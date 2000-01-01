Человек-гол! 10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий
Лучшие атакующие игроки из топ-5 чемпионатов. Считаем голевые действия именно в лиге.
10. Эрлинг Холанд — 30 очков: 22 гола + 8 голевых передач
Норвежец был главной ударной силой «Боруссии Д», и это при том, что его «душили» травмы.
9. Виссам Бен-Йеддер — 30 очков: 25 голов + 5 голевых передач
Затащил «Монако» в Лигу чемпионов, в том числе благодаря голевым передачам от Александра Головина.
8. Чиро Иммобиле — 30 очков: 27 голов + 3 голевые передачи
Капитан «Лацио» стал и лучшим бомбардиром Серии А.
7. Доменико Берарди — 32 очка: 15 голов + 17 голевых передач
Хотя на уровне «гол+пас» Иммобиле обошла живая легенда «Сассуоло». Правда, подвиги Берарди помогли «Сассуоло» всего лишь обосноваться в середине таблицы.
6. Сон Хын Мин — 32 очка: 23 гола + 9 голевых передач
Пока Кейн хандрил и думал, как жить дальше, Сон Хын Мин взял ношу лидера и так провёл весь сезон. Отличные показатели и «Золотая бутса» АПЛ (поделил с Салахом).
5. Кристофер Нкунку — 35 очков: 20 голов + 15 голевых передач
Пожалуй, главное открытие сезона в Европе. Нкунку выдал топ-показатели, и теперь за ним гоняются все топ-клубы.
4. Мохамед Салах — 37 очков: 23 гола + 14 голевых передач
Вероятно, Салах не отказался бы обменять все свои голевые баллы на всего на два дополнительных очка в таблице, чтобы обойти «Ман Сити».
3. Карим Бензема — 39 очков: 27 голов + 12 голевых передач
Привёл «Реал» к титулу в Испании и к победе в Лиге чемпионов. Лучший в мире?
2. Роберт Левандовски — 39 очков: 35 голов + 4 голевые передачи
Очередной и, судя по всему, последний сезон Левандовского в «Баварии».
1. Килиан Мбаппе — 47 очков: 28 голов + 19 голевых передач
Этот парень затмил и Неймара, и самого Месси. Мбаппе великолепен, именно поэтому «ПСЖ» осыпал его золотом в новом контракте и практически короновал.
Человек-гол! 10 самых ценных футболистов сезона по количеству голевых действий
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