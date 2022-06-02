Супердерби на Пиренеях! Роналду вернулся в Испанию, чтобы снова восхитить её? LIVE

Привет, друзья! На календаре уже лето, а для «сборников» Европы (и не только) каникулы никак не начнутся. Национальные команды в начале июне играют практически в режиме нон-стоп! В среду стартовал очередной розыгрыш Лиги наций, была сыграна премьерная Финалиссима между чемпионами двух самых футбольных континентов и определился участник последнего европейского плей-офф ЧМ-2022 (Украина сыграет с Уэльсом). А уже сегодня очередная порция вполне себе официальных игр. И главное внимание — на Севилью. Там сегодня побьются пиренейские гранды. Португалия была первым победителем Лиги наций (в 2019-м), Испания год назад уступила в финале Франции. Других задач, кроме победы, обе в турнире не ставят. Следите за ходом иберийского супердерби на «Чемпионате»! Старт — в 21:45 по Москве.
- 2 июня 2022
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