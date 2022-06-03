Где сейчас игроки последней сборной СССР. Фото с разницей в 30 лет

31 год назад сборная СССР в последний раз пробилась на большой турнир — Евро-1992. В финальную стадию пускали только восемь команд — представляете, какое рубилово шло в отборе? Наши, к примеру, опередили в группе бронзовых медалистов Кубка мира — итальянцев. Создатель той сборной Анатолий Бышовец и сегодня убеждён: она и в Швеции могла зайти далеко, уже под аббревиатурой СНГ (Содружество Независимых Государств) — если бы не труднообъяснимый влёт немотивированным шотландцам. О том, что окружало исторический, последний матч в истории национальной команды Советского Союза, мы подробно рассказывали.

Сегодня вспомним его непосредственных участников — тех, кто оформлял путёвку на Евро, громя киприотов на их поле. К сожалению, до наших дней дожили не все.

Последний матч сборной СССР



Кипр — СССР — 0:3

Голы: Протасов (27), Юран (79), Канчельскис (82).

СССР: Харин, Чернышов, Кульков, Цвейба, Галямин, Шалимов, Михайличенко (к), Канчельскис, О.Кузнецов, Протасов Мостовой, 70), Колыванов (Юран, 46).

Тренер: Бышовец.

13 ноября 1991 года. Отборочный матч Евро–1992. Ларнака. Стадион гимнастического общества «Зенон». 3379 зрителей.

Вратарь: Дмитрий Харин, 53 года

После чемпионата Европы Дмитрий грамотно «сыграл на паузе»: ещё ненадолго задержался в ЦСКА, грохнул с ним великую «Барселону» Круиффа и, пожалуй, удачнее всех одноклубников устроился в Европе — заключил контракт с «Челси». В Англии олимпийский чемпион Сеула пополнил резюме двумя еврочашами (Кубок кубков и Суперкубок УЕФА), а в Шотландии («Селтик») — двумя главными национальными трофеями. По окончании карьеры Харин остался на Альбионе: тренирует вратарей в полупрофессиональном клубе «Хемел Хемпстед Таун» (шестой уровень английского футбола) и уже много лет на идёт на контакт с русскоязычными журналистами.

Дмитрий Харин Фото: Из личного архива Харина

Защитник: Андрей Чернышов, 54 года

В отборочном турнире Евро долговязый защитник участвовал динамовцем, а в финальном — уже спартаковцем. Надолго он в «народной команде» не задержался, но уже ради двух золотых медалей туда стоило приходить. Из родного же «Динамо» Чернышов пустился в продолжительное путешествие по миру: поиграл в Австрии, Греции, Германии, Бельгии. Ещё более необычна карта перемещений тренера и менеджера Чернышова после второго, ещё более мимолетного захода в «Спартак»: стандартные маршруты по бывшему СССР (Грузия, Беларусь, Казахстан, Литва) здесь перемежаются с экзотикой вроде Саудовской Аравии и Кувейта. С прошлого года Андрей успешно практикует в Индии — выиграл Лигу Калькутты — чемпионат штата и старейший футбольный чемпионат в Азии.

Андрей Чернышов Фото: Из личного архива Чернышова

Защитник: Василий Кульков, умер в 2020 году в 54 года

Кульков был настоящим народным любимцем — в нём подкупало редкое сочетание спортивной самоотверженности и невероятной человеческой скромности. Но именно у Василия судьба сложилась наиболее драматично из той плеяды. Он пролетел мимо всех крупных турниров сборных, каких только можно: Евро-1992 и 1996 — из-за травмы, а ЧМ-1994 — из-за «письма 14». Большинство его товарищей-подписантов дали себя РФС уговорить, а Кульков — нет.

Зато в том же 1994-м русский универсал взял два трофея в Португалии, причём с разными клубами: чемпионский — с «Бенфикой», а Суперкубок — уже с «Порту» (с ним он тоже выиграет титул). Тренер Кульков больших амбиций не проявлял, но вплоть до тяжёлой болезни был востребован в профессии. В 2019 году у него диагностировали рак пищевода, а 10 октября 2020-го Василия не стало.

Василий Кульков Фото: РИА Новости

Защитник: Ахрик Цвейба, 55 лет

В национальной команде СССР было всего несколько абхазцев. Самые известные — Георгий Сичинава (участник ЧМ-1966) и Ахрик Цвейба. Последний вошёл в историю как футболист, сыгравший за четыре (!) сборные — СССР, СНГ, Украины и России. Как это возможно? Дело в том, что ФИФА позволила участникам премьерного матча жёлто-синих, против Венгрии в 1992 году, сменить футбольное гражданство, и многие этим воспользовались; кроме Цвейбы — Никифоров, Цымбаларь, Саленко и Щербаков.

Правда, сгонять на крупный турнир по новому паспорту защитнику не удалось: ЧМ-1994 он пропустил из-за травмы, а больше шансов не было. Все восемь матчей за Россию Цвейба провёл в 1997 году и после очередной смены тренера окончательно выпал из обоймы, а вскоре — и из поля зрения. Последние 20 лет он ведёт непубличный образ жизни — занимается бизнесом, агентской деятельностью, поигрывает за ветеранов.

Ахрик Цвейба Фото: РИА Новости / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник: Дмитрий Галямин, 59 лет

Воспитанник «Спартака» Галямин всю взрослую карьеру в СССР отбегал за… ЦСКА. За 11 лет службы у защитника набралось всего три гола за красно-синих, но один из них — исторический, «золотой»! Это его удар по воротам «Динамо» в октябре 1991-го обеспечил армейцам досрочную победу в последнем чемпионате Советского Союза. А вот в российской лиге Дмитрий не сыграл ни матча — остаток карьеры отработал в Испании: два с половиной сезона в «Эспаньоле» и один — в менее статусной «Мериде». Русское трио Галямин — Кузнецов — Корнеев помогло второму клубу Барселоны удержаться в Примере. Завершив карьеру, Дмитрий посвятил себя административной деятельности. Был спортдиром в «Динамо» и «Крыльях Советов», начальником научно-аналитического отдела в «Зените», директором академии «Кайрата». С мая 2021-го — «свободный агент».

Дмитрий Галямин Фото: Из личного архива / vk.com/fckssamara

Полузащитник: Игорь Шалимов, 53 года

Шалимов обоснованно считался одним из талантливейших игроков своего поколения, и вся его клубная карьера — убедительное тому подтверждение. Высокий футбольный интеллект в комплексе с прекрасной технической оснащённостью позволили Игорю реализовать себя не только в Союзе, но и в Европе. «Интер» и «Наполи» в личном деле исчерпывающе говорят о классе полузащитника Шалимова. Мало кто из российских игроков был столь же успешен на Западе.

Со сборной — сложнее. На этом уровне его поколение — по нынешним меркам просто феноменальное — так ничего и не добилось, в том числе по неспортивным причинам. Именно Шалимова считали главным подстрекателем к бунту в «националке» перед ЧМ-1994 (естественно, Игорь на него не поехал). С тренерством тоже не всё однозначно: медалей-кубков пока не было — зато был симпатичный футбол шалимовского «Краснодара» и совсем свежее спасение «Урала» от вылета в ФНЛ.

Игорь Шалимов Фото: РИА Новости / Артём Гусев, «Чемпионат»

Полузащитник: Алексей Михайличенко, 59 лет

Михайличенко — уникальная личность в отечественном футболе. Он один в 1988-м поучаствовал и в «серебряном» Евро, и в «золотой» Олимпиаде. Умница «Лёсик» был любимцем земляков-антиподов — Лобановского и Бышовца — и с обоими добился успеха. Мало того, он и в Европе сделал карьеру на зависть многим. Алексей первым в мире выиграл три разные лиги подряд: советскую с киевским «Динамо», итальянскую — с «Сампдорией» и шотландскую — с «Рейнджерс».

Михайличенко и возглавил родной клуб после смерти Лобановского, а спустя 17 лет — повторно. Под его командованием бело-синие собрали полную коллекцию национальных трофеев (золото и Кубок — дважды). В промежутке были молодёжная и первая сборные Украины и различные руководящие должности в «Динамо». С 2020-го занимает пост спортивного директора. Разумеется, в «Динамо».

Алексей Михайличенко Фото: РИА Новости / fcdynamo.com

Полузащитник: Андрей Канчельскис, 53 года

В 1980-е годы в советском футболе действовал абсурдный ценз — за границу футболистов отпускали не раньше 28 лет. То есть когда они там уже особо не нужны были (в 30 человек считался ветераном). Поколению Канчельскиса повезло больше предшественников — они уехали в самом соку, а конкретно Андрей — ещё и в великий клуб. Его история — образец суперуспешной карьеры. «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс», «Ман Сити»: тут что ни клуб — имя. И везде Канчельскис был в порядке. Кто бы ни составлял списки лучших российских легионеров и какими бы критериями ни руководствовался — место Канчельскиса в топ-3 не подвергается сомнению.

Возможно, великое игровое прошлое где-то мешает Андрею Антанасовичу в тренерском настоящем — ведь работать приходится с куда менее одарёнными молодыми людьми, чем был сам. Из примечательных событий последних лет у Канчельскиса — два захода в узбекистанский «Навбахор» и иск о взыскании с клуба $ 1,5 млн компенсации за досрочное увольнение. Чаще в инфополе чемпион Англии и Шотландии врывается с огненными комментариями.

Андрей Канчельскис Фото: РИА Новости / Из личного архива Андрея Канчельскиса

Защитник: Олег Кузнецов, 59 лет

Кузнецов был эталонным защитником тех лет: мощный, жёсткий, одинаково уверенно действующий на земле и в воздухе. Есть мнение, что с рыжеволосым киевлянином в обороне у сборной СССР было бы больше шансов в финале Евро-1988 (Олег пропускал его по карточкам). Так или иначе, ему есть чем гордиться в карьере. Три золота и три Кубка Союза, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА — это только динамовский период игрока Кузнецова. В Шотландии тоже не осталось трофея, который бы они на пару с другом и земляком Михайличенко не выиграли. Один только чемпионский кубок брали четырежды! Теперь Кузнецов воспитывает новые поколения футболистов: с 2010 года наставляет юношеские сборные Украины (в настоящее время — U17).

Олег Кузнецов Фото: Billy Stickland/Getty Images / uaf.ua

Нападающий: Олег Протасов, 58 лет

С родным «Днепром» в 1980-е Протасов стал полным кавалером медалей чемпионата СССР. Ещё три штуки — по одной каждого достоинства — добавил в Киеве. Трижды становился лучшим бомбардиром высшей лиги и однажды — лауреатом «Серебряной бутсы» Европы. Неудивительно, что другой великий снайпер советского футбола Олег Блохин, приняв греческий «Олимпиакос», позвал к себе тёзку и соотечественника. В Греции Протасов и доиграл до финиша карьеры, по ходу дела ненадолго съездив в Японию. В Элладе он добился и наивысших успехов в роли тренера, сделав «Олимпиакос» чемпионом и обладателем Кубка. Дважды принимал команды с юга России («Кубань», «Ростов»), был в «Стяуа», «Днепре», Минске, но, видно, в последнее время подостыл к этой работе. Или наскитался. С 2018 года Олег Валерьевич служит в Украинской ассоциации футбола вице-президентом.

Олег Протасов Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images / uaf.ua

Полузащитник: Александр Мостовой, 53 года

Молодому поколению Мостовой известен как пламенный эксперт, но как раз он имеет полное право на жёсткую критику и неоднозначные оценки. В отличие от многих «говорящих голов» Александр действительно был большим футболистом, а, к примеру, для «Сельты» — вообще великим. «Царём»! Только с турнирами сборных у него хронически не складывалось: ЧМ-1994 — разлад в команде по мотивам «письма 14» и провал в США, ЧМ-2002 — травма и 0 игровых минут, Евро-2004 — отчисление после первого тура за критику Ярцева. Сам Александр в тренеры так и не пошёл. Комментирует футбол, играет в хоккей — в общем, наслаждается жизнью. И кто скажет — не заслужил?

Александр Мостовой Фото: РИА Новости / Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Игорь Колыванов, 54 года

В октябре 1991-го Колыванов в последний раз сыграл за родное московское «Динамо» (42 гола в 140 матчах), а в ноябре — за сборную СССР. После этого в жизни Игоря началось итальянское путешествие длиной в целую десятилетку: тащил «Фоджу», становился лучшим бомбардиром «Болоньи». Правда, его концовку испортили тяжёлые травмы. После парализации правой ноги ему даже грозила ампутация. Как выяснилось позже, причиной бед нападающего была остеома — редкий вид опухоли. После её удаления он вернулся к нормальной жизни, но не к активным выступлениям.

Победа юношеской сборной России (U17) на Евро-2006 пока остаётся высшим достижением Колыванова в тренерском качестве. Но были и другие успехи — такие, как исторический вывод «Уфы» в РПЛ (через стыки) или подъём «Торпедо» из ПФЛ в ФНЛ. В новом сезоне Колыванов будет возвращать «Текстильщик» в первый дивизион — уже привычное для него занятие.

Игорь Колыванов Фото: РИА Новости / vk.com/fc_textil

Нападающий: Сергей Юран, 52 года

Юрана никогда не пугали трудности. На футбольном поле он пёр напролом к воротам соперника по кратчайшему маршруту и дорого платил за спортивную наглость — многочисленными травмами. Самая жуткая из них, перелом голеностопа в киевском дубле, едва не сделала Сергея инвалидом на старте карьеры. Юран не только поднялся на ноги — играл ещё долго и успешно, причём как в Союзе, так и в Европе. Дважды в 1990-х Сергея заносило в «Спартак». Между этими заходами были Англия и Германия, после — Австрия. С другом Кульковым он становился чемпионом Португалии — в «Бенфике» и «Порту».

В тренерском портфолио Юрана пока и близко нет таких топов, но его это, кажется, не сильно волнует. Он берётся за любую (окей, почти любую) работу и выполняет её на совесть. На днях, например, удержал «Химки» в Премьер-Лиге — чем не достижение? Хотя своей мечты — принять «Спартак» — Сергей Николаевич никогда не скрывал.

Сергей Юран Фото: РИА Новости / Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Тренер: Анатолий Бышовец, 76 лет

Удивительное дело: один из самых успешных тренеров советского и российского футбола (золото Олимпиады, выход на Евро-1992) 15 лет не востребован в профессии. Теперь-то, понятно, потенциальных работодателей не могут не смущать годы Бышовца. Но 60 с небольшим — не возраст для тренера, а он ещё в 2007-м фактически закончил, пускай тогда об этом даже не догадывался. Финальный этап карьеры у Анатолия Фёдоровича получился крайне неоднозначным, но с «титульной» точки зрения — скорее, удачным, чем нет. Победа в Кубке скрасила седьмое место «Локомотива» в чемпионате.

Анатолий Бышовец Фото: РИА Новости / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С тех пор он если и бывает на стадионе, так только зрителем. А место в истории футбола БАФ давным-давно забронировал.