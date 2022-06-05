«Анжи» больше нет. Как клуб докатился от роскоши до нищеты

Официально: футбольного клуба «Анжи» больше нет. И главный контраст происходящего подчёркивает история, рассказанная Юрием Жирковым. В золотые времена дагестанского клуба полузащитник вместе с братьями Габуловыми полетел на базу на вертолёте. Час такого путешествия стоил 25 тысяч рублей.
А теперь переносимся в 2022 год: по информации источников «Чемпионата», близких к клубу, игроки «Анжи» в последнее время получали как раз 20-25 тысяч рублей в месяц.
Истории Жиркова и других дорогих футболистов того состава вы можете прочитать в тексте по ссылке выше. Мы же расскажем о том, как жил в последнее время «Анжи». И какие процессы привели к его исчезновению.
Что произошло?
24 мая махачкалинский клуб не получил от РФС лицензию для участия в следующем сезоне ФНЛ-2. Причина, по словам генерального директора, – непогашенные долги перед бывшими игроками. Через 10 дней апелляционный комитет РФС не допустил «Анжи» к апелляции, и тогда, потеряв лицензию, клуб лишился и профессионального статуса.
Для контекста напомним, как развивался «Анжи» в последние 10 лет:
- в сезоне-2012/2013 клуб показал лучший результат в истории, завоевав бронзовые медали чемпионата России;
- через год «Анжи» вылетел в ФНЛ, но дошёл до 1/8 Лиги Европы, где уступил «АЗ»;
- выиграв ФНЛ-2014/2015, «Анжи» вернулся в Премьер-Лигу;
- но в сезоне-2016/2017 у «Анжи» сменился владелец – им стал бизнесмен Осман Кадиев, и тогда команду покинули ведущие игроки;
- все следующие годы клуб боролся за выживание в лиге. Однако, не получив из-за долгов лицензию для ФНЛ, клуб заявился в ПФЛ (теперь ФНЛ-2).
Очень много слов про «Анжи». Говорит сам клуб и его бывшие игроки
«Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернётся. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять ещё ярче», – так выглядит официальное заявление клуба.
Ниже мы покажем вам главное из цитат футбольных людей, связанных с «Анжи». Обратите внимание: большинство грустит, но верит в возрождение клуба.
Гаджи Гаджиев – главный тренер «Анжи» в четыре разных периода, с ним команда впервые в истории вышла в высший дивизион и в еврокубки.
«Я думаю, нужно просто немножко подождать, – считает нынешний президент махачкалинского «Динамо». – «Торпедо» же возродилось, там играли большие игроки, это был большой клуб. Сейчас они вернулись в Премьер-Лигу, чему мы все рады.
Думаю, у «Анжи» тоже есть шанс. Могу сказать, что махачкалинское «Динамо» возродилось после долгого отсутствия. Я там начинал свою профессиональную тренерскую деятельность. Мы довольны тем, что оно возродилось, и верим, что и «Анжи» тоже вернётся.
Надо знать причины, почему так случилось. Это же не случайное событие, а закономерность, которая проявлялась не только в «Анжи», но и в других клубах. Команды с такой историей не должны пропадать».
Гаджи Гаджиев в «Анжи»
Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»
Руслан Агаларов – рекордсмен «Анжи» по числу матчей за клуб, главный тренер команды в сезоне-2015/2016, в настоящее время – спортивный директор махачкалинского «Динамо». И отец Гамида Агаларова: «Очень жаль. Надеюсь, что скоро «Анжи» возобновит своё существование. [Мой сын] Гамид начинал в юношах: тогда была академия «Анжи». Это был флагман дагестанского футбола. Все мальчишки мечтали играть в структуре клуба. Гамид начинал свой путь и состоялся именно в «Анжи». Очень жаль, что произошла такая ситуация».
Сергей Ташуев – главный тренер «Анжи» в сезоне-2014/2015, именно он вывел клуб в Премьер-Лигу: «Клуб развивался с Сулейманом Керимовым, было всё чётко. Не думал, что «Анжи» может прекратить существование. С уходом Керимова от футбола всё пошло вниз. Хотя хороший стадион, академия сильнейшая. Регион футбольный. Вся инфраструктура для успешной работы клуба есть».
Магомед Адиев (бывший игрок «Анжи», главный тренер клуба в сезоне-2018/2019): «Исчезновение «Анжи» – потеря для региона, болельщиков команды. К сожалению, правительство не поддержало клуб, а сделало ставку на махачкалинское «Динамо». Решили идти этим путём. Хорошо, что регион возрождает и развивает футбол, но очень жаль, что это происходит без «Анжи».
Владимир Габулов (вратарь «Анжи» в 2011-2013 годах): «Совсем недавно с Юрой Жирковым сидели, общались. Вспоминали коллектив, который там был. Сулеймана Керимова вспоминали добрым словом, как человек искренне переживал, жил буквально целыми днями интересами клуба, коллектива. Были подобраны футболисты и тренеры мирового значения!
Действительно, в первую очередь по эмоциям было потрясающее время, по тому, как болельщик болел на стадионе, какая атмосфера в Дагестане была в то время. Надеюсь, найдутся люди, которые не позволят, чтобы с «Анжи» это произошло».
Шамиль Лахиялов (бывший игрок «Анжи», в настоящее время – президент махачкалинского «Легиона»): «Когда пришла официальная новость, что «Анжи» объявляется банкротом — я расстроился. Всё-таки это не просто игрушка кого-то там. Несмотря на всё, что делали Керимов, Кадиев, Магомедов, мне кажется, что «Анжи» что-то большее – это достояние Республики Дагестан. Мне очень обидно за то, что произошло и довели до такого. Не поддержали команду, когда она была в тяжёлом положении».
«Анжи» времён Керимова
Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»
Юрий Дюпин (вратарь «Анжи» в сезоне-2018/2019): «Анжи» – легендарный клуб. Надо учитывать, что там играли и работали такие люди, как Роберто Карлос, Самуэль Это'О, Гус Хиддинк. Таких клубов в России было немного. История у «Анжи» получилась непродолжительная, но они пошумели в чемпионате. Конечно, это потеря для всего российского футбола. Грустная новость».
Александр Мостовой (эксперт): «Многие думали, что «Анжи» уже не существует, поэтому я не удивлён. Очередной раз подтверждает, что если есть деньги, то пожалуйста – всё замечательно. Когда многие кричат: «У нас всё здорово и классно». А вы попробуйте без денег что-то сделать и продержаться, будучи на уровне. В этом дело. Обидно, что у нас так происходит. К этому мы уже привыкли. У нас постоянно кто-то уходит, теряется, банкротится. Тем более в нынешнее время».
Как жил и играл «Анжи» в последнее время?
Начнём чуть издалека. Прошлый сезон (2020-2021) команда провела в ПФЛ, как тогда называлась эта лига:
- 6-е место, 51 очко;
- 14 побед, девять ничьих, девять поражений;
- 59 голов забито, 43 пропущено;
- лучший бомбардир – Магомед Магомедов (13 голов);
- по результатам шестого тура занимали первое место, но уже в следующем упустили лидерство;
- в Кубке России остановились на стадии 1/128, проиграв махачкалинскому «Легиону» 0:1.
Клуб проводил домашние матчи на резервном поле «Анжи-Арены». Среднее число зрителей на матчах: 267 при вместимости 1600. Всего в том сезоне на матчи «Анжи» пришли 1870 человек. И это 12-й показатель в лиге.
При этом рядом с «Анжи» появлялись и позитивные новости. Клуб должен был получить небольшие выплаты за переход Александра Кокорина в «Фиорентину», ведь он числился в команде месяц. А это около 150 тысяч рублей.
По информации «Чемпионата», клуб эти выплаты получил.
Алексакндр Кокорин
Фото: РИА Новости
А генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов комментировал желание Хабиба Нурмагомедова стать профессиональным футболистом: «Он человек с сильным духом и с большим желанием. Но футбол – это немного другое. Не знаю, получится ли у него. Он любит играть на любительском уровне, но с профессиональным это не сравнится. Не думали ли пригласить его на тренировку? Мы всегда к этому готовы. Наши двери открыты для него. Он наш болельщик, так что ждём».
Последний сезон в истории клуба
Речь про завершившийся сезон ФНЛ-2. Команду с 2019 года возглавлял Артур Садиров, игравший на позиции опорного полузащитника за дубль «Анжи», махачкалинское «Динамо» и каспийский «Дагдизель»
Результаты сезона-2021/2022:
- 8-е место, 45 очков;
- 12 побед, девять ничьих, 10 поражений;
- 42 мяча забито – 35 пропущено;
- лучший бомбардир – Ражаб Магомедов (12 голов, пять – с пенальти);
- с третьего по седьмой туры занимали первое место;
- средняя посещаемость: 193 зрителя;
- из Кубка клуб вылетел в 1/64 финала, проиграв махачкалинскому «Легиону» 0:2.
Из новостей сезона: 6 декабря 2021-го президента «Анжи» Османа Кадиева отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на шесть месяцев. Условно. За агрессию в адрес судей.
Контракты, трансферы и причина исчезновения клуба
Общая стоимость нынешнего состава «Анжи» – € 2,28 млн. Самый дорогой игрок – Магомед Магомедов (€ 275 тыс.). При этом абсолютно все игроки клуба – его воспитанники.
Магомед Магомедов
Фото: vk.com/fc_anji_ru
В это зимнее трансферное окно махачкалинцы продали 22-летнего правого защитника Магомеднаби Ягьяева за € 24 тыс. в «СКА-Хабаровск» при оценочной стоимости в € 275 тыс. (по данным Transfermarkt). С тех пор футболист два раза сыграл за основу в ФНЛ и четыре раза – за дубль в ФНЛ-2.
По информации «Чемпионата», в клубе играли исключительно местные игроки и получали в районе 25 тысяч рублей. При этом зарплаты задерживались, а команда держалась за счёт того, что молодые футболисты просто хотели играть.
Матч «Анжи»
Фото: vk.com/fc_anji_ru
Основная версия исчезновения клуба: «Анжи» прикрыли, чтобы не содержать на бюджет республики три команды одного уровня: местное «Динамо» вышло в ФНЛ, а кроме того, в городе есть команда «Легион» в ФНЛ-2.
«Наши основные задолженности перед ФИФА и УЕФА, плюс перед РФС – 12 миллионов 700 тысяч рублей. Этим долгам уже три года. За это время очень много писем приходило в РФС, что мы не реагируем на долги. РФС много раз за нас отдувался. Тяжелее стало, когда они пошли на крайние шаги, ужесточили нам заявку. Взнос в ФНЛ-2 – миллион 800 тысяч. РФС нелегко, они каждый год нам помогали. Но сейчас они решительно настроены очищать неблагополучные клубы».
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Итог: «Анжи» потерял профессиональный статус. Но люди в Дагестане очень верят в возрождение. Послушайте мудрого Гаджи Гаджиева.
- 5 июня 2022
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