У «Краснодара» очень странное усиление. Кто-нибудь понимает новую стратегию Галицкого?

Будущее «Краснодара» – одна из многочисленных загадок лета. Ещё после 24 февраля появлялась информация о проблемах клуба с финансированием, уехали все легионеры и главный тренер, но команда уверенно затащила финиш сезона. И даже оказалась выше ЦСКА. В основном, конечно, молодёжью, однако и не без помощи ветеранов – чего стоит только игра Ионова.

Но теперь лето – и новый поводу думать о том, что дальше. По данным «Чемпионата», клуб отдаёт в «Ахмат» двух футболистов – нападающего Владимира Ильина, который просто не подходит под философию футбола, и защитника Даниила Корнюшина – у него всего три матча в РПЛ.

Но главное – что происходит в клубе Галицкого с трансферами на вход. Вряд ли клуб надеется на возвращение легионеров. К этому почти нет предпосылок – аэропорт остаётся закрытым, а стабильное финансирование неочевидным. Вряд ли и само руководство хочет вновь раскошеливаться на огромные зарплаты. Идеальный вариант для клуба – если на футболистов найдутся покупатели. Чтобы заработать на них хоть какие-то деньги. При этом «Краснодар» неожиданно берёт трёх новичков – выкупает у «Ботева» Олакунле Олусегуна, Джонатана Окоронкво и Давида Ндуку.

Вы можете даже не знать этих имён, если не особо следили за командой весной. Краткая справка: все трое – граждане Нигерии. А в России оказались несколько лет назад. Всё благодаря клубу из Геленджика «Виста». Их скауты ищут талантливых африканцев, привозят в Россию, а потом через разные клубы доводят до «Краснодара». Один из примеров – Эбуэ Куасси, который пару лет назад уехал в «Селтик» за € 3,5 млн. Эта троица оказалась во второй команде «быков» прошлым летом, а зимой, когда уехали все легионеры, двоих подтянули к основе. Олусегун стал основным нападающим, провёл девять матчей и сделал две голевые передачи. Не самая выдающаяся статистика, но с точки зрения командной игры парень был важен. Окоронкво сыграл только в двух играх, а Ндука остался в «Краснодаре-2».

Олусегуну 20 лет, остальным – по 18. И вряд ли «Краснодар» выкупает их, чтобы держать во второй команде, где они просто займут места своих воспитанников. Их явно берут под основу, но тогда возникает вопрос об образе клуба в следующем сезоне. И в целом о стратегии.

Олакунле Олусегун Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Раньше она звучала примерно так: свои воспитанники растут рядом с сильными иностранцами. Но приоритет – местным игрокам из академи.

Теперь сильных иностранцев нет и, вероятно, не будет. Так что молодежь должна расти без их помощи. Кстати, не самый безнадёжный путь, учитывая весенние результаты. Но непонятно, как этой команде в глобальной перспективе помогут игроки из Нигерии? Разве что как трансферные активы, которые позже можно будет реализовать. Либо это и есть образ следующих легионеров команды – очень дешёвые и хорошо знакомые футболисты.

Но, так или иначе, нигерийцы будут занимать места своих, которые потенциально едва ли сильно слабее. И в чём тогда смысл?