — Португалия — онлайн-трансляция
Комментарии
Испания — Португалия — это всегда зажигательно и классно!

Привет, друзья! На календаре уже лето, а для «сборников» Европы (и не только) каникулы никак не начнутся. Национальные команды в начале июне играют практически в режиме нон-стоп! В среду стартовал очередной розыгрыш Лиги наций, была сыграна премьерная Финалиссима между чемпионами двух самых футбольных континентов и определился участник последнего европейского плей-офф ЧМ-2022 (Украина сыграет с Уэльсом). А уже сегодня очередная порция вполне себе официальных игр. И главное внимание — на Севилью. Там сегодня побьются пиренейские гранды. Португалия была первым победителем Лиги наций (в 2019-м), Испания год назад уступила в финале Франции. Других задач, кроме победы, обе в турнире не ставят. Следите за ходом иберийского супердерби на «Чемпионате»! Старт — в 21:45 по Москве.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2. 1-й тур
02 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Португалия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022