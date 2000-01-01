Сколько денег сэкономит «МЮ» после ухода Погба и других свободных агентов?
«Красные дьяволы» мощно разгружают зарплатную ведомость.
Поль Погба
Годовая зарплата по контракту: £ 15,08 млн
Хуан Мата
Годовая зарплата по контракту: £ 8,3 млн
Эдинсон Кавани
Годовая зарплата по контракту: £ 13 млн
Неманья Матич
Годовая зарплата по контракту: £ 6,2 млн
Джесси Лингард
Годовая зарплата по контракту: £ 3,9 млн
Ли Грант
Годовая зарплата по контракту: £ 1,56 млн
Итого: £ 48,08 млн
Сколько зарплаты «Манчестер Юнайтед» сбросит одним махом. Цифры впечатляют!
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