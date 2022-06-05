Быть ли Украине на ЧМ-2022? Последний европейский плей-офф! LIVE
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Один британский барьер украинцы уже преодолели — а как насчёт этого?
Всем привет! Сегодня, 5 июня, определится 30-й участник чемпионата мира в Катаре и 13-й, последний делегат Европы на турнире. Претенденты — Уэльс и Украина. Заняв вторые места в своих отборочных группах, обе команды автоматом отправились в плей-офф и уже благополучно преодолели первый из двух барьеров. Британцы — австрийский, украинцы — шотландский. Теперь они встретятся в Кардиффе, чтобы выявить сильнейшего в своём стыковом квартете и подтвердить право на участие в ЧМ-2022. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина. Оставайтесь с нами — и вы не упустите ничего действительно важного. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени, но наш лайв стартует намного раньше. Присоединяйтесь!
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