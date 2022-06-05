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Уэльс — Украина: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф ЧМ-2022, 5 июня 2022 года, где смотреть

Быть ли Украине на ЧМ-2022? Последний европейский плей-офф! LIVE
Олег Лысенко
Уэльс — Украина: текстовая онлайн-трансляция
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Один британский барьер украинцы уже преодолели — а как насчёт этого?

Всем привет! Сегодня, 5 июня, определится 30-й участник чемпионата мира в Катаре и 13-й, последний делегат Европы на турнире. Претенденты — Уэльс и Украина. Заняв вторые места в своих отборочных группах, обе команды автоматом отправились в плей-офф и уже благополучно преодолели первый из двух барьеров. Британцы — австрийский, украинцы — шотландский. Теперь они встретятся в Кардиффе, чтобы выявить сильнейшего в своём стыковом квартете и подтвердить право на участие в ЧМ-2022. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина. Оставайтесь с нами — и вы не упустите ничего действительно важного. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени, но наш лайв стартует намного раньше. Присоединяйтесь!

ЧМ-2022 - Европа. Плей-офф - Финал
05 июня 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Уэльс
Не начался
Украина
Комментарии
Новости. Футбол
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