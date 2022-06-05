Вторую команду ФНЛ не пустят в РПЛ? Кажется, у «Уфы» есть шанс остаться в элите

«Факел» вышел в РПЛ со второго места, но вот сможет ли он принять участие в высшей лиге в следующем сезоне, неизвестно. Это решится в ближайший месяц. Всему виной проблемы со стадионом: РФС выдал клубу временную лицензию и предоставил возможность исправить все недочёты.
В чём проблема?
На воронежской арене выявили несоответствие освещения регламентным нормам (нужно увеличить мощность с 1200 до 1400 люкс), а также отсутствие СКУД. Это система контроля и управления доступом на стадион, которая позволяет зрителям заходить на арену по штрих-кодам (это бумажные или электронные билеты) и бесконтактным картам (абонементы или клубные карты).
С 2012 года, согласно Стандарту РФС «Футбольные стадионы», каждая арена высшей или первой категорий должна быть оборудована турникетами в составе СКУД в каждой точке доступа зрителей. Помимо всего прочего, система позволяет в режиме реального времени следить за заполняемостью трибун и идентифицировать зрителей по их входным документам. СКУД также должна быть интегрирована с системой видеонаблюдения, в том числе и видеоидентификации.
Домашняя арена воронежского «Факела»
Фото: vk.com/pfcfakel
И что, им дали отсрочку? Это нормально?
Да, такая ситуация – нормальная практика, особенно если клуб предоставляет все гарантии, что он будет активно работать над исправлением всех недочётов. «Факел» это сделал, так что ждём от них оперативного чуда.
А если не успеют, то что?
Не допустят. В РФС настроены серьёзно: никаких поблажек вроде игры на запасном поле не будет. В прошлом сезоне лицензию не получили «Оренбург» и «Алания» – им навстречу никто не пошёл.
Если «Факел» не допустят, то его место, скорее всего, займёт «Уфа», так как в таких случаях предпочтение отдаётся клубам, вылетевшим из Премьер-Лиги, а не тем, что не отобрались из ФНЛ.
Есть гарантии, что успеют?
РФС говорит, что контролирует ситуацию – «Факел» подтвердил, что соответствует всем требованиям, которые предъявляются для получения лицензии «РФС I». «При этом Российский футбольный союз определил ряд замечаний и обозначил сроки, в которые выявленные недочёты должны быть устранены, – говорится в сообщении от службы коммуникаций. – Решения комиссии по лицензированию РФС были приняты к исполнению руководством «Факела» и администрацией региона, в настоящий момент все необходимые для исправления ситуации подрядчики законтрактованы, работы оплачены и ведутся. Таким образом, РФС считает ситуацию полностью контролируемой».
У «Факела» есть время до 1 июля, чтобы всё исправить.
А у «Оренбурга» как дела?
На арене подходит к концу реконструкция – президент клуба Василий Еремякин сказал «Чемпионату», что до 30 июня будет готов акт ввода стадиона в эксплуатацию: «На этой неделе закончатся сварочные работы. 9-10 июня мы начинаем стелить новый ковёр. Строители уже уйдут с территории стадиона. Основные работы по трибунам и всему остальному в высокой степени готовности. Мы заверили РФС, что до конца месяца, 30 июня, мы представим акт ввода объекта в эксплуатацию. Это располагающий документ, который даёт право проводить на стадионе мероприятия. Все инфраструктурные моменты будут готовы».
- 5 июня 2022
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