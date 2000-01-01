🇦🇷 Лео Месси круче, чем трофей Аргентины. В очереди на фото с ним – 26 партнёров по команде! Видео
Одна минута, во время которой все фотографируются с Месси. А сам Лео — с Кубком Финалиссимы.
Оригинал видео — @CopaAmerica.
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Оригинал видео — @CopaAmerica.
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Что вообще празднуют? Аргентина выиграла Финалиссиму-2022
Это первый кубок, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. Аргентина вынесла Италию без вариантов — 3:0. У Месси две голевые.
Наш обзор матча читайте здесь.
Наш обзор матча читайте здесь.
Лео Месси круче, чем трофей Аргентины. В очереди на фото с ним – 26 партнёров по команде!
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