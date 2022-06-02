«Месси спустя 11 лет вновь коронован». Реакция мира на сказочный перформанс Лео с Италией

Лионель Месси – император Финалиссимы. Он провёл выдающийся матч, поучаствовал в двух голах команды, и, казалось, будто не было невзрачного сезона с «ПСЖ». Аргентина победила 3:0 и показала всему миру, что через полгода в Катаре они поборются за самые высокие места.

А вот что о матче и Месси написала мировая пресса.

AS: «На «Уэмбли» короновали Месси»

«На неделе годовщины правления Елизаветы II, которая отмечает 70-летие на престоле Англии, на «Уэмбли» вновь был коронован Лео Месси. Спустя одиннадцать лет после того, как он выиграл титул с «Барселоной» в Лиге чемпионов, он поднял трофей Финалиссимы с Аргентиной. Так же, как это сделал Марадона в 1993 году. Как и Диего, Лео вёл команду вперёд и соорудил два гола. Он очень помог Аргентине взять этот трофей.

L’Équipe: «Почему в «ПСЖ» и сборной болельщики видят таких разных футболистов?»

«Он вечен. По крайней мере, сейчас он показывает тот уровень, который мы давно не видели. Выступления семикратного обладателя «Золотого мяча» против Италии во время этого финалa достаточно, чтобы успокоить парижских болельщиков. Или, наоборот, это повод для них задать логичный вопрос, почему в «ПСЖ» и сборной они видят двух разных футболистов. В эту среду вечером Месси отдал две голевые передачи, одну на Мартинеса и ещё одну в добавленное время на Дибалу.



Он выглядел очень ловким и лёгким, способным обогнать итальянских защитников, таких как Ди Лоренцо, в момент первого гола, что в этом сезоне редко можно было увидеть в Париже. И он несколько раз обыграл Доннарумму, так что тоже заслужил гол.

Лионель Месси Фото: Alex Pantling/Getty Images

Le Parisien: «В Катаре гений покажет нечто захватывающее»

«Если Аргентине нужно было найти ответы на вопросы о своём уровне в матчах с европейскими командами, то теперь они есть. Вот они на «Уэмбли», поднимают евро-американский кубок. И для этого достаточно исключительно футбольных аргументов: огромное преимущество в первом тайме, блеск во втором, с некоторыми красивейшими комбинациями, которые запомнят зрители. Аргентина поставила на колени Италию, которая является глыбой, хотя и не попала на чемпионат мира. Нечего обсуждать. Чемпион Америки разгромил чемпиона Европы.

Тысячи аргентинцев неистовствовали на трибунах. Лионель Месси с красивой улыбкой поднял трофей. Теперь точно понятно – в Катаре гений настроен показать нечто захватывающее. Почему бы и нет? У Аргентины теперь 32 игры без поражений – это не случайно. Есть убежденная, динамичная, быстрая команда, подготовленная к различным ситуациям, которые предлагает игра. И Месси, и Ди Мария, и Лаутаро, и Кути Ромеро, и Де Пауль летают… В них надо просто верить.

Ole: «Наслаждайтесь Месси!»

Лионель Месси улыбается. На самом деле, это больше, чем просто улыбка. Он счастлив до предела. Лионель Месси летит. Он летает не только на поле, но и на руках своих товарищей по команде, которые поднимают его в воздух. Лионель Месси взволнован. А вместе с ним и все аргентинские болельщики. 70 000 человек, захвативших Лондон, а также 45 миллионов, которые видят его таким, каким его никогда раньше не видели. С новым титулом в руках.



Наслаждайтесь Лионелем Месси. Ему нравится играть в сборной Аргентины, как и в «Барселоне». Или, может быть, немного больше. «Это был прекрасный финал», – сказал он. Его первое определение после матча очень важно. Они провели 28 лет без трофеев, и вот за 11 месяцев Месси поднял над головой уже два кубка.



Месси провел идеальный матч. Он был лидером и сводил с ума итальянцев своими розыгрышами, дриблингом. Он получил максимум баллов от всех экспертов – он атаковал, оборонялся, прессинговал. И показал боевой дух, который делает его большим лидером и капитаном.



Настоящий лев. Лев на «Уэмбли».