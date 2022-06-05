Это гений! Бэйл с 8 травмами пропустил 34 игры, но взял ЛЧ и вывел Уэльс на чемпионат мира

Сборная Уэльса вышла на чемпионат мира впервые с 1958 года. В решающем стыковом матче валлийцы обыграли Украину со счётом 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко – он срезал мяч головой в ворота после удара Гарета Бэйла со штрафного на 34-й минуте. Капитан сборной Уэльса практически не играл в «Реале» в этом году и только в национальной команде по-настоящему феерил.

За весь сезон-2021/2022 в «Реале» 32-летний нападающий получил всего 290 минут на поле. Бэйл сыграл пять матчей в Ла Лиге, где отметился голом в игре с «Леванте» во втором туре, и дважды вышел на замену в Лиге чемпионов, проведя три и четыре минуты с «ПСЖ» и «Челси» соответственно.

Всё оставшееся время он лежал в лазарете или сидел в запасе. В графе «история травм» на Transfermarkt у Гарета восемь (!) повреждений в этом сезоне: два лёгких и столько же проблем со спиной, мышечная травма, травма колена, берцовой кости и коронавирус. Таким образом, Бэйл пропустил 34 матча (147 дней)… и выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов!

В сборной – валлиец совсем другой футболист. Нападающий сыграл пять матчей (четыре – пропустил) после Евро-2020, забил столько же мячей и сделал одну результативную передачу. Так, например, Бэйл перевернул ход гостевой встречи с Беларусью в Казани и оформил хет-трик, когда Уэльс горел 1:2. В первом стыковом матче плей-офф ЧМ-2022 капитан сделал дубль, и его сборная одолела Австрию со счётом 2:1. Ну а в игре с Украиной футболист провёл 83 минуты на поле с капитанской повязкой и помог национальной команде выйти в финальную стадию ЧМ. Гений!

Гарет Бэйл в матче с Украиной Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Таким образом, Уэльс установил самый большой разрыв между выступлениями на чемпионате мира (64 года). В 1958 году валлийцы заняли второе место в группе, сыграв все три матча вничью. В четвертьфинале британцы встретились с Бразилией, которая добилась победы с минимальным счётом благодаря голу Пеле.

Примечательно, но, когда Уэльс дебютировал на чемпионате мира, на свет не появился даже исполняющий обязанности главного тренера сборной Роберт Пейдж, который заменяет Райана Гиггза. Фантастика!