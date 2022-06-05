Как же мощно упала результативность форвардов сборной России! Что случилось после Евро?

Главными героями сезона РПЛ с точки зрения результативности стали нападающие, о которых ещё год назад мало что знали в России: Гамид Агаларов из «Уфы» выиграл гонку бомбардиров с 19 голами, а Матео Кассьерра из «Сочи» занял второе место с 14 голами (без учёта пенальти именно колумбиец финишировал первым). Хороший дебютный сезон получился в элите и у Ивана Сергеева, забившего 10 мячей за «Крылья Советов» и «Зенит».

РПЛ-2021/2022. Бомбардиры

А что же герои прошлого чемпионата России? Кто-то уехал из нашей лиги в зимнее окно, как, например, Сердар Азмун, а остальные резко сдали. Рассказываем о нападающих, чья результативность больше всего снизилась по сравнению с предыдущим сезоном РПЛ.

Антон Заболотный –4 гола

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Заболотного никогда не воспринимали как настоящего снайпера, тем не менее в сезоне-2020/2021 он забил девять мячей за «Сочи» в РПЛ. Благодаря удачному чемпионату Антон получил возможность вернуться в ЦСКА и поехал на Евро-2020. Однако в сезоне-2021/2022 его результативность упала – за армейцев нападающий забил лишь пять мячей. У Заболотного уходило 364 минуты на гол, тогда как сезоном ранее – 218 минут. Возможно, причина не только в смене клуба, а ещё и в выступлении за сборную России: отпуск был короче, нагрузка больше. Другие форварды-участники Евро-2020 тоже заметно сбавили.

Владимир Ильин –5 голов

Владимир Ильин Фото: РИА Новости

Летом 2021-го Ильин перешёл в «Краснодар», выдав очень приличный сезон в «Ахмате». Нападающий забил девять мячей. В составе «быков» Владимир поначалу получил роль сменщика Джона Кордобы, но в своих откровенных интервью давал понять, что был бы не хуже легионера, если бы ему доверяли. Когда колумбиец получил травму, а остальные иностранцы уехали из-за политической ситуации, Ильину наконец выпал шанс. Однако форвард почти не забивал – у него всего четыре мяча за чемпионат. Чуть-чуть упала и эффективность: в «Краснодаре» он тратил 231 минуту на гол, а годом ранее – 225 минут.

Александр Соболев –5 голов

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Соболева после игры за сборную России тоже было не узнать: в первой части сезона Александр просыпался разве что в еврокубках. В сезоне перед Евро-2020 он забил 14 мячей, и тогда многие болельщики и специалисты были уверены, что именно нападающий «Спартака» заменит Артёма Дзюбу в основе национальной команды. Но этого не случилось. В завершившемся чемпионате Соболев по-настоящему показал себя только весной. Финишировал с девятью мячами, причём четыре из них забил с пенальти. Спартаковцу требовалось 196 минут на гол, а годом ранее – 108.

Артём Дзюба –9 голов

Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В сезоне-2020/2021 экс-капитан сборной России стал лучшим бомбардиром лиги с 20 голами. Причём с пенальти забил всего три, поэтому даже без учёта ударов с «точки» Дзюба был номером один. А вот в завершившемся чемпионате у Артёма на девять мячей меньше – он положил всего 11. В отличие от Соболева смазал весну, огорчив только однажды «Урал». Конечно, и играл Дзюба уже меньше. Тем не менее его КПД снизился и по показателю затраченного на голы времени – со 112 минут до 146. Итогом этой истории оказался уход нападающего из «Зенита». Клуб не стал предлагать Артёму контракт на прежних условиях.

Джордже Деспотович –12 голов

Джордже Деспотович Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что произошло с Деспотовичем – невозможно объяснить. Сезоном ранее серб был очень результативен в «Рубине» и вытащил команду в еврокубки, забив 14 мячей. И вдруг такой спад – до двух голов за чемпионат! Нападающий по разу отличился за казанцев и за «Арсенал», причём в обоих случаях поразил ворота с пенальти. Деспот превратился в «сладкую булочку» для защитников соперника. Поразительно, насколько поменялась его статистика по голам в минуту – со 142 до 571. В Туле надеялись на помощь серба в борьбе за выживание, а получилось так, что из РПЛ вылетели обе команды Деспота.

Бонус. Джордан Ларссон –15 голов

Джордан Ларссон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В эту подборку попали нападающие, которые отыграли весь чемпионат. Разумеется, за полсезона сложно выполнить годовую норму. Однако цифры Ларссона особенно удивляют, потому что до отъезда из «Спартака» в феврале 2022-го он не забил вообще ни одного мяча за 17 туров РПЛ. А это целых 967 минут, потраченных впустую. Сезоном ранее у шведа было 15 голов, ему требовалось всего 168 минут для точного удара. Джордан смог отличиться только в матче Лиги Европы с «Лестером». Кстати, в Швеции он более-менее ожил – забил за АИК три мяча.