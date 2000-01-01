Драки, алкоголь и грязные танцы. Самые скандальные вечеринки спортсменов за последние годы

Шампанское в Монте-Карло от Кокорина и Мамаева

После вылета сборной России с Евро-2016 Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили громкую вечеринку в Монте-Карло с ужасно дорогим шампанским и включением гимна России посреди пати. Этот вечер ещё долго обсуждали фанаты.