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Кто может выиграть «Золотой мяч», если не Карим Бензема: Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа и другие

«Это лучший игрок мира». «Золотой мяч» отдадут вовсе не Кариму Бензема?
Михаил Георгиев
«Золотой мяч» отдадут вовсе не Кариму Бензема?
Комментарии
Во французе сомневается даже партнёр по «Реалу»? Разбираемся, вмешаются ли в борьбу Куртуа и Винисиус.

Форвард «Реала» Карим Бензема – главный претендент на получение «Золотого мяча» в 2022 году. В прошедшем сезоне Бензема забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за «Реал», помог команде выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Весомые аргументы, крыть которые конкурентам вроде Килиана Мбаппе, Мохамеда Салаха, Садио Мане, Роберта Левандовского практически нечем.

«Золотой мяч» – 2022 вручат 17 октября. Номинантов на награду France Football объявит 12 августа. Даты непривычные. Изменились и критерии для определения обладателя «Золотого мяча». Теперь во главу угла будут ставиться индивидуальные достижения футболистов, а не командные. Оценят игроков за сезон, а не за весь календарный год. Это во многом на руку Бензема, который в персональном плане провёл выдающуюся кампанию.

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Экспертное сообщество практически не сомневается в том, что «Золотой мяч» достанется Бензема.

Тьерри Анри
Тьерри Анри
бывший нападающий сборной Франции

«Я хотел бы кое-что сказать France Football и тем, кто голосует за обладателя «Золотого мяча». Закрывайте голосование. Бензема выиграл. До свидания».

«Думаю, спор вокруг «Золотого мяча» окончен. Если Карим Бензема не получит награду, это будет настоящим фарсом», — отметил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

Даже последний обладатель «ЗМ» Лионель Месси, который получил спорную награду в ущерб Левандовскому, не сомневается, кому должен достаться приз в этом году.

«Думаю, нет никаких сомнений. Совершенно очевидно, что Бензема провёл впечатляющий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов, будучи ключевым игроком во всех матчах плей-офф», – сказал форвард «ПСЖ».

Сам Бензема и его партнёр по «Реалу» Эден Азар предпочитают быть более осторожными в высказываниях.

«Золотой мяч» – мечта, она не так далеко. Сейчас у меня есть время подумать об этом. Я выступил лучше, чем в прошлом сезоне, и надеюсь, что буду ближе к нему», — подчеркнул Карим.

«Думаю, равных ему нет. Де Брёйне, Куртуа, Мане, Винисиус провели очень хороший сезон, но если учитывать все факторы, то «Золотой мяч» на 99% уже у Карима. Конечно, никогда не знаешь, как распределятся голоса, однако я думаю, что награда достанется Кариму, потому что он её заслужил», – заявил Эден.

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: David Ramos/Getty Images

Даже одноклубник Азар оставляет 1% на то, что Бензема всё-таки не получит награду. Какие аргументы могут быть против Карима? Роберт Левандовски забил больше голов за сезон – 50. Однако значительная часть из них пришлась на Бундеслигу, где у «Баварии» годами нет конкурентов. В Лиге чемпионов немцы вылетели в четвертьфинале. Так себе конкурент. Роберта «прокатили» в гонке за «Золотой мяч» в 2021-м, но это не значит, что сейчас будут «возвращать долг» и искусственно тянуть к награде.

«Лишь один человек может помешать Бензема взять «Золотой мяч». Карима нагло лишат награды? «Лишь один человек может помешать Бензема взять «Золотой мяч». Карима нагло лишат награды?

Садио Мане и Мохамед Салах из «Ливерпуля» проиграли в финале Лиги чемпионов и по статистике хуже Бензема. Мбаппе тоже наколотил меньше голов и с «ПСЖ» проиграл «Реалу» в 1/8 финала ЛЧ. При этом Азар неспроста указал на тот самый один процент. Всё-таки можно найти голос, который не видит Бензема в качестве обладателя «Золотого мяча». Это форвард «ПСЖ» Неймар.

«Золотой мяч»? Килиан Мбаппе провёл отличный сезон, Карим Бензема тоже. Я очень мало смотрел футбол в этом сезоне. Но из того, что я видел до сих пор, Винисиус — тот, кто заслуживает награды. Это лучший игрок мира», — сказал Неймар в интервью TNT Sports Brazil.

Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Мнение Неймара основано главным образом на том, что Винисиус является его соотечественником и партнёром по сборной Бразилии. Хотя кое-какие аргументы в пользу хавбека можно привести. Именно Винисиус забил победный гол в финале Лиги чемпионов. Это был единственный удар «Реала» в створ ворот за всю игру. Бензема в целом выглядел непривычно блёкло и отличился только забитым мячом из офсайда в первом тайме. Французское издание L’Équipe и британский телеканал Sky поставили Винисиусу более высокие оценки за матч по сравнению с Каримом – 6 против 5 и 8 против 7 соответственно.

Конечно, одна игра, даже самая важная в сезоне, не будет ключевым критерием в голосовании. Но 21-летний Винисиус в целом имеет достаточно неплохую статистику. В минувшем сезоне бразилец в 52 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Плеймейкинг тоже очень важен в футболе. Винисиус был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов, а Бензема – просто лучшим без привязки к возрасту.

Винисиус мог бы рассматриваться как конкурент Бензема при условии активного продвижения в СМИ, которого пока не видно. Скорее, медиа активно пиарят Карима. Но полностью списывать молодого бразильца нельзя.

СМИ могли бы задать нарратив и в пользу другого футболиста «Реала». Речь о лучшем игроке финала Лиги чемпионов Тибо Куртуа. Вратарь совершил девять сейвов и стал главным творцом победы команды Карло Анчелотти. Проблема в том, что голкиперы получали «Золотой мяч» всего один раз. Лев Яшин получил приз в 1963 году. Куртуа понимает, что ему вряд ли что-то светит.

«У вратаря нет шансов выиграть этот приз, тем более выступая в одной команде с Бензема. Я могу высоко забраться в голосовании, но выиграть тяжело. Для меня важно то, что, когда я вернулся в раздевалку после финала Лиги чемпионов, все скандировали моё имя. Это ценнее, чем индивидуальные награды», – заявил голкипер.

«Лишь один человек может помешать Бензема взять «Золотой мяч». Карима нагло лишат награды? «Лишь один человек может помешать Бензема взять «Золотой мяч». Карима нагло лишат награды?

Хотя в личном плане Куртуа есть чем похвастать. Девять сейвов в финале Лиги чемпионов – лучший результат как минимум с сезона-2003/2004, когда подобную статистику стали собирать. Всего за турнир бельгийский голкипер выполнил 59 сейвов, что также является новым рекордом. Куртуа – образец хладнокровия. Голы Бензема ушли бы в пустоту, если бы на вратарской позиции у «Реала» не было сверхнадёжной опции.

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Можно дискутировать, чей вклад в победу мадридцев в ЛЧ выше – Бензема, Винисиуса или Куртуа. Большинство назовёт Карима. Аналогичная ситуация и в гонке за «Золотой мяч». Прямо сейчас Бензема – абсолютный фаворит, которого без перебоя нахваливают в СМИ.

Церемония вручения награды состоится 17 октября. Вряд ли к тому времени медиаповестка изменится даже частично и баланс сместится в пользу других претендентов. Тем не менее упомянутый Азаром 1% сомнения имеет место быть. Бензема как однозначный обладатель «Золотого мяча» 2022 года должен обсуждаться только в тот момент, когда награда окажется у него в руках.

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