В последний год игрокам платили мизерные зарплаты. И всё же, почему команды не стало?

«Анжи» больше нет. Как клуб докатился от роскоши до нищеты

Официально: футбольного клуба «Анжи» больше нет. И главный контраст происходящего подчёркивает история, рассказанная Юрием Жирковым. В золотые времена дагестанского клуба полузащитник вместе с братьями Габуловыми полетел на базу на вертолёте. Час такого путешествия стоил 25 тысяч рублей.

А теперь переносимся в 2022 год: по информации источников «Чемпионата», близких к клубу, игроки «Анжи» в последнее время получали как раз 20-25 тысяч рублей в месяц.

Истории Жиркова и других дорогих футболистов того состава вы можете прочитать в тексте по ссылке выше. Мы же расскажем о том, как жил в последнее время «Анжи». И какие процессы привели к его исчезновению.

Что произошло?

24 мая махачкалинский клуб не получил от РФС лицензию для участия в следующем сезоне ФНЛ-2. Причина, по словам генерального директора, – непогашенные долги перед бывшими игроками. Через 10 дней апелляционный комитет РФС не допустил «Анжи» к апелляции, и тогда, потеряв лицензию, клуб лишился и профессионального статуса.

Для контекста напомним, как развивался «Анжи» в последние 10 лет:

в сезоне-2012/2013 клуб показал лучший результат в истории, завоевав бронзовые медали чемпионата России;

через год «Анжи» вылетел в ФНЛ, но дошёл до 1/8 Лиги Европы, где уступил «АЗ»;

выиграв ФНЛ-2014/2015, «Анжи» вернулся в Премьер-Лигу;

но в сезоне-2016/2017 у «Анжи» сменился владелец – им стал бизнесмен Осман Кадиев, и тогда команду покинули ведущие игроки;

все следующие годы клуб боролся за выживание в лиге. Однако, не получив из-за долгов лицензию для ФНЛ, клуб заявился в ПФЛ (теперь ФНЛ-2).

Очень много слов про «Анжи». Говорит сам клуб и его бывшие игроки

«Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернётся. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять ещё ярче», – так выглядит официальное заявление клуба.

Ниже мы покажем вам главное из цитат футбольных людей, связанных с «Анжи». Обратите внимание: большинство грустит, но верит в возрождение клуба.

Гаджи Гаджиев – главный тренер «Анжи» в четыре разных периода, с ним команда впервые в истории вышла в высший дивизион и в еврокубки.

«Я думаю, нужно просто немножко подождать, – считает нынешний президент махачкалинского «Динамо». – «Торпедо» же возродилось, там играли большие игроки, это был большой клуб. Сейчас они вернулись в Премьер-Лигу, чему мы все рады.

Думаю, у «Анжи» тоже есть шанс. Могу сказать, что махачкалинское «Динамо» возродилось после долгого отсутствия. Я там начинал свою профессиональную тренерскую деятельность. Мы довольны тем, что оно возродилось, и верим, что и «Анжи» тоже вернётся.

Надо знать причины, почему так случилось. Это же не случайное событие, а закономерность, которая проявлялась не только в «Анжи», но и в других клубах. Команды с такой историей не должны пропадать».

Гаджи Гаджиев в «Анжи» Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Руслан Агаларов – рекордсмен «Анжи» по числу матчей за клуб, главный тренер команды в сезоне-2015/2016, в настоящее время – спортивный директор махачкалинского «Динамо». И отец Гамида Агаларова: «Очень жаль. Надеюсь, что скоро «Анжи» возобновит своё существование. [Мой сын] Гамид начинал в юношах: тогда была академия «Анжи». Это был флагман дагестанского футбола. Все мальчишки мечтали играть в структуре клуба. Гамид начинал свой путь и состоялся именно в «Анжи». Очень жаль, что произошла такая ситуация».

Сергей Ташуев – главный тренер «Анжи» в сезоне-2014/2015, именно он вывел клуб в Премьер-Лигу: «Клуб развивался с Сулейманом Керимовым, было всё чётко. Не думал, что «Анжи» может прекратить существование. С уходом Керимова от футбола всё пошло вниз. Хотя хороший стадион, академия сильнейшая. Регион футбольный. Вся инфраструктура для успешной работы клуба есть».

Магомед Адиев (бывший игрок «Анжи», главный тренер клуба в сезоне-2018/2019): «Исчезновение «Анжи» – потеря для региона, болельщиков команды. К сожалению, правительство не поддержало клуб, а сделало ставку на махачкалинское «Динамо». Решили идти этим путём. Хорошо, что регион возрождает и развивает футбол, но очень жаль, что это происходит без «Анжи».

Владимир Габулов (вратарь «Анжи» в 2011-2013 годах): «Совсем недавно с Юрой Жирковым сидели, общались. Вспоминали коллектив, который там был. Сулеймана Керимова вспоминали добрым словом, как человек искренне переживал, жил буквально целыми днями интересами клуба, коллектива. Были подобраны футболисты и тренеры мирового значения!

Действительно, в первую очередь по эмоциям было потрясающее время, по тому, как болельщик болел на стадионе, какая атмосфера в Дагестане была в то время. Надеюсь, найдутся люди, которые не позволят, чтобы с «Анжи» это произошло».

Шамиль Лахиялов (бывший игрок «Анжи», в настоящее время – президент махачкалинского «Легиона»): «Когда пришла официальная новость, что «Анжи» объявляется банкротом — я расстроился. Всё-таки это не просто игрушка кого-то там. Несмотря на всё, что делали Керимов, Кадиев, Магомедов, мне кажется, что «Анжи» что-то большее – это достояние Республики Дагестан. Мне очень обидно за то, что произошло и довели до такого. Не поддержали команду, когда она была в тяжёлом положении».

«Анжи» времён Керимова Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Юрий Дюпин (вратарь «Анжи» в сезоне-2018/2019): «Анжи» – легендарный клуб. Надо учитывать, что там играли и работали такие люди, как Роберто Карлос, Самуэль Это'О, Гус Хиддинк. Таких клубов в России было немного. История у «Анжи» получилась непродолжительная, но они пошумели в чемпионате. Конечно, это потеря для всего российского футбола. Грустная новость».

Александр Мостовой (эксперт): «Многие думали, что «Анжи» уже не существует, поэтому я не удивлён. Очередной раз подтверждает, что если есть деньги, то пожалуйста – всё замечательно. Когда многие кричат: «У нас всё здорово и классно». А вы попробуйте без денег что-то сделать и продержаться, будучи на уровне. В этом дело. Обидно, что у нас так происходит. К этому мы уже привыкли. У нас постоянно кто-то уходит, теряется, банкротится. Тем более в нынешнее время».

Как жил и играл «Анжи» в последнее время?

Начнём чуть издалека. Прошлый сезон (2020-2021) команда провела в ПФЛ, как тогда называлась эта лига:

6-е место, 51 очко;

14 побед, девять ничьих, девять поражений;

59 голов забито, 43 пропущено;

лучший бомбардир – Магомед Магомедов (13 голов);

по результатам шестого тура занимали первое место, но уже в следующем упустили лидерство;

в Кубке России остановились на стадии 1/128, проиграв махачкалинскому «Легиону» 0:1.

Клуб проводил домашние матчи на резервном поле «Анжи-Арены». Среднее число зрителей на матчах: 267 при вместимости 1600. Всего в том сезоне на матчи «Анжи» пришли 1870 человек. И это 12-й показатель в лиге.

При этом рядом с «Анжи» появлялись и позитивные новости. Клуб должен был получить небольшие выплаты за переход Александра Кокорина в «Фиорентину», ведь он числился в команде месяц. А это около 150 тысяч рублей.

По информации «Чемпионата», клуб эти выплаты получил.

Алексакндр Кокорин Фото: РИА Новости

А генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов комментировал желание Хабиба Нурмагомедова стать профессиональным футболистом: «Он человек с сильным духом и с большим желанием. Но футбол – это немного другое. Не знаю, получится ли у него. Он любит играть на любительском уровне, но с профессиональным это не сравнится. Не думали ли пригласить его на тренировку? Мы всегда к этому готовы. Наши двери открыты для него. Он наш болельщик, так что ждём».

Последний сезон в истории клуба

Речь про завершившийся сезон ФНЛ-2. Команду с 2019 года возглавлял Артур Садиров, игравший на позиции опорного полузащитника за дубль «Анжи», махачкалинское «Динамо» и каспийский «Дагдизель»

Результаты сезона-2021/2022:

8-е место, 45 очков;

12 побед, девять ничьих, 10 поражений;

42 мяча забито – 35 пропущено;

лучший бомбардир – Ражаб Магомедов (12 голов, пять – с пенальти);

с третьего по седьмой туры занимали первое место;

средняя посещаемость: 193 зрителя;

из Кубка клуб вылетел в 1/64 финала, проиграв махачкалинскому «Легиону» 0:2.

Из новостей сезона: 6 декабря 2021-го президента «Анжи» Османа Кадиева отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на шесть месяцев. Условно. За агрессию в адрес судей.

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Контракты, трансферы и причина исчезновения клуба

Общая стоимость нынешнего состава «Анжи» – € 2,28 млн. Самый дорогой игрок – Магомед Магомедов (€ 275 тыс.). При этом абсолютно все игроки клуба – его воспитанники.

Магомед Магомедов Фото: vk.com/fc_anji_ru

В это зимнее трансферное окно махачкалинцы продали 22-летнего правого защитника Магомеднаби Ягьяева за € 24 тыс. в «СКА-Хабаровск» при оценочной стоимости в € 275 тыс. (по данным Transfermarkt). С тех пор футболист два раза сыграл за основу в ФНЛ и четыре раза – за дубль в ФНЛ-2.

По информации «Чемпионата», в клубе играли исключительно местные игроки и получали в районе 25 тысяч рублей. При этом зарплаты задерживались, а команда держалась за счёт того, что молодые футболисты просто хотели играть.

Матч «Анжи» Фото: vk.com/fc_anji_ru

Основная версия исчезновения клуба: «Анжи» прикрыли, чтобы не содержать на бюджет республики три команды одного уровня: местное «Динамо» вышло в ФНЛ, а кроме того, в городе есть команда «Легион» в ФНЛ-2.

Абсалутдин Агарагимов гендиректор «Анжи» «Наши основные задолженности перед ФИФА и УЕФА, плюс перед РФС – 12 миллионов 700 тысяч рублей. Этим долгам уже три года. За это время очень много писем приходило в РФС, что мы не реагируем на долги. РФС много раз за нас отдувался. Тяжелее стало, когда они пошли на крайние шаги, ужесточили нам заявку. Взнос в ФНЛ-2 – миллион 800 тысяч. РФС нелегко, они каждый год нам помогали. Но сейчас они решительно настроены очищать неблагополучные клубы».

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Итог: «Анжи» потерял профессиональный статус. Но люди в Дагестане очень верят в возрождение. Послушайте мудрого Гаджи Гаджиева.