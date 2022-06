Что с будущим Грановской в «Челси» после ухода Абрамовича? Без денег точно не останется

Марина Грановская уже давно живёт в Лондоне, говорят, что от её русского акцента не осталось и следа. Только вот журналисты и болельщики вряд ли могли убедиться в этом наверняка: за 10 лет, что она работает в «Челси», Грановская не дала ни одного интервью. «Правая рука» Романа Абрамовича предпочитает работать тихо, избегая всяческой публичности, доказывая свою состоятельность делом.

В декабре прошлого года её признали лучшим директором клуба в европейском футболе. Это большая награда, которая становится ещё значимее, учитывая, что до прихода в «Челси» Грановская вообще ничего не знала про работу футбольных команд. За всё время в клубе она заработала репутацию сильнейшего менеджера, способного провести переговоры на высшем уровне и добиться лучших условий. «Её профессионализм, её подход к делу, её представление о своём клубе и своей компании — это должно быть образцом для многих людей в отрасли», – говорил про неё журналист Мэтт Лоу.

Марина Грановская Фото: chelseafc.com

Все трансферы «Челси» последних лет – как на выход, так и на вход – заслуга Грановской. С сезона-2013/2014 по сезон-2020/2021 клуб входил в топ-3 клуба в мире по тратам на трансферы (€ 1,38 млрд), но в то же время занимает первую строчку по доходам (€ 1,03 млрд).

Сейчас, после продажи «Челси», её судьба вызывает вопросы – она 25 лет работала в тесном контакте с Абрамовичем. Некоторые английские медиа считают, что за сохранение Грановской нужно бороться, потому что она является важнейшим человеком в успешном функционировании «Челси». Но пока всё идёт к тому, что её в клубе всё же не будет.

Пишут, что Грановская доработает до конца лета. За участие в процессе продаже «Челси» ей выплатят бонусы

По данным The Times, Грановская получит £ 20 млн за своё участие в сделке: она участвовала в процессе продажи с самого начала вплоть до финальных этапов. Также бонусы получит и президент клуба Брюс Бак – ему достанется £ 30 млн.

Об их будущем в «Челси» с тех пор, как начался процесс продажи клуба, появлялись разные новости. Газета The Guardian сообщала, что после ухода Абрамовича Грановская и Бак покинут команду, The Financial Times же – что в случае заключения сделки с Тоддом Боули (что в итоге и случилось) они останутся. The Telegraph позднее писал, что Грановская и Бак пробудут в клубе во время переходного периода, а после уйдут.

Последняя новость – от немецкого Bild: Марина проработает до конца августа, то есть всё трансферное окно, а после всё же покинет клуб. Этого не очень хочет Томас Тухель, которого полностью устраивает работа Грановской: ранее он говорил, что очень хочет, чтобы она и Петр Чех продолжили работу в команде, потому что ему с ними максимально комфортно.

Одно ясно точно: глобальная перестройка, намеченная на это лето, не пройдёт без участия Грановской. СМИ сообщают, что последние дни её замечали у «Стэмфорд Бридж» в компании нового владельца – совместно они прорабатывают варианты будущих трансферных сделок, так как Боули поручил Грановской обновить команду под потребности Тухеля.

Марина Грановская и Томас Тухель Фото: chelseafc.com

Один из кандидатов на замену Грановской — Андреа Берта. Сейчас он работает в «Атлетико Мадрид»

Берта начинал свою карьеру в итальянском «Карпенедоло» на должности спортивного директора ­– в небольшом клубе он проработал четыре года, после чего перешёл на соответствующую позицию в «Парму». Оттуда – в «Дженоа», а в 2013-м переехал в Мадрид и занял должность технического директора в «Атлетико». Непосредственно трансферами в мадридском клубе Берта начал заниматься в 2017-м. Он подписал Диего Косту (кстати, из «Челси»), Тома Лемара из «Монако», Жоау Феликса из «Бенфики» и Луиса Суареса из «Барселоны». За всё время его работы трансферный баланс клуба составил -€ 100,7 млн.

«Годы больших подписаний закончились. Для нас важно будет продолжать работу с теми игроками, которые есть и которые могут расти. Придётся подождать, пока рынок не станет более открытым», — сказал недавно Берта в интервью Calciomercato.

Андреа Берта Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Сообщается, что Берта уже прибыл в Лондон для переговоров с руководством «Челси». И, учитывая противоречивость сообщений в СМИ, вывод можно сделать только один – боссы клуба ещё сами не решили, что же делать с Грановской. Но без денег она точно не останется.