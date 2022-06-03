Что будет с Федуном и почему хочет уйти Ваноли? Детали перерождения «Спартака»

«Спартак» завершил сезон победой в Кубке России. Но это, кажется, не гарантирует клубу спокойное межсезонье. Есть большая вероятность, что красно-белых ждут фундаментальные изменения. Рассказываем подробности.
«Спартак»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Что будет с тренером?
По нашей информации, Паоло Ваноли несколько дней назад принял для себя решение покинуть «Спартак». При этом победа в Кубке России не повлияла на его видение ситуации.
В клубе сразу опровергли эту информацию, но, по сообщениям наших источников, в ближайшее время должен состояться разговор между руководством «Спартака» и Ваноли. Там он и объявит о своём желании уйти. На решение итальянца повлияло несколько факторов:
- неопределённость с будущим руководства;
- снижение влияния Заремы Салиховой;
- уменьшение финансирования;
- геополитическая ситуация;
- сейчас тренер на пике – он выиграл титул и показал европейским тренерам, что может быстро достигать результата.
У Ваноли четверо детей, но тренер не спешит перевозить их в Москву, что довольно чётко говорит о его намерениях.
Если Паоло в итоге покинет клуб, то «Спартак» почти наверняка возглавит российский специалист. Отвечать за выбор нового тренера будет Лука Каттани (его позиции, несмотря на изменения в клубе, пока устойчивы).
Главный кандидат на данный момент Владимир Федотов, у которого истёк контракт с «Сочи». Но его хотят пригласить и «Динамо», и ЦСКА, а сочинский клуб намерен сохранить тренера.
Паоло Ваноли
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Что с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой
Данный вопрос гораздо важнее тренерского. По нашей информации, один из основных вариантов пути развития «Спартака» сейчас – это отход от оперативного управления семьи Федуна. Наши источники говорят о следующем ходе событий:
Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут свои акции «Спартака» компании «Лукойл». У Леонида Федуна его акции останутся, но он снизит финансирование клуба и отойдёт от оперативного управления. Именно с этим связаны слова хозяина «Спартака» после финала Кубка: «Мой цикл замкнулся. Решение по Ваноли принимать не мне». Перестанет принимать ключевые решения и Зарема Салихова. Супруга Федуна ждёт ребёнка и ей явно будет не до выбора нового тренера и других вопросов.
Леонид Федун и Зарема Салихова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Управлять же «Спартаком» будет «Лукойл», который приведёт свою менеджерскую команду. По словам наших источников, это может привести к скорому уходу Евгения Мележикова с поста гендиректора. При этом по данному вопросу окончательного решения ещё нет. Будущее Мележикова, который устраивает своей работой и Федуна, и Каттани, зависит от того, кто будет иметь решающий голос в управлении клубом после всех перестановок. И это точно не Леонид Федун.
- 3 июня 2022
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