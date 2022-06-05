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Футбольного клуба «Анжи» Махачкала больше нет, как не стало дорогостоящего проекта Сулеймана Керимова

«Анжи» больше нет. Как клуб докатился от роскоши до нищеты
Евгений Марков
Футбольного клуба «Анжи» Махачкала больше нет
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В последний год игрокам платили мизерные зарплаты. И всё же, почему команды не стало?

Официально: футбольного клуба «Анжи» больше нет. И главный контраст происходящего подчёркивает история, рассказанная Юрием Жирковым. В золотые времена дагестанского клуба полузащитник вместе с братьями Габуловыми полетел на базу на вертолёте. Час такого путешествия стоил 25 тысяч рублей.

А теперь переносимся в 2022 год: по информации источников «Чемпионата», близких к клубу, игроки «Анжи» в последнее время получали как раз 20-25 тысяч рублей в месяц.

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Истории Жиркова и других дорогих футболистов того состава вы можете прочитать в тексте по ссылке выше. Мы же расскажем о том, как жил в последнее время «Анжи». И какие процессы привели к его исчезновению.

Что произошло?

24 мая махачкалинский клуб не получил от РФС лицензию для участия в следующем сезоне ФНЛ-2. Причина, по словам генерального директора, – непогашенные долги перед бывшими игроками. Через 10 дней апелляционный комитет РФС не допустил «Анжи» к апелляции, и тогда, потеряв лицензию, клуб лишился и профессионального статуса.

Для контекста напомним, как развивался «Анжи» в последние 10 лет:

  • в сезоне-2012/2013 клуб показал лучший результат в истории, завоевав бронзовые медали чемпионата России;
  • через год «Анжи» вылетел в ФНЛ, но дошёл до 1/8 Лиги Европы, где уступил «АЗ»;
  • выиграв ФНЛ-2014/2015, «Анжи» вернулся в Премьер-Лигу;
  • но в сезоне-2016/2017 у «Анжи» сменился владелец – им стал бизнесмен Осман Кадиев, и тогда команду покинули ведущие игроки;
  • все следующие годы клуб боролся за выживание в лиге. Однако, не получив из-за долгов лицензию для ФНЛ, клуб заявился в ПФЛ (теперь ФНЛ-2).
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«Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернётся. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять ещё ярче», – так выглядит официальное заявление клуба.

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Ниже мы покажем вам главное из цитат футбольных людей, связанных с «Анжи». Обратите внимание: большинство грустит, но верит в возрождение клуба.

Гаджи Гаджиев – главный тренер «Анжи» в четыре разных периода, с ним команда впервые в истории вышла в высший дивизион и в еврокубки.

«Я думаю, нужно просто немножко подождать, – считает нынешний президент махачкалинского «Динамо». – «Торпедо» же возродилось, там играли большие игроки, это был большой клуб. Сейчас они вернулись в Премьер-Лигу, чему мы все рады.

Думаю, у «Анжи» тоже есть шанс. Могу сказать, что махачкалинское «Динамо» возродилось после долгого отсутствия. Я там начинал свою профессиональную тренерскую деятельность. Мы довольны тем, что оно возродилось, и верим, что и «Анжи» тоже вернётся.

Надо знать причины, почему так случилось. Это же не случайное событие, а закономерность, которая проявлялась не только в «Анжи», но и в других клубах. Команды с такой историей не должны пропадать».

Гаджи Гаджиев в «Анжи»

Гаджи Гаджиев в «Анжи»

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Руслан Агаларов – рекордсмен «Анжи» по числу матчей за клуб, главный тренер команды в сезоне-2015/2016, в настоящее время – спортивный директор махачкалинского «Динамо». И отец Гамида Агаларова: «Очень жаль. Надеюсь, что скоро «Анжи» возобновит своё существование. [Мой сын] Гамид начинал в юношах: тогда была академия «Анжи». Это был флагман дагестанского футбола. Все мальчишки мечтали играть в структуре клуба. Гамид начинал свой путь и состоялся именно в «Анжи». Очень жаль, что произошла такая ситуация».

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Сергей Ташуев – главный тренер «Анжи» в сезоне-2014/2015, именно он вывел клуб в Премьер-Лигу: «Клуб развивался с Сулейманом Керимовым, было всё чётко. Не думал, что «Анжи» может прекратить существование. С уходом Керимова от футбола всё пошло вниз. Хотя хороший стадион, академия сильнейшая. Регион футбольный. Вся инфраструктура для успешной работы клуба есть».

Магомед Адиев (бывший игрок «Анжи», главный тренер клуба в сезоне-2018/2019): «Исчезновение «Анжи» – потеря для региона, болельщиков команды. К сожалению, правительство не поддержало клуб, а сделало ставку на махачкалинское «Динамо». Решили идти этим путём. Хорошо, что регион возрождает и развивает футбол, но очень жаль, что это происходит без «Анжи».

Владимир Габулов (вратарь «Анжи» в 2011-2013 годах): «Совсем недавно с Юрой Жирковым сидели, общались. Вспоминали коллектив, который там был. Сулеймана Керимова вспоминали добрым словом, как человек искренне переживал, жил буквально целыми днями интересами клуба, коллектива. Были подобраны футболисты и тренеры мирового значения!

Действительно, в первую очередь по эмоциям было потрясающее время, по тому, как болельщик болел на стадионе, какая атмосфера в Дагестане была в то время. Надеюсь, найдутся люди, которые не позволят, чтобы с «Анжи» это произошло».

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Шамиль Лахиялов (бывший игрок «Анжи», в настоящее время – президент махачкалинского «Легиона»): «Когда пришла официальная новость, что «Анжи» объявляется банкротом — я расстроился. Всё-таки это не просто игрушка кого-то там. Несмотря на всё, что делали Керимов, Кадиев, Магомедов, мне кажется, что «Анжи» что-то большее – это достояние Республики Дагестан. Мне очень обидно за то, что произошло и довели до такого. Не поддержали команду, когда она была в тяжёлом положении».

«Анжи» времён Керимова

«Анжи» времён Керимова

Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Юрий Дюпин (вратарь «Анжи» в сезоне-2018/2019): «Анжи» – легендарный клуб. Надо учитывать, что там играли и работали такие люди, как Роберто Карлос, Самуэль Это'О, Гус Хиддинк. Таких клубов в России было немного. История у «Анжи» получилась непродолжительная, но они пошумели в чемпионате. Конечно, это потеря для всего российского футбола. Грустная новость».

Александр Мостовой (эксперт): «Многие думали, что «Анжи» уже не существует, поэтому я не удивлён. Очередной раз подтверждает, что если есть деньги, то пожалуйста – всё замечательно. Когда многие кричат: «У нас всё здорово и классно». А вы попробуйте без денег что-то сделать и продержаться, будучи на уровне. В этом дело. Обидно, что у нас так происходит. К этому мы уже привыкли. У нас постоянно кто-то уходит, теряется, банкротится. Тем более в нынешнее время».

Как жил и играл «Анжи» в последнее время?

Начнём чуть издалека. Прошлый сезон (2020-2021) команда провела в ПФЛ, как тогда называлась эта лига:

  • 6-е место, 51 очко;
  • 14 побед, девять ничьих, девять поражений;
  • 59 голов забито, 43 пропущено;
  • лучший бомбардир – Магомед Магомедов (13 голов);
  • по результатам шестого тура занимали первое место, но уже в следующем упустили лидерство;
  • в Кубке России остановились на стадии 1/128, проиграв махачкалинскому «Легиону» 0:1.

Клуб проводил домашние матчи на резервном поле «Анжи-Арены». Среднее число зрителей на матчах: 267 при вместимости 1600. Всего в том сезоне на матчи «Анжи» пришли 1870 человек. И это 12-й показатель в лиге.

При этом рядом с «Анжи» появлялись и позитивные новости. Клуб должен был получить небольшие выплаты за переход Александра Кокорина в «Фиорентину», ведь он числился в команде месяц. А это около 150 тысяч рублей.

По информации «Чемпионата», клуб эти выплаты получил.

Алексакндр Кокорин

Алексакндр Кокорин

Фото: РИА Новости

А генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов комментировал желание Хабиба Нурмагомедова стать профессиональным футболистом: «Он человек с сильным духом и с большим желанием. Но футбол – это немного другое. Не знаю, получится ли у него. Он любит играть на любительском уровне, но с профессиональным это не сравнится. Не думали ли пригласить его на тренировку? Мы всегда к этому готовы. Наши двери открыты для него. Он наш болельщик, так что ждём».

Последний сезон в истории клуба

Речь про завершившийся сезон ФНЛ-2. Команду с 2019 года возглавлял Артур Садиров, игравший на позиции опорного полузащитника за дубль «Анжи», махачкалинское «Динамо» и каспийский «Дагдизель»

Результаты сезона-2021/2022:

  • 8-е место, 45 очков;
  • 12 побед, девять ничьих, 10 поражений;
  • 42 мяча забито – 35 пропущено;
  • лучший бомбардир – Ражаб Магомедов (12 голов, пять – с пенальти);
  • с третьего по седьмой туры занимали первое место;
  • средняя посещаемость: 193 зрителя;
  • из Кубка клуб вылетел в 1/64 финала, проиграв махачкалинскому «Легиону» 0:2.

Из новостей сезона: 6 декабря 2021-го президента «Анжи» Османа Кадиева отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на шесть месяцев. Условно. За агрессию в адрес судей.

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Контракты, трансферы и причина исчезновения клуба

Общая стоимость нынешнего состава «Анжи» – € 2,28 млн. Самый дорогой игрок – Магомед Магомедов (€ 275 тыс.). При этом абсолютно все игроки клуба – его воспитанники.

Магомед Магомедов

Магомед Магомедов

Фото: vk.com/fc_anji_ru

В это зимнее трансферное окно махачкалинцы продали 22-летнего правого защитника Магомеднаби Ягьяева за € 24 тыс. в «СКА-Хабаровск» при оценочной стоимости в € 275 тыс. (по данным Transfermarkt). С тех пор футболист два раза сыграл за основу в ФНЛ и четыре раза – за дубль в ФНЛ-2.

По информации «Чемпионата», в клубе играли исключительно местные игроки и получали в районе 25 тысяч рублей. При этом зарплаты задерживались, а команда держалась за счёт того, что молодые футболисты просто хотели играть.

Матч «Анжи»

Матч «Анжи»

Фото: vk.com/fc_anji_ru

Основная версия исчезновения клуба: «Анжи» прикрыли, чтобы не содержать на бюджет республики три команды одного уровня: местное «Динамо» вышло в ФНЛ, а кроме того, в городе есть команда «Легион» в ФНЛ-2.

Абсалутдин Агарагимов
Абсалутдин Агарагимов
гендиректор «Анжи»

«Наши основные задолженности перед ФИФА и УЕФА, плюс перед РФС – 12 миллионов 700 тысяч рублей. Этим долгам уже три года. За это время очень много писем приходило в РФС, что мы не реагируем на долги. РФС много раз за нас отдувался. Тяжелее стало, когда они пошли на крайние шаги, ужесточили нам заявку. Взнос в ФНЛ-2 – миллион 800 тысяч. РФС нелегко, они каждый год нам помогали. Но сейчас они решительно настроены очищать неблагополучные клубы».

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Итог: «Анжи» потерял профессиональный статус. Но люди в Дагестане очень верят в возрождение. Послушайте мудрого Гаджи Гаджиева.

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