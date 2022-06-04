Италия — Германия. Онлайн. Команду Манчини ждёт очередное поражение?

В последних матчах дела у чемпионов Европы складываются не лучшим образом.

Привет, друзья. Сегодня, 4 июня, состоится матч Лиги наций с участием сборных Италии и Германии. Великолепная афиша! Итальянская команда, которую тренирует Роберто Манчини, сейчас переживает непростой период. Сначала действующие чемпионы Европы пролетели мимо чемпионата мира, уступив в стыках Северной Македонии. Затем без шансов проиграли аргентинцам во главе с Месси в матче за новый трофей под названием Финалиссима.



Сборная Германии, сменившая после Евро-2020 главного тренера, уверенно преодолела барьер отборочного раунда ЧМ-2022. Она одержала девять побед в 10 матчах, проиграв только всё той же Северной Македонии. Выездную встречу с итальянцами немцы начнут в 21:45 мск. Присоединяйтесь к нашей трансляции.