«Они просто завидуют моему телу». Как празднование Балотелли стало мемом

И как с этим моментом в матче Италия — Германия связан Халк.

Сегодня в Лиге наций большой день: в 21:45 по Москве состоится повторение полуфинала Евро-2020 между Италией и Германией. И чтобы подготовиться к матчу и максимально разогреться, мы вспоминаем Марио Балотелли. Скандального итальянского нападающего, который актуален до сих пор, а также стал особенным героем матча с немцами в 2012-м.

Вспоминаем, как это было.

Что особенного сделал Балотелли?

Чемпионат Европы 2012 года Италия начала с двух ничьих – последовательно сыграли 1:1 с Испанией и Хорватией. В старте той команды выходили Кассано и Балотелли, но забивали при этом опытные Ди Натале и Пирло. На решающий матч группового этапа – с Ирландией – главный тренер Пранделли поставил в основу Кассано и Ди Натале. Итальянцы победили 2:0: на 35-й минуте Кассано выиграл второй этаж после подачи углового, а на 90-й – вышедший на замену Балотелли забил эффектным ударом в касание.

Балотелли на Евро-2012 Фото: Claudio Villa/Getty Images

В четвертьфинале с Англией Марио играл с первых минут: не реализовывал моменты, но не промахнулся в послематчевой серии пенальти. А уже через четыре дня стал легендой.

Это случилось 28 июня 2012 года на поле Национального стадиона в Варшаве в полуфинале Евро-2012 с Германией. При том, что немцы выиграли на тот момент 15 официальных матчей подряд, забив в них 45 голов. Гомес, Клозе, Озил – атака команды Лёва разрывала. И мало кто ожидал, что именно Балотелли станет героем.

Марио хватило 36 минут и двух ударов по воротам: сначала головой после навеса Кассано, в затем – а) правой ногой; б) в ближнюю девятку; в) с линии штрафной; г) после заброса Монтоливо со своей половины поля. В отличие от матча с Ирландией, Марио гол отпраздновал – об этом его попросили партнёры. Отмечание первого гола получилось классическим (радость и объятия), а вот второго – получилось культовым.

Марио снял футболку и встал перед камерами, обнажив торс и показывая рельеф своего тела.

Балотелли после гола Германии Фото: Joern Pollex/Getty Images

Как празднование Марио стало мемом

«После такого гола мне нечего было сказать, – пояснял своё поведение после второго забитого мяча Балотелли. – Я импровизировал. Кому-то не понравилось? Они просто завидуют моему телу».

Тут же подключились интернет-паблики. Раздетого Марио вписывали в самые разные картины и жизненные ситуации: в своей позе он (при помощи дизайнеров) скакал на коне, жарил шашлык, играл в настольный футбол и делал многое другое.

Фото: Из открытых источников

Фото: Из открытых источников

После дубля в ворота Германии (и заодно выхода в финал) Марио стал одним из шести лучших бомбардиров того чемпионата Европы. Три гола за турнир – столько же забили Марио Гомес, Алан Дзагоев, Марио Манджукич, Фернандо Торрес и Криштиану Роналду.

А ту самую позу вспоминал даже Мануэль Нойер:

«В 2012 году мы проиграли сборной Италии на Евро, но я и сейчас помню позу Балотелли, после того как он забил нам гол. Немецкие газеты до сих пор печатают эту фотографию. К сожалению, в 2012 году я привык к поражениям, ведь перед Евро мы проиграли в финале Лиги чемпионов».

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Балотелли увековечил этот момент карьеры

Да-да, Марио заказал собственный памятник: себя в той самой узнаваемой боевой стойке. Статую должны были установить в новом доме нападающего в Брешии. А её созданием занимался скульптор Ливио Скарпелла.

«Я уже получил аванс, но ещё ни разу не встречался с Балотелли, поэтому работаю по фотографиям, – рассказывает скульптор Скарпелла на ранних этапах работы. – Я предлагал Марио несколько набросков, но он хотел увековечить себя именно в позе во время празднования того гола, которая так хорошо демонстрирует его мускулы и готовность к сражению».

И другие подробности изготовления той самой статуи от скульптора:

«Я представляю себе его в качестве античного атлета, так что статуя будет своеобразной смесью классического и поп-стилей». «Статуя будет выполнена из платины и цветной бронзы». «Глаза Марио будут сделаны из камней».

Балотелли на Евро-2012 Фото: Joern Pollex/Getty Images

При чём здесь Халк?

Энок Барвуа, брат Марио Балотелли, рассказал, что знаменитое празднование было сделано «в стиле Халка». Бразилец также порой снимал с себя футболку и позировал с оголённым торсом перед камерой. Также у празднования Марио есть дополнительный сюжет, связанный с видеоиграми.

«Марио дал мне футболку «Порту» после матча с ними в составе «Манчестер Сити». Так что когда мы играли на PlayStation и я забивал, то всегда праздновал как Халк.

Именно поэтому он отпраздновал тот гол в ворота сборной Германии таким образом. Я лучше него играю в видеоигры, и он всегда злится, швыряет джойстик и придумывает себе оправдания – например, что у него болят глаза».

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Празднование Балотелли в 2018 году повторил другой итальянец

Когда нападающий молодёжной сборной Италии Мойзе Кин забил два года за две минуты в четвертьфинале Евро, то праздновал в стиле Балотелли (или Халка).

Забив второй гол, нападающий подбежал к угловому флажку и сделал по классике: сорвал с себя футболку и встал в бойцовую позу. Правда, дубль Кина не спас Италию – сборная Португалии мощно выступила в дополнительное время и победила 4:3. Мойзе же забил за весь турнир четыре гола.

Где Балотелли сейчас? Ждать ли его снова в сборной?

Прямо сейчас он нападающий турецкого «Адана Демирспор» и недавно забил за клуб потрясающий гол рабоной.

А также отреагировал на поражение сборной Италии в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре. Итальянцы тогда проиграли Северной Македонии со счётом 0:1 после гола на последней минуте.

Марио Балотелли нападающий «Поражение Италии задело всех. Двери в сборную не были закрыты для меня, я потерял важную возможность. Очень больно видеть Италию вне чемпионата мира.



Обо мне вспоминают только тогда, когда Италия проигрывает. Сейчас легко говорить, что меня не хватило, потому что до матча обо мне никто не думал».

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Скучаете по Марио в футболке сборной Италии? Особенно сегодня!