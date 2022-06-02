«Это лучший игрок мира». «Золотой мяч» отдадут вовсе не Кариму Бензема?

Во французе сомневается даже партнёр по «Реалу»? Разбираемся, вмешаются ли в борьбу Куртуа и Винисиус.

Форвард «Реала» Карим Бензема – главный претендент на получение «Золотого мяча» в 2022 году. В прошедшем сезоне Бензема забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за «Реал», помог команде выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Весомые аргументы, крыть которые конкурентам вроде Килиана Мбаппе, Мохамеда Салаха, Садио Мане, Роберта Левандовского практически нечем.

«Золотой мяч» – 2022 вручат 17 октября. Номинантов на награду France Football объявит 12 августа. Даты непривычные. Изменились и критерии для определения обладателя «Золотого мяча». Теперь во главу угла будут ставиться индивидуальные достижения футболистов, а не командные. Оценят игроков за сезон, а не за весь календарный год. Это во многом на руку Бензема, который в персональном плане провёл выдающуюся кампанию.

Экспертное сообщество практически не сомневается в том, что «Золотой мяч» достанется Бензема.

Тьерри Анри бывший нападающий сборной Франции «Я хотел бы кое-что сказать France Football и тем, кто голосует за обладателя «Золотого мяча». Закрывайте голосование. Бензема выиграл. До свидания».

«Думаю, спор вокруг «Золотого мяча» окончен. Если Карим Бензема не получит награду, это будет настоящим фарсом», — отметил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

Даже последний обладатель «ЗМ» Лионель Месси, который получил спорную награду в ущерб Левандовскому, не сомневается, кому должен достаться приз в этом году.

«Думаю, нет никаких сомнений. Совершенно очевидно, что Бензема провёл впечатляющий сезон и завершил его победой в Лиге чемпионов, будучи ключевым игроком во всех матчах плей-офф», – сказал форвард «ПСЖ».

Сам Бензема и его партнёр по «Реалу» Эден Азар предпочитают быть более осторожными в высказываниях.

«Золотой мяч» – мечта, она не так далеко. Сейчас у меня есть время подумать об этом. Я выступил лучше, чем в прошлом сезоне, и надеюсь, что буду ближе к нему», — подчеркнул Карим.

«Думаю, равных ему нет. Де Брёйне, Куртуа, Мане, Винисиус провели очень хороший сезон, но если учитывать все факторы, то «Золотой мяч» на 99% уже у Карима. Конечно, никогда не знаешь, как распределятся голоса, однако я думаю, что награда достанется Кариму, потому что он её заслужил», – заявил Эден.

Карим Бензема Фото: David Ramos/Getty Images

Даже одноклубник Азар оставляет 1% на то, что Бензема всё-таки не получит награду. Какие аргументы могут быть против Карима? Роберт Левандовски забил больше голов за сезон – 50. Однако значительная часть из них пришлась на Бундеслигу, где у «Баварии» годами нет конкурентов. В Лиге чемпионов немцы вылетели в четвертьфинале. Так себе конкурент. Роберта «прокатили» в гонке за «Золотой мяч» в 2021-м, но это не значит, что сейчас будут «возвращать долг» и искусственно тянуть к награде.

Садио Мане и Мохамед Салах из «Ливерпуля» проиграли в финале Лиги чемпионов и по статистике хуже Бензема. Мбаппе тоже наколотил меньше голов и с «ПСЖ» проиграл «Реалу» в 1/8 финала ЛЧ. При этом Азар неспроста указал на тот самый один процент. Всё-таки можно найти голос, который не видит Бензема в качестве обладателя «Золотого мяча». Это форвард «ПСЖ» Неймар.

«Золотой мяч»? Килиан Мбаппе провёл отличный сезон, Карим Бензема тоже. Я очень мало смотрел футбол в этом сезоне. Но из того, что я видел до сих пор, Винисиус — тот, кто заслуживает награды. Это лучший игрок мира», — сказал Неймар в интервью TNT Sports Brazil.

Винисиус Жуниор Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Мнение Неймара основано главным образом на том, что Винисиус является его соотечественником и партнёром по сборной Бразилии. Хотя кое-какие аргументы в пользу хавбека можно привести. Именно Винисиус забил победный гол в финале Лиги чемпионов. Это был единственный удар «Реала» в створ ворот за всю игру. Бензема в целом выглядел непривычно блёкло и отличился только забитым мячом из офсайда в первом тайме. Французское издание L’Équipe и британский телеканал Sky поставили Винисиусу более высокие оценки за матч по сравнению с Каримом – 6 против 5 и 8 против 7 соответственно.

Конечно, одна игра, даже самая важная в сезоне, не будет ключевым критерием в голосовании. Но 21-летний Винисиус в целом имеет достаточно неплохую статистику. В минувшем сезоне бразилец в 52 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Плеймейкинг тоже очень важен в футболе. Винисиус был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов, а Бензема – просто лучшим без привязки к возрасту.

Винисиус мог бы рассматриваться как конкурент Бензема при условии активного продвижения в СМИ, которого пока не видно. Скорее, медиа активно пиарят Карима. Но полностью списывать молодого бразильца нельзя.

СМИ могли бы задать нарратив и в пользу другого футболиста «Реала». Речь о лучшем игроке финала Лиги чемпионов Тибо Куртуа. Вратарь совершил девять сейвов и стал главным творцом победы команды Карло Анчелотти. Проблема в том, что голкиперы получали «Золотой мяч» всего один раз. Лев Яшин получил приз в 1963 году. Куртуа понимает, что ему вряд ли что-то светит.

«У вратаря нет шансов выиграть этот приз, тем более выступая в одной команде с Бензема. Я могу высоко забраться в голосовании, но выиграть тяжело. Для меня важно то, что, когда я вернулся в раздевалку после финала Лиги чемпионов, все скандировали моё имя. Это ценнее, чем индивидуальные награды», – заявил голкипер.

Хотя в личном плане Куртуа есть чем похвастать. Девять сейвов в финале Лиги чемпионов – лучший результат как минимум с сезона-2003/2004, когда подобную статистику стали собирать. Всего за турнир бельгийский голкипер выполнил 59 сейвов, что также является новым рекордом. Куртуа – образец хладнокровия. Голы Бензема ушли бы в пустоту, если бы на вратарской позиции у «Реала» не было сверхнадёжной опции.

Тибо Куртуа Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Можно дискутировать, чей вклад в победу мадридцев в ЛЧ выше – Бензема, Винисиуса или Куртуа. Большинство назовёт Карима. Аналогичная ситуация и в гонке за «Золотой мяч». Прямо сейчас Бензема – абсолютный фаворит, которого без перебоя нахваливают в СМИ.

Церемония вручения награды состоится 17 октября. Вряд ли к тому времени медиаповестка изменится даже частично и баланс сместится в пользу других претендентов. Тем не менее упомянутый Азаром 1% сомнения имеет место быть. Бензема как однозначный обладатель «Золотого мяча» 2022 года должен обсуждаться только в тот момент, когда награда окажется у него в руках.