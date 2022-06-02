У Морозова и Минакова четыре золота на двоих. Но радоваться рано — на чемпионат мира они всё-таки не поедут.

Пловцы сборной России выступили на турнире в США и всех вынесли! А как же санкции?

Российские пловцы Владимир Морозов и Андрей Минаков подарили нашим болельщикам неожиданную новость: они выступили на соревнованиях в США и всех там вынесли – у них пять медалей (четыре золота) на двоих.

Неужели им удалось обойти санкции?

Спойлер – нет. Но и никакие законы они не нарушали.

Санкции не безграничны

Итак, россияне выступили на турнире Speedo Grand Challenge в США и завоевали пять наград на двоих. Андрей Минаков победил на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем, а также 100 м баттерфляем и занял третье место на «полтиннике» вольным стилем, где победу одержал Владимир Морозов.

Однако участие россиян в этих соревнованиях никак не связано с возможной отменой санкций, введённых Международной федерацией плавания (FINA) в отношении российских спортсменов. Дело в том, что санкции FINA не безграничны, а распространяются только на те соревнования, которые непосредственно федерация и проводит. Турнир в США – не из таких.

«Решение FINA касается только стартов, организаторами которых является непосредственно FINA – это прежде всего чемпионаты мира, этапы Кубка мира», – объяснил президент ВФП Владимир Сальников.

Уместно провести аналогию с хоккеем. Как российские игроки продолжают выступать в НХЛ без ограничений, так и наши пловцы могут выступать в местных коммерческих турнирах – никакие санкции здесь не действуют.

Чемпионат мира пройдёт без россиян

Для большинства участников Speedo Grand Challenge стал последним подготовительным стартом перед чемпионатом мира в Будапеште, но, увы, не для Минакова и Морозова, которые не смогут принять участие в главном международном турнире, проходящем под эгидой FINA.

Владимир Морозов Фото: Tom Pennington/Getty Images

Но как же россияне оказались в США?

Андрей Минаков живёт в Штатах и учится в Стэнфорде, поэтому проблем с выступлением на американских стартах, где он представляет свой университет, у него не возникает. Владимир Морозов также несколько лет живёт и тренируется в США, поэтому проблем с поездками на местные турниры у него нет.

Минаков и Морозов пропустили чемпионат России по плаванию, который проходил в апреле в Казани. Вероятно, это произошло из-за проблем с логистикой. При этом вице-президент ВФП Виктор Авдиенко рассказал, что Андрей Минаков приедет в Россию, чтобы принять участие в Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в августе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.