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Италия — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА, 4 июня 2022 года, где смотреть

Италия — Германия. Онлайн. Команду Манчини ждёт очередное поражение?
Кирилл Закатченко Павел Прохоров
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Италия — Германия. Онлайн
Комментарии
В последних матчах дела у чемпионов Европы складываются не лучшим образом.

Привет, друзья. Сегодня, 4 июня, состоится матч Лиги наций с участием сборных Италии и Германии. Великолепная афиша! Итальянская команда, которую тренирует Роберто Манчини, сейчас переживает непростой период. Сначала действующие чемпионы Европы пролетели мимо чемпионата мира, уступив в стыках Северной Македонии. Затем без шансов проиграли аргентинцам во главе с Месси в матче за новый трофей под названием Финалиссима.

Сборная Германии, сменившая после Евро-2020 главного тренера, уверенно преодолела барьер отборочного раунда ЧМ-2022. Она одержала девять побед в 10 матчах, проиграв только всё той же Северной Македонии. Выездную встречу с итальянцами немцы начнут в 21:45 мск. Присоединяйтесь к нашей трансляции.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 1-й тур
04 июня 2022, суббота. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Германия
Где смотреть матч Италия — Германия
Live Кирилл Закатченко

👇 Ориентировочные составы на матч по версии итальянского издания Gazzetta dello Sport.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Бастони, Спинаццола, Локателли, Кристанте, Тонали, Политано, Скамакка, Пеллегрини.

Германия: Нойер, Раум, Зюле, Рюдигер, Керер, Горецка, Киммих, Зане, Мюллер, Гнабри, Вернер.

11:25 Кирилл Закатченко

❓ Последние успехи сборной Германии связаны с именем Йоахима Лёва. А чем сейчас занимается известный тренер?

Мог возглавить сборную России, а потом пропал. Что сейчас с немецким чемпионом мира Лёвом? Мог возглавить сборную России, а потом пропал. Что сейчас с немецким чемпионом мира Лёвом?
11:16 Кирилл Закатченко

Где смотреть матч Италия — Германия

📺 Игру в прямом эфире покажет Okko Sport, начало — в 21:45. Подробная текстовая трансляция — на «Чемпионате».

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