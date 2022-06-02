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Лучшие трансферы РПЛ, сезон-2021/2022: Кассьерра, Клаудиньо, Николсон и другие

10 самых эффективных трансферов сезона в РПЛ. Кто проявил себя круче всех?
Михаил Гончаров
Лучшие трансферы РПЛ
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Всего лишь один игрок «Спартака», зато сразу двое – из «Ахмата».

Оценивать эффективность трансферов РПЛ по итогам минувшего сезона сложно: часть легионеров, которая здорово выглядела поначалу, разъехалась. Кто-то из оставшихся, вероятно, столкнулся с лишним давлением и падением мотивации.

Тем не менее успешных приобретений всё равно было много. Мы собрали в одном материале 10 самых-самых.

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10. Иван Сергеев, «Зенит»

Переход рекордсмена ФНЛ из «Крыльев» в «Зенит» многих удивил – казалось, что Сергееву ещё рановато играть в лучшем клубе России. Однако на дебютном же отрезке Иван доказал, что был достоин этого повышения в классе. Он не просто почти сразу стал основной фигурой, но и успел совершить несколько ключевых действий. Например, забил победный мяч «Рубину» в компенсированное время в первой же для себя игре за «Зенит» в РПЛ. Позже здорово провёл «золотой» матч с «Локомотивом», набрав в нём 1+1.

Иван Сергеев

Иван Сергеев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Суммарно Сергеев отметился за новый клуб пятью голами – пока не так много, но факт полезной работы на команду несомненен. Если в следующем году у «Зенита» будет такая же качественная игровая структура, подразумевающая стабильную доставку мяча в штрафную на форвардов, то Сергеев запросто может приблизиться и к отметке в 15-20 голов.

А вот партнёра Сергеева по линии атаки, ещё одного новичка сине-бело-голубых Юри Алберто, мы пока в рейтинг не включим. Пусть он также забил четыре гола в РПЛ, но в его случае были совсем другие финансовые затраты. И всё же более высокие ожидания.

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9. Фабиан Бальбуэна, «Динамо»

Парагвайский центральный защитник, перешедший в «Динамо» прошлым летом, помог решить две задачи. Во-первых, привнёс в молодую команду необходимый опыт. Во-вторых, сделал её злее, агрессивнее и мощнее. У Бальбуэны хватает недостатков, он неидеальный центральный защитник и совершил немало чувствительных результативных ошибок. Однако он был ментальным и игровым лидером «бронзового» состава, провёл 27 матчей из 30 в РПЛ, в среднем выигрывал 72% борьбы и 75% дуэлей на втором этаже и забил три гола.

Фабиан Бальбуэна

Фабиан Бальбуэна

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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8. Мохамед Конате, «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев обожает такой типаж нападающих – работоспособных, фактурных и силовых ребят, через которых можно строить выход в атаку и которые будут полезны на стандартах. 190-сантиметровый Конате отлично вписывается в перечисленные требования – с тренером он впервые поработал ещё в «Химках» во времена ФНЛ. А теперь Конате, переехавший в Грозный фактически забесплатно, провёл лучший сезон в карьере. 8+1 за 27 игр в РПЛ, 22,5 единоборства в среднем за 90 минут с хорошим для форварда показателем успешности в 36%, почти четыре удара и почти шесть касаний в чужой штрафной (кстати, второе место) – очень солидный набор.

Мохамед Конате, «Ахмат»

Мохамед Конате, «Ахмат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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7. Юсуф Языджи, ЦСКА

От турка были сумасшедшие ожидания, и поначалу он их полностью оправдывал. Языджи забивал в шести стартовых матчах (суммарно – восемь голов), а в промежутке между ними были две голевые передачи на Дивеева в кубковом матче с «Сочи». Благодаря его решающим действиям ЦСКА принялся побеждать и поначалу, казалось, даже претендовал на второе место.

Юсуф Языджи

Юсуф Языджи

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Но потом всё сломалось. Ушли победы, а эффективность Языджи снизилась до нуля. Усугубилось всё травмой спины, из-за которой турок пропустил два финальных тура. Поэтому мы никак не можем поставить Языджи высоко в рейтинге, но и пройти мимо его суперъяркого дебютного отрезка – тоже.

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6. Вильсон Изидор, «Локомотив»

Изидор – футболист, который сочетает в себе скоростное поглощение пространства, дриблинг и объём действий в завершающей стадии. В среднем за 90 минут в «Локомотиве» француз выполнял 4,7 обводки и наносил 2,8 удара. Здесь примерно такая же история, как и в случае с Языджи, — очень крутой старт (семь голов в шести турах, в том числе победный мяч «Спартаку»), после которого наступил период «депрессии». С середины апреля Изидор уже не забивал.

Вильсон Изидор

Вильсон Изидор

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако вспомним, что ожидания от перехода Изидора в «Локомотив» были не слишком-то высокими. Факт высокой результативности в любом случае приятен.

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5. Шамар Николсон, «Спартак»

Николсон не стал для «Спартака» настоящим спасителем. И до сих пор нет уверенности, что в уровне он ощутимо превосходит того же Соболева. Но пользу на старте российской карьеры Шамар определённо принёс. У него очень достойная результативность (восемь голов в 16 матчах во всех турнирах, из них пять мячей в РПЛ), случались реально классные эпизоды как в завершающей стадии, так и в подыгрыше. В среднем Николсон наносил 3,86 удара каждые 90 минут и отдавал 1,15 ключевой передачи. 0,57 NPxG90+xA90 (ожидаемые голы без учёта пенальти и ожидаемые передачи) – лучший показатель в «Спартаке».

Шамар Николсон

Шамар Николсон

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А ещё Николсон помог выиграть команде Кубок России. Хет-трик в матче с «Кубанью», заработанный пенальти в дерби с ЦСКА в полуфинале, участие в победной голевой атаке в финале с «Динамо – всё это уже вошло в историю.

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4. Даниил Уткин, «Ахмат»

Если в «Краснодаре» Уткин был всего лишь игроком ротации (а скорее – запасным), то после переезда в Грозный на правах аренды он получил самое главное: доверие тренера и игровое время. Даниил провёл выдающийся сезон: лидерство по созданным голевым моментам, 9+3 в РПЛ, совершенно выдающееся исполнение штрафных. «Краснодар» наверняка с удовольствием вернул бы Уткина, но захочет ли он сам обратно в родной клуб?

Даниил Уткин

Даниил Уткин

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

3. Родригао, «Сочи»

Трансферная кампания «Сочи» в сезоне-2021/2022 – одно из самых приятных событий. Она помогла клубу выйти на новый уровень, сделать игру более созидательной и завоевать итоговое серебро. Родригао стал несомненным лидером команды и, вероятно, лучшим центральным защитником всего чемпионата. Он классно выполнял роль страхующего в тройке, выигрывал свыше 72% борьбы, здорово двигал мяч (итого – шестое место по среднему количеству передач в финальную треть), а три гола стали приятным бонусом.

Родригао

Родригао

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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2. Клаудиньо, «Зенит»

Трансфер Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино» не помог «Зениту» решить задачи в Лиге чемпионов, но внутри РПЛ это приобретение однозначно сработало. Благодаря бразильцу петербургская команда стала ещё более творческой и комбинационной, она стала играть с бóльшим акцентом на владение и выход из обороны при помощи коротких передач.

Клаудиньо

Клаудиньо

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Клаудиньо в игровой модели Семака выполнял разные функции: и левого вингера со смещениями, и левой «восьмёрки», и «десятки», и (как ближе к концу сезона) опорника. Несмотря на опасения, бразилец оказался очень работоспособным, достойным в единоборствах и надёжным с мячом. Если поначалу количество необязательных потерь было выше среднего, то потом оно снизилось – и именно поэтому тренерский штаб не боится использовать Клаудиньо в опорной зоне.

Бразилец стал одним из тех, кто олицетворял прошедший чемпионский сезон. 8+4 — тоже достойные цифры результативности, хотя истинная ценность Клаудиньо заключается даже не в них, а в его творческом стиле игры на любых позициях.

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1. Матео Кассьерра, «Сочи»

Кассьерра перешёл в «Сочи» из скромного португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. А по итогам сезона колумбиец стал вторым бомбардиром лиги с 14 голами. Три из них он забил в «серебряном» матче, благодаря чему мы и подняли форварда на первое место. Кассьерра в «Сочи» продемонстрировал целый комплекс качеств, востребованных в мировом футболе: классные открывания как при забросах за спину, так и при фланговых подачах; отличное первое касание; завершение; работоспособность.

Кассьерра стал лидером РПЛ по количеству полученных моментов – 52 (у Агаларова на один меньше). Неудивительно, что сейчас колумбиец может уйти на повышение. Но уже за совсем другие деньги.

Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также изучались, но оказались вне рейтинга:

  • Андерс Дрейер (трансфер из «Мидтьюлланна» в «Рубин»). Отличный отрезок, вместивший восемь голов в 14 матчах за казанскую команду. Но мы всё же не можем оставить в списке игрока, который досрочно уехал, пропустил финиш, а без него его клуб вылетел.
  • Фёдор Смолов (трансфер из «Локомотива» в «Динамо»). Забил семь голов за «Динамо» в чемпионате и Кубке, но слабо отыграл все ключевые матчи. Плюс ожидаемо не стал игроком, подходящим под модель Шварца.
  • Данил Пруцев (трансферы из «Сочи» в «Крылья Советов», из «Крыльев Советов» в «Спартак»). Отлично сыграл первую часть сезона в «Крыльях», был продан с наценкой «Спартаку» и помог красно-белым выиграть трофей.

Использованы данные InStat.

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