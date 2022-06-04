Смолов набил за «Динамо» приличную статистику. Но его трансфер только навредил команде

Фёдор не стал главным или единственным «злом», но его вина в провальном финише — бесспорна.

После первой части сезона «Динамо» было воодушевлено местом в турнирной таблице (всего два очка отставания от лидирующего «Зенита»), чёткостью игровой модели и дальнейшей перспективой. Казалось, что команда способна побороться даже за золото – требовалось лишь сохранить всё хорошее и добавить пару новых элементов.

Руководство и тренерский штаб сделали ставку на стабильность и избежали резких шагов: зимой, в отличие от других топ-клубов, «Динамо» не было суперактивным игроком на трансферном рынке. Единственным приобретением бело-голубых стал Фёдор Смолов.

С точки зрения определения проблемной позиции тот шаг виделся логичным: у «Динамо» в передней линии бегали молодые Тюкавин и Грулёв, надеяться на их стабильность было бы слишком опрометчиво. Однако непосредственно по выбору итоговой кандидатуры возникали вопросы. Смолов уже несколько лет пребывал на спаде, не сработался сразу с несколькими тренерами (с поздним Шалимовым в «Краснодаре», с Сёминым в «Локомотиве», с Черчесовым в сборной – всех их на разных этапах не устраивала манера игры форварда), растерял результативность.

Фёдор Смолов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А главное – Смолов никогда не виделся системным и надёжным игроком, способным работать на команду: прессинговать, сохранять мячи, находиться при атаках строго в опасных зонах и так далее. Тем удивительнее стал его переход в команду с самой чёткой тренерской системой, где к каждому игроку предъявлялись повышенные требования.

Итоговый результат мы знаем: «Динамо» весной рассыпалось, досрочно выбыло из чемпионской гонки, а потом ещё упустило серебро и проиграло финал Кубка России. Само собой, сказалось множество факторов, переход Смолова точно не был главной причиной.

Но, кажется, он тоже способствовал потере того самого «хорошего», что, наоборот, требовалось после великолепной осени сохранить.

У Смолова очень приличная статистика. Но, кажется, она обманчива

Прежде всего, важно подчеркнуть, что период Смолова в «Динамо» — точно не пустой и не бездарный. Нападающий забивал голы, набил приличную статистику («7+1» в 15 матчах в двух турнирах), показывал отличную вовлечённость в структуре розыгрыша мяча и неплохо для самого себя вёл борьбу.

Фёдор Смолов в «Динамо», весна-2022 Статистика Матчи (минуты) 15 (939) Голы+передачи 7+1 Удары/90 2,30 Ожидаемые голы xG/90 0,42 Касания в штрафной/90 5,27 Передачи/90 (точные) 29,90 (70,83%) Передачи под удар/90 1,15 xA/90 0,06 Единоборства/90 (выигранные) 25,59 (35,21%) Единоборства вверху/90 (выигранные) 5,94 (38,71%) Обводки/90 (успешные) 4,22 (45,45%) Ведение с продвижением мяча 1,05

Полагаю, если бы визуальное впечатление было другим, то ровно эту же статистику можно было бы приводить как доказательство качественной игры нападающего. Смущает, правда, не самый высокий показатель NPxG (ожидаемые голы без учёта пенальти — 0,30, у Тюкавина – 0,55), всего 15 ударов из пределов штрафной за все игры, высоковатый процент неточных передач и неудачных обводок.



А ещё были очень невнятные конкретные матчи, о которых мы поговорим ниже.

Шварц хотел форварда, способного создавать и решать моменты за счёт индивидуальных действий. Справился ли с этой задачей Смолов?

Насколько я знаю, трансфер Смолова получил в «Динамо» одобрение на разных уровнях, кандидатуру игрока уверенно согласовал в том числе главный тренер. Фёдор очень нравился Сандро Шварцу – у команды не было нападающего, способного забивать голы «из ничего», то есть улучшая изначально неопасную позицию сложными индивидуальными действиями. Немецкий специалист живьём видел, как Смолов забил прекрасный гол за «Локомотив» в очном матче в августе: изначально находился спиной, подработал мяч, развернулся, издевательски убрал на замахе Варелу и покатил в дальний угол. Шварц был убеждён, что в «Динамо» он будет творить такие же чудеса и это как раз то, чего не хватает команде.

Сандро Шварц и Фёдор Смолов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отчасти, конечно, ожидания Шварца оправдались. Голы Смолова в ворота «Химок» в дебютной официальной игре (смещение слева к центру на дриблинге и удар) и «Ахмата» (стенка с Макаровым и класснейший удар в дальний угол) были превосходными. Только в остальном Фёдор чудес не творил – наоборот, многие более простые эпизоды в важных матчах он не использовал.

И на дистанции весны несомненные плюсы Смолова оказались перекрыты минусами.

Смолов слабо отыграл все ключевые матчи весны

Пожалуй, главная претензия к Смолову весной – его плохая игра в ключевых матчах.

Матч со «Спартаком» в начале марта (0:2) мог либо утвердить «Динамо» в статусе претендента на золото, либо погрузить команду и всех вокруг в сомнения. В итоге бело-голубые уступили (0:2), а сам Смолов не реализовал два полумомента в первом тайме, потерял многовато мячей при развитии атак и досрочно, на 57-й минуте, покинул поле.

Матч с ЦСКА в конце апреля в случае победы мог с большой долей вероятности обеспечить бы «Динамо» серебро, отрыв от «Сочи» достиг бы девяти очков. Но бело-голубые проиграли и в этот раз (0:1), а Смолов отметился лишь одним заблокированным ударом весом 0,03 xG и одной передачей под удар.

«Серебряный» матч с «Сочи» (1:5) превратился в катастрофу как для команды, так и лично для Смолова. Фёдор не нанёс ни одного удара, не довёл до ума два перспективных выхода с полуфлангов. Отдыхать его отправили на 65-й минуте.

Наконец финал Кубка России со «Спартаком». Смолов пусть и поучаствовал косвенно в голевой атаке (оказал давление справа, позже мяч отскочил из штрафной на Захаряна), но глобально провалил и эту игру. Его действия в глубине не приводили к обострениям, ударов он не наносил, касание в штрафной было зафиксировано лишь одно.

То есть надежды тренерского штаба и руководства на то, что Смолов возьмёт на себя инициативу в ключевых моментах сезона, не оправдались. Он не забивал, не отдавал – а при этом отнимал время у более молодых партнёров, которые могли бы оказаться полезнее.

Константин Тюкавин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Игровая модель «Динамо» со Смоловым ожидаемо не стала лучше

Два ключевых принципа в игре «Динамо» осенью:

высокий прессинг, который позволял возвращать владение и проводить быстрые атаки как со своей половины поля (после чужих выносов и выигранной борьбы), так и с чужой (после перехватов ближе к центру); вертикализация атак. «Динамо» проводило свои атаки быстро, без передержек мяча и лишних передач в середине.

Смолов изначально не подходил под оба требования.

Если мы говорим про прессинг, то у Фёдора есть скорость и агрессия в борьбе, но нет тактической дисциплины, концентрации и умения доигрывать эпизоды. Можно насобирать несколько десятков эпизодов, когда Смолов попросту выключался раньше времени и, например, не заужал позицию до опорника или до дальнего центрального защитника соперников. Он бежит в прессинг, но в случае затяжного начала атаки соперником или «передёргивания» склонен выключаться раньше времени.

Быстрота атаки «Динамо» тоже пострадала. Смолов очень много играл в глубине, стягивался к мячу (это его стихия), делал лишние касания, не успевал после этого добегать до зоны напротив створа в штрафной. Самый яркий пример – финал Кубка со «Спартаком». Фёдора выпустили вместе с Тюкавиным, опустили глубже для помощи в розыгрыше, но практической пользы «Динамо» из манёвров форварда не извлекло. Потерь или неряшливых обостряющих передач не в темп от Смолова шло многовато.

То есть понятно желание Шварца усилить за счёт Смолова игру в оттяжке (Тюкавин играет в глубине плохо). Но качество позиционной атаки значительно не выросло, а осеннее конкурентное преимущество команды – быстрота перехода из обороны в атаку, скорость доставки мяча к чужой штрафной – исчезло.

Выводы

Трансфер Смолова в «Динамо» ни в коем случае нельзя называть совсем провальным. Вероятно, если бы общая атмосфера в клубе была бы такой же, как до известных событий, то итоговый результат оказался бы другим. И восприятие игры Фёдора тоже изменилось бы.

Смолов очень старался, где-то он даже менял себя – уходил от лишних ударов из закрытых позиций, снабжал передачами партнёров в ситуациях, когда мог пробить сам. Он понимал, что важно стать по-настоящему командным игроком. Ни разу не обиделся после замены, хотя меняли его после 60-й минуты чуть ли не в каждой встрече.

Только «Динамо» переход Смолова не помог добиться поставленных целей – от этого факта никуда не деться. И теперь можно лишь предполагать, как всё сложилось бы, если бы трансфер не состоялся и на поле чаще выходили бы Тюкавин и Грулёв.